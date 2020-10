Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional. Portugal resgitou 2577 novos casos e mais 19 óbitos devido à Covid-19, no domingo.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI









9h28 - Filipinas reportam mais 1.607 novos casos



O Ministério da Saúde das Filipinas reportou mais 1.067 novos casos de infeção nas últimas 24 horas, q mais 62 óbitos.



O número total de casos é agora de 371.630, e os óbitos 7.039.



As Filipinas são o segundo país do sudeste asiático com mais casos de infeção e mais óbitos, depois da Indonésia.

9h12 - Infeções diárias em França podem ser mais de cem mil



O número de infeções reais em França é de cerca de cem mil por dia, segundo um grupo de especialistas que assessora o Governo, praticamente o dobro das 52.100 registadas ontem.



Jean-François Delfraissy, que chefia o grupo, afirmou numa entrevista ao canal RTL que o país “está a viver uma situação muito crítica”.

#Coronavirus : "Beaucoup de gens n'ont pas encore pris conscience de ce qui nous attend", estime le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, invité de #RTLMatin avec @BSportouch pic.twitter.com/3qTn8e9WQ2 — RTL France (@RTLFrance) October 26, 2020

9h00 -China regista 20 novos casos importados



A Comissão de Saúde da China anunciou hoje terem sido identificados 20 casos de covid-19, nas últimas 24 horas, todos oriundos do exterior.



Os casos 'importados' foram diagnosticados em Xangai (leste), Mongólia Interior (norte), Shaanxi (noroeste), Hebei (norte), Shanxi (noroeste), Guangdong (sul), Sichuan (sudoeste) e Fujian (sudeste).



A cidade de Kashgar, na região de Xinjiang, confirmou a existência de 137 casos assintomáticos, relacionados com uma adolescente infetada, e também sem sintomas, detetada no sábado, durante um exame de rotina.



Após o diagnóstico, as autoridades de saúde lançaram uma campanha de testes em grande escala que prevê abranger 4,7 milhões de pessoas.



A China não inclui pessoas infetadas assintomáticas nas estatísticas oficiais até que apresentem sintomas da doença.







8h47 - Vacina da AstraZeneca revela imunidade robusta em pessoas com mais de 65 anos



A vacina que está a ser desenvolvida pela Universidade de Oxford em colaboração com a empresa farmacêutica AstraZenaca produz uma imunidade robusta em pessoas com mais de 65 anos, avança o jornal Financial Times.



A vacina produz anticorpos protetores e células T em grupos de idade mais avançada.



Em julho, um ensaio clínico que envolveu mais de mil pessoas revelou que a vacina também era eficaz em pessoas entre os 18 e os 55 anos.





8h30 - Venezuela testou com sucesso molécula que anula o novo coronavírus



O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou domingo que o Instituto Venezuelano de Investigações Científicas (IVIC) testou com sucesso uma molécula, a DR10, que “anula 100%” o novo coronavírus.



“O IVIC testou uma molécula usada para tratar a hepatite C para tratar a covid-19. Este estudo durou seis meses, resultando na aniquilação de 100% do vírus. A Venezuela obteve um medicamento que anula 100% o coronavírus", disse à televisão estatal venezuelana.



Segundo Nicolás Maduro o “estudo foi certificado, com todos os testes necessários” e nos próximos dias a Venezuela “procederá (...) através da Organização Mundial de Saúde, para ratificar (homologar) os resultados obtidos”.



O Presidente da Venezuela explicou ainda que se trata da molécula DR10, que foi totalmente isolada e “não tem nenhum tipo de toxicidade que afete moléculas saudáveis" ou cause efeitos colaterais.



8h20 - Rússia regista novo recorde de casos



As autoridades russas reportaram mais 17.374 novos casos de infeção por Covid-19, um novo recorde diário. Um terço dos novos casos, 5.224, foi registado em Moscovo.



Nas últimas 24 horas foram registados mais 219 óbitos.



Desde o início da pandemia, o país já registou 1.531.224 infetados e 26.269 óbitos.



8h10 - Índia com 480 mortos e 45.148 casos nas últimas 24 horas



A Índia registou 480 mortos e 45.148 infetados com covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde indiano.



Desde que a pandemia chegou ao país, a Índia diagnosticou mais de 7,9 milhões de infeções (7.909.959), que provocaram 119.014 mortes.



Apesar de uma redução gradual do número diário de casos nas últimas semanas, a Índia continua a ser o segundo país do mundo com mais infeções, a seguir aos Estados Unidos, atualmente com mais de 8,6 milhões de casos.



A capital indiana registou mesmo um aumento do número de casos, com quase 4.000 novas infeções nas últimas 24 horas, o balanço diário mais elevado das últimas cinco semanas.



Os festivais hindus e a poluição do ar, causada pelo trânsito e incêndios agrícolas, também preocupam técnicos de saúde, que temem um aumento do número de casos.



7h50 - Alemanha regista 8.685 novas infeções nas últimas 24 horas







A Alemanha registou 8.685 novas infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, um número muito abaixo do balanço de sábado (11.176), porque nem todos os estados federados comunicam os dados no fim de semana.





No entanto, o Instituto Robert Koch (RKI) de virologia já tinha assinalado que no sábado o número de novos positivos tinha disparado por incluir vários casos registados na quinta-feira, devido a um problema técnico no servidor, que levou a que os dados fossem comunicados tardiamente e não entrassem na contagem de sexta-feira.





O número de novas infeções registadas hoje é o dobro dos 4.325 novos casos contabilizados na segunda-feira da semana passada.





7h30 – Estado de Vitória, Austrália, levanta confinamento





O estado australiano de Vitória, epicentro da segunda vaga de covid-19 na Austrália, anunciou hoje o levantamento do confinamento a partir de terça-feira, depois de não ter registado quaisquer novos casos nas últimas 24 horas.





Lojas, restaurantes e cafés em Melbourne, capital do estado de Vitória e segunda cidade mais populosa do país, reabrirão à meia-noite de terça-feira, e os habitantes serão novamente autorizados a circular na cidade, anunciaram hoje as autoridades locais.





"Podemos dizer que agora é o momento de abrirmos", disse o chefe de governo de Victoria, Daniel Andrews, visivelmente emocionado, numa conferência de imprensa em Melbourne, recordando que a última vez que o estado registou zero infeções foi em 9 de junho.

O confinamento foi decretado em julho, quando o número de novos casos era de cerca de 190 por dia, número que subiu para 700 em agosto.



Hospital de Santarém vai adiar as cirurgias programadas

As urgências da maternidade vão estar encerradas até à meia-noite.As medidas foram tomadas depois de uma anestesista ter testado positivo à Covid. Seis elementos da equipa estão em isolamento e aguardam resultados dos testes de despistagem.



As grávidas estão a ser encaminhadas para os hospitais de Abrantes e de Vila Franca de Xira.



A Casa da Música, no Porto, suspendeu todas as atividades artísticas e educativas até 3 de novembro. Foram detetados 6 casos positivos de covid-19 na instituição. São todos membros do coro da Casa da Música.



Em Portugal, o último boletim epidemiológico, conhecido este domingo, mostra que em 24 horas, morreram mais 19 pessoas. Há mais 2.577 infetados com covid-19 no país.



Hospital de Santarém vai adiar as cirurgias programadas

As urgências da maternidade vão estar encerradas até à meia-noite.As medidas foram tomadas depois de uma anestesista ter testado positivo à Covid. Seis elementos da equipa estão em isolamento e aguardam resultados dos testes de despistagem.

As grávidas estão a ser encaminhadas para os hospitais de Abrantes e de Vila Franca de Xira.

A Casa da Música, no Porto, suspendeu todas as atividades artísticas e educativas até 3 de novembro. Foram detetados 6 casos positivos de covid-19 na instituição. São todos membros do coro da Casa da Música.

Em Portugal, o último boletim epidemiológico, conhecido este domingo, mostra que em 24 horas, morreram mais 19 pessoas. Há mais 2.577 infetados com covid-19 no país.

Os internamentos tiveram recorde absoluto. Há 1.574 pessoas internadas, mais 119 do que no dia anterior. Nos Cuidados Intensivos estão 230 doentes, mais 9 do que nas anteriores 24 horas.

PR prossegue audiências



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, prossegue as audiências no âmbito da pandemia de covid-19 e recebe no Palácio de Belém, em Lisboa, os ex-ministros da Saúde Luís Filipe Pereira, Ana Jorge e Fernando Leal da Costa.



As audiências do chefe de Estado tiveram início há uma semana com a atual ministra da Saúde, Marta Temido, e desde então houve encontros com António Correia de Campos e Maria de Belém, ex-governantes com a mesma pasta, além dos bastonários dos Médico, Enfermeiros e Farmacêuticos.



No fim de semana, Marcelo Rebelo de Sousa avistou-se também com o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, os líderes do Sindicato Independente dos Médicos e da Federação Nacional dos Médicos, os presidentes da União das Misericórdias Portuguesas e da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, e ainda com a Associação Portuguesa dos Técnicos de Radiologia, Radioterapia e Medicina Nuclear.

Segundo continente com mais de 250 mil mortos

A Europa tornou-se o segundo continente depois da América Latina a ultrapassar a barreira dos 250 mil mortos.



A maioria dos países da União Europeia continuam a registar novos máximos diários de contágios.



O Reino Unido é, com cerca de 45 mil mortos, o quinto país do mundo com maior número de mortos, seguido da Itália, Espanha e França.



Apesar das restrições impostas, França já ultrapassou Espanha e Argentina no total de infeções. É agora o quinto país a nível mundial com mais casos.



A República Checa é o país europeu com maior número de contágios per capita, seguido da Bélgica e pela Polónia.