9h07 - Alemanha ultrapassa os dez mil mortos







A Alemanha ultrapassou hoje os dez mil mortos por Covid-19 desde o início da pandemia, após contabilizar 49 óbitos e 14.714 infetados nas últimas 24 horas.





Este número de casos constitui um recorde diário de casos, ainda que inclua contágios não contabilizados na quinta-feira devido a uma falha técnica.







8h43 - Presidente polaco testa positivo





O Presidente da Polónia, Andrzej Duda, testou positivo para o novo coronavírus, anunciou o porta-voz do chefe de Estado.







"Como se esperava, o Presidente @AndrzejDuda foi ontem [sexta-feira] submetido a um teste para detetar a presença de coronavírus [SARS-CoV2]. O teste deu positivo. O presidente está bem", escreveu Blazej Spychalski na rede social twitter.



A Polónia está a enfrentar um recrudescimento da pandemia tal como outros países do mundo. Este sábado entram em vigor novas restrições para conter a propagação do novo coronavírus em território polaco, um dia depois de o país ter atingido um recorde diário de 13.632 novos casos na sexta-feira.







8h34 - China com mais 28 casos, todos importados





O país registou 28 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, todos importados







8h30 - Mais de 400 mortos no México





O México registou 418 mortos e 6.604 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas.





Com este balanço feito na sexta-feira, o país contabiliza agora um total de 88.312 óbitos e de 880.775 casos desde o início da pandemia.



Há ainda 641.075 pacientes que foram dados como recuperados.







8h12 - Argentina regista 382 mortos

A Argentina registou 382 mortos e 15.718 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas.



O país, que superou esta semana o milhão de casos e é o quinto no mundo com mais infeções detetadas, acumula um total de 28.338 óbitos desde o início da pandemia. O país, que superou esta semana o milhão de casos e é o quinto no mundo com mais infeções detetadas, acumula um total de 28.338 óbitos desde o início da pandemia.





8h03 - Mais 880 mortos nos EUA





Os Estados Unidos registaram 880 mortos por covid-19 nas últimas 24 horas.







Com este balanço, o país atingiu os 223.845 óbitos, com mais de 8,4 milhões de casos confirmados desde o início da pandemia, depois de terem sido identificados 79.963 contágios nas últimas 24 horas.



Máscara na rua





Na sexta-feira o Parlamento aprovou o uso obrigatório de máscara na rua por 70 dias. A proposta do PSD foi aprovada com os votos do partido, do PS e do CDS-PP e a abstenção do PCP e Bloco de Esquerda.





A proposta prevê ainda coimas entre 100 e 500 euros para os incumpridores.









Sexta-feira foi o dia com maior número de mortos em Portugal dos últimos seis meses. Morreram 31 pessoas nas últimas 24 horas, a maioria na região Norte e na região de Lisboa. É preciso recuar a 24 de abril para encontrar um número diário de óbitos superior.