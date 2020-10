Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

11h50 - Administradores hospitalares consideram urgente reativação de hospitais de campanha



Os administradores hospitalares sugerem o recurso ao sector privado e social, que podem ajudar o Serviço Nacional de Saúde.

Alexandre Lourenço alerta, porém, para a falta de meios humanos, como médicos ou enfermeiros, para trabalhar nestes espaços de resposta complementar à epidemia.



Por isso, os administradores hospitalares sugerem o recurso ao sector privado e social, que podem ajudar o Serviço Nacional de Saúde.

11h40 - Estados-membros da UE devem “evitar confinamento generalizado”



A comissária europeia da Saúde apelou aos Estados-membros da União Europeia para “fazerem o que for necessário” de modo a evitar “um confinamento generalizado”.



“A minha mensagem, é uma mensagem de urgência. O nosso tempo está a esgotar-se. Todos devemos tomar medidas para evitar os devastadores efeitos sociais, económicos e de saúde de um confinamento generalizado”, afirmou Stella Kyriakides.







11h25 - Restrições adicionais para Londres a partir do fim de semana



Londres vai ter restrições adicionais para conter a pandemia covid-19, passando a ser proibida a sociabilização entre diferentes famílias em espaços interiores a partir de sábado, indicou o presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan.



O 'mayor' disse que ainda decorrem conversas com o Governo sobre os pormenores, mas a imprensa britânica adiantou que o ministro da Saúde, Matt Hancock, deverá fazer o anúncio oficial ainda esta manhã.



Khan, que tem vindo a pedir mais restrições para a capital britânica há várias semanas, justificou que esta decisão é baseada na recomendação de especialistas para tentar salvar vidas, tendo em conta o crescente número de casos de infeção e hospitalizações.



"Ninguém quer mais restrições, mas isto é considerado necessário para proteger os londrinos", vincou, numa declaração na assembleia municipal.



A medida deverá afetar quase nove milhões de habitantes na cidade de Londres, que vai passar para o segundo nível numa escala de três do novo sistema de restrições, o qual proíbe a socialização entre pessoas que não façam parte do mesmo agregado familiar em espaços fechados, seja em casa ou locais públicos.

11h18- "Odeio ser autoritário”. Costa insiste na necessidade de novas medidas contra a Covid-19



“Temos de controlar esta pandemia. E se não o fizermos, dentro de algumas semanas estaremos pior”, afirmou esta quinta-feira o primeiro-ministro, referindo-se às novas medidas de resposta à propagação do SARS-CoV-2, anunciadas na véspera. António Costa afirmou ainda que o país não pode chegar ao Natal “com os níveis de contaminação que tem neste momento”.

“Temos que restringir com o menor custo possível”, advogou Costa, que falava aos jornalistas em Bruxelas, à margem da apresentação do Plano de Recuperação e Resiliência.



“O Presidente da República já disse – e muito bem – que as pessoas têm de repensar como é que se vão organizar no Natal”, disse ainda o chefe do Executivo.



Nos termos das decisões adotadas na quarta-feira pelo Conselho de Ministros, as forças de segurança vão ter poder para reforçar a fiscalização e as multas podem chegar aos dez mil euros.



Estão também proibidos os ajuntamentos com mais de cinco pessoas na rua, na restauração e nos espaços comerciais.

Os convívios familiares, como casamentos e batizados, ficam limitados a 50 pessoas para quem marcar os eventos a partir de agora.



Vão ser também proibidos os festejos académicos ou praxes no Ensino Superior. E é recomendado o uso da aplicação StayAway Covid e da máscara na via pública, sendo que o Governo remeteu já ao Parlamento um projeto de lei para tornar obrigatória a utilização da app em contexto escolar e laboral.

11h15 - Bruxelas garante vacinas a todos os Estados-membros consoante população



A Comissão Europeia apresentou hoje a estratégia de vacinação para a pandemia de covid-19, garantindo que, quando esta estiver disponível, todos os Estados-membros terão acesso, num critério com base na população.



O plano de distribuição da futura vacina da covid-19 prevê que todos os Estados-membros a recebam ao mesmo tempo e com base no tamanho da população.



Na estratégia, Bruxelas prevê que cada país tenha serviços de vacinação com capacidade para a distribuição, incluindo recursos humanos, equipamento médico, de proteção, de transporte e armazenamento e facilite o acesso das vacinas à população alvo.



Os grupos prioritários para a vacinação também são definidos: trabalhadores de estabelecimentos de saúde e de cuidados prolongados, pessoas com mais de 60 anos de idade, pessoas cujo estado de saúde as torne particularmente em risco, trabalhadores essenciais, pessoas que não podem distanciar-se socialmente e grupos socioeconómicos mais desfavorecidos.



A Comissão Europeia prevê que as doses de vacinas sejam disponibilizadas em quantidades limitadas numa primeira fase, antes de a produção arrancar em pleno.





11h00 - OMS considera situação na Europa “muito preocupante”



“O número de casos e internamentos hospitalares por dia está a aumentar. A Covid-19 é agora a quinta causa de morte e o limite dos mil óbitos diários foi atingido”, alertou Hans Kluge da Oraganização Mundial da Saúde.



10h49 - Eslováquia reporta 1929 novos casos, o maior número desde o início da pandemia







10h38 - África com mais 254 mortes e 11.433 infetados nas últimas 24 horas



África registou nas últimas 24 horas mais 254 mortes devido à Covid-19, para um total de 39.122, havendo 1.603.982 infetados, mais 11.433, segundo os últimos dados relativos à pandemia no continente.



De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas, o número de recuperados nos 55 Estados-membros da organização foi de 7.072, para um total de 1.325.204 desde o início da pandemia.



De acordo com o África CDC, a África Austral continua a registar o maior número de casos de infeção e de mortos, com 19.514 vítimas mortais e 766.284 infetados.



Só na África do Sul, o país mais afetado do continente, estão registados 696.414 casos e 18.151 mortes.



O norte de África, a segunda zona mais afetada pela pandemia, tem 407.036 pessoas infetadas e 12.261 mortos e a África Oriental contabiliza agora 188.501 casos de infeção e regista 3.563 vítimas mortais.



Na região da África Ocidental, o número de infeções é de 183.050, com 2.681 vítimas mortais e na África Central há 59.111 casos e 1.103 óbitos.



10h20 - Açores prolongam situação de calamidade em cinco ilhas até 23 de outubro



O Governo dos Açores decidiu prorrogar até às 24h00 de 23 de outubro a situação de calamidade pública nas cinco ilhas com ligação aérea ao exterior do arquipélago, mantendo as restantes quatro em situação de alerta, foi hoje anunciado.



Em comunicado, o executivo justifica a medida com "a situação epidemiológica que se verifica a nível nacional e internacional" e refere que as decisões, tomadas numa reunião do Conselho de Governo realizada na quarta-feira por videoconferência, "devem ser reavaliadas num espaço temporal mais reduzido, tendo em atenção a evolução da pandemia de Covid-19".



As atuais situações de calamidade nas ilhas de São Miguel, Terceira, Santa Maria, Pico e Faial, e de alerta em São Jorge, Graciosa, Flores e Corvo estão em vigor até às 24h00 de hoje e resultaram já de uma prorrogação destes níveis anunciada no início do mês, com efeito por um período de duas semanas.



No novo prolongamento anunciado agora, estes níveis de resposta da Proteção Civil vigoram por um período mais curto, de uma semana, podendo as medidas ser "revertidas ou anuladas a qualquer momento".



O executivo determinou também que, "após a reabertura do espaço marítimo nacional a navios de cruzeiro e iates provenientes de portos internacionais, deve ser promovida a normalização da atracagem desses navios nos portos e marinas do arquipélago, desde que os respetivos passageiros façam teste à chegada, salvo se a Autoridade de Saúde Regional assim o dispensar, atendendo ao tempo de viagem sem escalas e à ausência de sintomatologia".







10h12 - Ryanair reduz capacidade de voos em Portugal no inverno





9h58 - Hungria atinge recorde com 29 novas mortes em 24 horas



A Hungria registou nas últimas 24 horas 29 novas mortes por Covid-19, o número mais elevado desde o início da pandemia, anunciaram hoje as autoridades de saúde do país.



No total, o número de mortes devido ao novo coronavírus subiu para 1.052 na Hungria, que nas últimas semanas regista cerca de mil novos casos diários, quando na primavera só atingiu os 200.



A Hungria confirmou até agora um total de 41.732 casos de covid-19 e neste momento há 28.052 casos ativos, dos quais 1.555 estão hospitalizados e 167 ligados a ventiladores.







9h45 - Ministro do Interior angolano anuncia ter recuperado da doença



O ministro do Interior angolano, Eugénio Laborinho, anunciou hoje ter sido diagnosticado com Covid-19 em setembro e ter já recuperado da doença, através de um comunicado divulgado pelo seu gabinete.



"Após internamento hospitalar e tratamento médico, efetuei exame de controlo, cujo resultado foi negativo, encontrando-me neste momento em repouso domiciliar, após alta médica", declarou o ministro do Interior.

9h39 - Estado de emergência em França. Profissionais de saúde em greve



O impacto da greve dos profissionais de saúde em França era, ao início da manhã, reduzido, uma vez que muitos médicos foram requisitados nos últimos dias para a resposta à Covid-19. Isto quando o país fica sob o estado de emergência, decretado na quarta-feira. Bom Dia Portugal a síntese da situação no país.



9h23 - Parlamento Europeu em plenário por videoconferência



A próxima sessão plenária do Parlamento Europeu, de segunda a quinta-feira, retomará o formato de videoconferência por causa da pandemia da Covid-19.



"Lamento anunciar que a sessão plenária da próxima semana não terá lugar em Estrasburgo [França], mas sim que decorrerá remotamente", confirmou o presidente do Parlamento Europeu, o italiano David Sassoli, no Twitter.



I regret to announce that next week's plenary will not take place in Strasbourg, but will be held remotely.



The situation in France and Belgium is very serious and travelling is not advised.



Strasbourg remains the home of @Europarl_EN and we will do everything we can to return. — David Sassoli (@EP_President) October 15, 2020

Sassolli referiu que a situação sanitária "é muito grave em França e na Bélgica".



Desde o início do surto de Covid-19, todas as sessões do Parlamento Europeu têm vindo a ser realizadas em Bruxelas, essencialmente com participações por videoconferência.



9h18 - Deco adverte para taxa de esforço das famílias "muito preocupante"



A taxa de esforço média das famílias sobreendividadas apoiadas pela Associação para a Defesa do Consumidor, desde início da pandemia, fixava-se, no final do mês passado, em 80 por cento.



"Esta taxa de esforço é contabilizada sem os créditos que estão a ser objeto de moratória, pública ou privada, portanto imagine-se quando tiverem de os pagar", afirma a coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da Deco, Natália Nunes, ouvida pela agência Lusa.



Quando começam a terminar algumas das moratórias atribuídas no quadro da pandemia, desde logo da Associação de Instituições de Crédito Especializado, Natália Nunes avisa que, "este mês, já há famílias que vão ter mais dificuldades em pagar as prestações".



"As moratórias têm sido uns balões do oxigénio para as famílias, porque lhes permitem adiar o pagamento de prestações de crédito, mas há algumas que terminaram em 30 setembro e já temos vários pedidos, este mês, de pessoas que terminaram as moratórias privadas e estão com muitas dificuldades em retomar o seu pagamento", afirma a responsável.



9h00 - China despede dois quadros após novo surto em Qingdao



O presidente de um hospital e o diretor da Comissão de Saúde da cidade de Qingdao, no nordeste da China, foram demitidos, após um novo surto de Covid-19 no país, informaram as autoridades locais.



O governo local anunciou que o diretor da Comissão de Saúde, Sui Zhenhua, e Deng Kai, presidente do hospital para doenças pulmonares de Qingdao, onde começou o novo surto, foram colocados sob investigação. Não foram dadas mais informações.



As autoridades ordenaram o teste dos nove milhões de habitantes na cidade, depois de terem detetado um total de 12 casos, incluindo assintomáticos, desde o fim de semana passado.



8h51 - Rússia. Número de casos mortais sem precedentes



As autoridades sanitárias da Rússia reportaram esta quinta-feira 13.754 novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2 e 286 mortes, número diário sem precedentes desde o início da pandemia.



8h30 - Alemanha regista novo máximo diário de infeções



A Alemanha registou 6638 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, um recorde desde o início da pandemia, segundo dados oficiais.



A informação surgiu poucas horas depois do anúncio de novas restrições nos 16 Estados regionais, com o objetivo de prevenir o ressurgimento da pandemia.



O número mais alto de contaminação diária datava de 28 de março, com 6294 casos.



O balanço das autoridades adicionou ainda 33 mortos no mesmo período de tempo e elevou o total de óbitos desde o início da pandemia para 9710 e de casos para 341.223, dos quais 284.600 foram dados como recuperados.



Especialmente preocupante é a situação nas grandes cidades, muitas das quais, como Berlim, superaram já a marca de 50 contágios por 100 mil habitantes numa semana.



A chanceler alemã, Angela Merkel, anunciou na noite de quarta-feira a introdução de novas medidas mais restritivas, após uma reunião com responsáveis dos 16 estados regionais.



8h00 - G20 prorroga moratória sobre dívida de países mais pobres



O G20, que reúne os dirigentes das 20 principais economias, prolongou por seis meses, até 30 de junho de 2021, a moratória sobre a dívida dos países mais pobres, em contexto de pandemia.



Os dirigentes do G-20 haviam decidido, em abril, suspender o serviço da dívida dos países mais vulneráveis à crise sanitária até final deste ano.



O prolongamento da moratória foi anunciado pelos ministros das Finanças e chefes dos bancos centrais do G20, após uma reunião virtual organizada pelo atual presidente do grupo, a Arábia Saudita.



Todavia, a declaração comum admite o prolongamento da moratória até ao final de 2021, decisão a tomar na reunião da primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, assim como uma reestruturação desta dívida.



7h48 - Ponto de situação



Portugal continental está desde a meia-noite em estado de calamidade. A decisão foi tomada na quarta-feira pelo Governo na reunião do Conselho de Ministros.



O número de casos e de internamentos tem vindo a aumentar e a situação será reavalidada dentro de 15 dias.



O primeiro-ministro, António Costa, reconheceu ontem que a evolução da pandemia mostra uma "situação grave".

A Comissão Nacional de Proteção de Dados tem reservas em relação ao uso obrigatório da aplicação StayAway Covid. A entidade lembra que a própria Organização Mundial da Saúde levanta questões éticas sobre o uso obrigatório de apps.



De ora em diante, as forças de segurança vão ter poder para reforçar a fiscalização e as multas podem chegar aos dez mil euros.



Nesta nova fase, estão proibidos os ajuntamentos com mais de cinco pessoas na rua, na restauração e nos espaços comerciais.



Os convívios familiares, como casamentos e batizados, ficam limitados a 50 pessoas para quem marcar os eventos a partir desta quinta-feira.



Vão ser também proibidos os festejos académicos ou praxes no Ensino Superior.

O quadro em Portugal

Portugal ultrapassou, entre quarta e quinta-feira, os dois mil casos diários de infeção pelo novo coronavírus. Houve registo de mais 2072 pessoas infetadas e sete casos mortais de Covid-19.



Estão internadas 957 pessoas. São mais 41 relativamente a quarta-feira. Destas, 135 estão em u idades de cuidados intensivos - são mais três.

O quadro internacional

A pandemia da Covid-19 já provocou mais de um milhão e oitenta e sete mil mortos e mais de 38,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.



Em França foi entretanto declarado estado de emergência.



Está em vigor o recolher obrigatório em toda a região de Paris e noutras oito cidades. Das 21h00 às 6h00, quem vive nas áreas em causa está proibido de frequentar restaurantes, cafés, ou de visitar amigos.



França é um dos países europeus mais afetados pela pandemia, com mais de 32 mil mortos. Nas últimas duas semanas, duplicaram os internamentos de doentes graves com Covid-19.



Esta quinta-feira é dia de greve na saúde. Os manifestantes reivindicam mais camas nos hospitais franceses. Os profissionais exigem ainda uma revalorização dos salários e mais contratações.

O impacto da greve dos profissionais de saúde em França era, ao início da manhã, reduzido, uma vez que muitos médicos foram requisitados nos últimos dias para a resposta à Covid-19. A companhia aérea irlandesa Ryanair anunciou hoje uma redução para 40% na capacidade de voos este inverno em vários países, entre os quais Portugal, devido ao impacto da pandemia de Covid-19 e queda no tráfego aéreo.A companhia aérea irlandesa Ryanair anunciou hoje uma redução de 40% na capacidade de voos este inverno em vários países, entre os quais Portugal, devido ao impacto da pandemia de Covid-19 e queda no tráfego aéreo.Em comunicado, Ryanair diz que as bases em Cork e Shannon, na Irlanda, e em Toulouse, França, vão fechar para a temporada, de novembro a março, e adianta que vai reduzir significativamente o número de aeronaves em bases na Bélgica, Alemanha, Espanha, Portugal e Viena (Áustria).A companhia detalha que vai reduzir as suas capacidades de voo este inverno para 40% contra os 60% que tinha previsto anteriormente.No entanto, operadora pretende manter 65% de sua rede, mas com frequência reduzida.O diretor-geral da Ryanair, Michael O'Leary, culpa a "má gestão dos voos aéreos da União Europeia" para justificar esta redução nos seus planos de voo.