Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI







8h30 - EUA com mais de 170 mil casos nas últimas 24 horas







Os Estados Unidos registaram 170.590 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo uma contagem independente da Universidade Johns Hopkins.





De acordo com os números contabilizados pela instituição até às 20h00 de sábado, hora local (01h00 de hoje em Lisboa), o país acumulou mais de 10,8 milhões de casos desde o início da pandemia, contando ainda 245.568 mortos ((1.351 só nas últimas 24 horas).





O número de infeções nos Estados Unidos tem vindo a aumentar, superando os 120 mil por dia na última semana. Dois estados, Texas e Califórnia, já ultrapassaram um milhão de casos desde o início da pandemia.





Os Estados Unidos são o país com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus SARS-Cov-2, responsável pela covid-19, e também com mais casos de infeção confirmados (10.884.591). Covid-19. Doentes críticos da região Norte estão a ser transferidos para Lisboa

Segundo dia de recolher obrigatório à tarde

Novos casos continuam em números elevados

Manifestações

Os doentes da região Norte estão a ser transferidos para o Hospital de São José, em Lisboa. São doentes em situação crítica e que precisam de um dispositivo de circulação extracorporal.O Hospital de S. José confirma que recebeu quatro doentes dos Hospitais de Penafiel, Matosinhos, Bragança e Guimarães.O Centro Hospitalar e Universitário de São João, no Porto, também é um dos Centros de Referência para receber doentes que necessitam desse dispositivo de Oxigenação por Membrana Extracorporal, mas já esgotou a capacidade de resposta.A partir da uma da tarde, volta a ser obrigatório ficar em casa, nos concelhos considerados de risco.Estão em vigor as restrições do primeiro fim de semana do Estado de Emergência para controlar o avanço da Pandemia.As ruas estão praticamente desertas desde a uma da tarde de ontem.A grande maioria dos estabelecimentos comerciais fecharam e os portugueses ficaram em casa.As medidas do Estado de Emergência abrangem quase sete milhões de pessoas de Norte a Sul do país.A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) instaurou hoje oito processos de contraordenação, no âmbito de uma operação, que visou centros comerciais e grandes superfícies, para fiscalizar as medidas impostas pelo estado de emergência, anunciou a entidade.Portugal registou 6.602 novos casos de infeção com o novo coronavírus e 55 mortes associadas à doença covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado hoje.Desde o início da pandemia, Portugal já registou 3.305 mortes e 211.266 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 85.444 casos, mais 1.412 do que na sexta-feira.O maior número de novos casos diários de infeção com o SARS-Cov-2 foi registado na sexta-feira, com 6.653 casos.Segundo o boletim, a região Norte regista o maior número de infeções e de mortos nas últimas 24 horas, seguindo-se a região de Lisboa e Vale do Tejo.Empresários da restauração voltaram aos protestos em Lisboa e Setúbal para pedir mais apoios ao Governo.Alertam que as ajudas do Estado não são suficientes e demoram a chegar.Muitos vão ter de fechar restaurantes de forma definitiva.