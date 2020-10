Mais atualizações

7h50 - Maduro anuncia ampla reabertura do comércio



O Presidente da Venezuela anunciou uma ampla reabertura do comércio e demais atividades económicas no país a partir de hoje, incluindo locais de diversão noturna e praias, encerrados desde meados de março devido à pandemia.



"A curva (das infeções) achatou-se e está a descer cada vez mais", disse, no domingo, Nicolás Maduro, antes de explicar os setores que vão voltar a funcionar, após sete meses de encerramento, desde que foram detetados os primeiros casos e imposta uma quarentena em todo o país.



A lista de reabertura inclui lojas de brinquedos, lojas de móveis, pequenos 'outlets' de diversos tipos, confeitarias, ourivesarias, casas de penhores, floriculturas, viveiros, restaurantes, cafés, e perfumarias, estabelecimentos que em alguns casos já começaram a funcionar apesar da proibição do Governo.



Maduro anunciou que também vão reabrir lojas dedicadas exclusivamente à venda de licores, assim como espaços de diversão noturna e parques de diversões ou temáticos.



A decisão também inclui 'spas', praias, pousadas, hotéis, eventos públicos em espaços abertos, 'drive-ins' e outras atividades ao ar livre.





No total, o SNS comprou este ano mais de dois milhões de vacinas contra a gripe.



Surto no Hospital de Santo António

O quadro em Portugal

O quadro internacional

Começa esta segunda-feira a segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe. A vacina está agora disponível no Serviço Nacional de Saúde para pessoas com 65 ou mais anos, ou com determinadas doenças crónicas.O Presidente da República vai vacinar-se contra a gripe numa unidade de saúde familiar em Lisboa, onde estará também a ministra da Saúde.A Associação Nacional de Farmácias garante que as farmácias asseguraram o acesso a 500 mil vacinas. Temem não ter quatidade suficiente para responder ao aumento da procura devido à pandemia. As pré-reservas começaram em agosto.Os idosos que não queiram ou não possam deslocar-se aos centros de Saúde podem recorrer a uma farmácia que tenha esse serviço e vacinarem-se de forma gratuita.As farmácias vão receber dez por cento dode vacinas do SNS reservadas às pessoas com 65 anos de idade ou mais.No Hospital de Santo António, no Porto, há um surto de Covid-19 com 16 pessoas infetadas.Um doente que havia sido internado por razões sociais acusou positivo antes de ser transferido para um lar de idosos. Todos os doentes das unidades vizinhas foram testados e há mais 14 infetados.Além dos doentes, foram testados mais de 50 profissionais de saúde e um deles também acusou positivo. Há outros dez ainda à espera do resultado.Morreram mais 19 pessoas com Covid-19 entre sábado e domingo, dez na região de Lisboa e Vale do Tejo e nove no Norte, indica o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.O número de novas infeções desceu para os 1856. O Norte acumula 63 por cento dos casos. Em Lisboa e Vale do Tejo são mais 385.Nos internamentos, desde abril que não se registava um aumento diário tão elevado. Há mais 72 pessoas hospitalizadas, num total de 1086 - 155 encontram-se em unidades de cuidados intensivos; são mais sete do que no dia anterior.A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e quase 40 milhões de casos de infeção em todo o mundo, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.A doença é transmitida por um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, identificado no final de dezembro do ano passado em Wuhan, cidade do centro da China.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o Continente Americano mantém-se atualmente como aquele que soma mais casos confirmados de infeção e mais óbitos.