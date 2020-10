Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

8h25 - Ilhas Marshall registam os dois primeiros casos desde o início da pandemia



As Ilhas Marshall, um dos últimos países do mundo poupados até aqui ao novo coronavírus, registaram os dois primeiros casos desde o início da pandemia, anunciou na quarta-feira o Governo do arquipélago do Pacífico.



Em causa estão dois funcionários da base norte-americana no atol de Kwajalein, que viajavam a bordo de um avião militar proveniente do Havai.







8h16 - Com 16.744 novos casos, Alemanha volta a registar um recorde de contágios



O Instituto Robert Koch reportou, nas últimas 24 horas, mais 16.744 casos de infeção pelo novo coronavírus, o que elevou o total para 481.013.



O número de óbitos reportados aumentou em 89 para 10.272.





8h10 - Anthony Fauci critica reação dos EUA à pandemia e politização das máscaras



O principal epidemiologista norte-americano, Anthony Fauci, criticou a política errática do Governo do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação à covid-19, e lamentou o escasso uso de máscaras devido a motivações políticas.



Durante uma conferência virtual organizada pela Universidade de Melbourne, Fauci elogiou os esforços da Austrália e da Nova Zelândia contra a pandemia, admitindo que não pode dizer o mesmo do seu país.



"Os números falam por si", disse, referindo-se aos quase nove milhões de infeções e mais de 228.000 mortos nos Estados Unidos, onde as máscaras faciais, considerado um elemento-chave na prevenção da transmissão, "quase se tornaram uma declaração política”, defendeu.



"Na verdade, as pessoas são ridicularizadas por usarem máscara. Depende do lado particular do espetro político em que se encontram, o que é muito doloroso para mim como médico, cientista e funcionário da saúde pública", frisou.







8h03 - BCE reúne-se hoje mas deve esperar por dezembro para novas medidas



O Banco Central Europeu (BCE) não deverá alterar a sua política monetária na reunião de hoje esperando por dezembro para ver os efeitos da nova vaga de covid-19 e dos novos confinamentos.



A maior parte dos analistas considera que o BCE deverá esperar por dezembro para aumentar os estímulos monetários e segundo algumas previsões pode mesmo aguardar até março de 2021 para ampliar o volume de compra de dívida, uma medida destinada a atenuar a crise económica causada pela pandemia.







O secretário de Estado Adjunto e da Saúde indica que as novas restrições destinadas a conter a pandemia deverão ser implementadas a nível territorial e ser mais circunscritas. O modelo terá ainda de ser estabilizado."Todos os países vão começar a adotar medidas de restrições ao nível territorial, mais circunscrito", afimou António Lacerda Sales, em declarações aodo PS "Política com Palavra"."E essas restrições serão com certeza ao nível mais dos territórios, para que outros territórios que não estão tanto sobre pressão possam respirar do ponto de vista económico e social", acrescentou.Questionado sobre se o Governo fará ações localizadas ou restrições nacionais, que passariam por um novo confinamento geral, o governante sublinhou que "todos os países da Europa estão neste momento a tentar estabilizar num determinado modelo que pode comportar muitas variáveis".As variáveis, explicou, são a incidência de casos nos últimos 14 dias, os novos casos confirmados por 100 mil habitantes, as faixas etárias mais atingidas ou a pressão sobre os hospitais.Ainda segundo o secretário de Estado, o modelo deve ter "o consenso da grande maioria dos intervenientes" das áreas da saúde, proteção civil, das autarquias ou segurança social.O Governo prepara-se para tomar mais medidas contra a propagação da Covid-19. Para o próximo sábado está marcada uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros.Portugal deverá receber um milhão de testes rápidos à Covid-19 a partir da primeira semana de novembro.O secretário de Estado adjunto e da Saúde explicou na quarta-feira que, para começar, serão 100 mil testes.O presidente do Instituto Ricardo Jorge afirmou, por sua vez, que foram realizados dois protocolos para fazer face aos surtos.O presidente da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, Luís Pisco, garantiu à RTP que o sector privado da região não mostrou grande disponibilidade para reservar camas a doentes com Covid-19.Já António Lacerda Sales refere que está a ser feito um levantamento para perceber se é preciso recorrer aos privados.Desde o advento da pandemia, 6600 profissionais de saúde estiveram infetados com o novo coronavírus. Quase 70 por cento recuperaram.O secretário de Estado Lacerda Sales admite que é dificil estabelecer se a infeção foi contraída em meio hospitalar.Segundo os dados do boletim epidemiológico de quarta-feira, morreram mais 24 pessoas em Portugal vítimas da Covid-19. O número de infetados pelo novo coronavírus cresceu em 3960. É o pior registo desde o início da pandemia.Estão internadas mais 47 pessoas, para um total de 1794. Nos cuidados intensivos estão mais nove pessoas, num total de 262.A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 44 milhões de casos de infeção em todo o mundo, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da France Presse.A Covid-19 é a doença causaad por um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, identificado no final de dezembro do ano passado em Wuhan, no centro da China.Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia discutem esta quinta-feira, através de videoconferência, uma resposta coordenada à pandemia, num momento em que a Europa se debate com uma segunda vaga de proporções crescentes.No último Conselho Europeu, de 15 e 16 de outubro, os líderes dos países-membros decidiram manter contactos regulares para discutir a evolução da pandemia. Esta é a primeira cimeira virtual convocada pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, neste contexto.Com início agendado para as 18h30 em Bruxelas (17h30 em Lisboa), a videoconferência vai focar-se na questão dos testes e vacinas, avançam fontes diplomáticas citadas pelas agências.