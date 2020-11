Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI



8h46 - Alemanha com mais 305 mortes

A Alemanha registou nas últimas 24 horas o segundo maior número de mortes diárias desde o início da pandemia (305) e ainda 17.561 infeções. No país , desde o início da pandemia, o número total de infetados na é de 833.307, dos quais 13.119 morreram.



8h30 - Rússia bate recorde diário de mortes



Na Rússia, morreram 456 pessoas vítimas de Covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com os dados oficiais, há ainda registo de 20.985 novas infeções.



Desde o início da pandemia, o país contabiliza 34.387 mortos e 1.991.998 casos confirmados.



7h40 - Ponto da situação

Testes rápidos a norte

O quadro em Portugal

O quadro internacional

O Governo estará a ponderar dividir os concelhos por três escalões de gravidade pandémica: restrições mais leves para concelhos com entre 240 e 480 novos casos por 100 mil habitantes; um nível intermédio, entre os 480 e os 960 casos; os concelhos com mais de 960 novos casos por 100 mil habitantes, onde as restrições vão ser maiores.Só neste último caso é que continuaria a vigorar, por exemplo, o recolher obrigatório a partir das 13h00 nos fins de semana.Esta intenção do Governo foi revelada pelo Partido Ecologista "Os Verdes", após a reunião com o Presidente da República em Belém. Marcelo Rebelo de Sousa começou ontem a ouvir as formações partidárias representadas no Parlamento sobre o eventual prolongamento do estado de emergência.O PAN admitiu que o estado de emergência é inevitável, mas considera excessivo o recolher obrigatório a partir das 13h00 no fim de semana.Por sua vez, o presidente da Iniciativa Liberal mostrou-se convicto de que o estado de emergência será prolongado. João Cotrim de Figueiredo foi o primeiro líder partidário a ser recebido em Belém. Defendeu que as medidas tomadas pelo Governo para o fim de semana não fazem sentido.Já o líder do Chega garantiu que não votará a favor da renovação do estado de emergência. André Ventura diz que se sentiu enganado pelo Executivo.A Administração Regional de Saúde do Norte já avançou com os testes rápidos à Covid-19. Dos 132 testes realizados em lares e áreas dedicadas a doentes respiratórios, foram detetados 55 casos positivos.A ARS anunciou que recebeu 13.600 testes rápidos. Prevê durante esta semana aumentar de forma significativa o número de testes realizados.Portugal atingiu um novo máximo de doentes internados com Covid-19 em unidades de cuidados intensivos.Morreram mais 81 pessoas entre segunda e terça-feira e registam-se mais 4452 casos de infeção, 66 por cento na Região Norte.Estão internados 3028 doentes, menos 12 do que na véspera. Mas nos cuidados intensivos estão 431, mais cinco.Foram dadas como recuperadas mais 7290 pessoas, o que é também um novo máximo diário.Portugal tem agora 77.126 casos ativos, menos quase três mil que no anterior boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa voltou a dar sinais de não conseguir responder à vaga da Covid-19.No Hospital de Penafiel morreram mais sete pessoas em 24 horas vítimas da pandemia, com a pressão sobre os cuidados intensivos a aumentar.A pandemia da Covid-19 provocou já pelo menos 1.328.048 mortes resultantes de mais de 55 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Duas semanas depois do confinamento em França, o número de infeções diárias diminuiu quase dez vezes.O ministro francês da Saúde avisa, no entanto, que é preciso prudência e não se compromete com o levantamento das restrições.A Covid-19 é a doença causada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2, identificado no final de dezembro do ano passado em Wuhan, cidade do centro da China.