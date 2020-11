Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

8h28 - Índia com 485 mortos e 41.322 casos nas últimas 24 horas





A Índia registou 485 mortos por covid-19 e 41.322 casos da doença nas últimas 24 horas, segundo os dados do Ministério indiano da Saúde.





Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou mais de 9,3 milhões de casos do novo coronavírus (9.351.109), mantendo-se como o segundo país com mais infeções, atrás dos Estados Unidos.





Com 136.200 mortes desde o início da pandemia, a Índia é o terceiro país do mundo com mais óbitos, a seguir aos Estados Unidos e Brasil, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins.







8h12 - Los Angeles proibe reuniões públicas e privadas





As autoridades da cidade de Los Angeles, Estados Unidos, proibiram temporariamente a maioria das reuniões públicas e privadas na à medida que a curva das novas contaminações covid-19 continua a subir.



"São proibidas todas as reuniões públicas e privadas de indivíduos não pertencentes ao mesmo agregado familiar, com exceção dos serviços religiosos e manifestações", indicaram as autoridades da maior cidade da Califórnia num comunicado.







8h00 - México regista 631 mortos





Nas últimas 24 horas o México registou 631 mortos e 12.081 infetados. Desde o início da pandemia, o número de óbitos subiu para 104.873 e o de casos para 1.090.675.

Recolher obrigatório





Este sábado é novamente dia de recolher obrigatório a partir das 13h00 em 127 concelhos. A medida estende-se ao fim de semana e ao feriado de terça-feira.



Já na segunda-feira, véspera de feriado, o recolher obrigatório acontece a partir das 15h00 da tarde.



Estas são medidas de exceção ao abrigo do Estado de Emergência que se aplicam aos concelhos onde o risco é considerado "muito elevado" ou "extremamente elevado"



Em todo o país, está proibida a circulação entre concelhos desde as 23h00 de sexta-feira até às 5h00 de quarta-feira.