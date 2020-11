Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

11h09 - Empresas podem negar trabalho a quem não se quiser vacinar







A presidente do Comité Económico e Social Europeu (CESE), Christa Schweng, admitiu, numa entrevista, a possibilidade de uma empresa se negar a contratar um trabalhador que se recuse a ser vacinado contra a Covid-19.



"Como empresário, posso decidir com quem assino um contrato", afirmou Christa Schweng em entrevista à agência de notícias espanhola Efe.





No entanto, para a presidente da CESE, órgão consultivo da União Europeia que emite orientações às instituições comunitárias em representações de empresários, trabalhadores e organizações da sociedade civil, a vacina não deverá ser obrigatória.



"O trabalhador pode decidir se quer trabalhar ou não e no caso em que lhe seja exigida a vacina para poder assinar um contrato, ainda que se teria de ver se um empresário quer apenas pessoas vacinadas na sua empresa. Não sei o que farão", ressalvou.



Relativamente à vacinação, Christa Schweng defendeu que os primeiros a serem vacinados deverão ser os profissionais de saúde, uma vez que estes estão em contacto próximo com os doentes e com a população de risco.







10h33 - África regista 252 mortes e 13.899 novos casos





A África registou 252 mortes devido à Covid-19 nas últimas 24 horas, contabilizando 51.481 óbitos causados pelo novo coronavírus, que já infetou 2.150.439 pessoas, mais 13.899 novos casos.





De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, o número de recuperados no mesmo período foi de 8.958, para um total de 1.815.839, nos 55 membros da organização.







10h20 - Alemanha supera 16 mil mortes desde o início da pandemia







A Alemanha superou as 16 mil mortes por covid-19 desde o início da pandemia, embora se tenha observado uma tendência de desaceleração relativamente a novas infeções, de acordo com dados hoje atualizados pelo Instituto Robert Koch.





Segundo a informação disponível, a Alemanha registou 14.611 casos de covid-19 nas últimas 24 horas e 158 vítimas mortais.



No domingo da semana passada, o número de novas infeções foi de 15.724 casos e 138 mortos. Desde o início da pandemia registaram-se 1.042.700 casos - dos quais 722.300 correspondem a pacientes recuperados - e 16.123 são vítimas mortais.







8h40 - Viagens na UE no Natal e fim de ano terão "pouco impacto"





As viagens na União Europeia durante o Natal e fim de ano terão "pouco impacto" na propagação da Covid-19, devido à "transmissão interna significativa" nos países, diz o Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC).





No caso de cidadãos europeus que vão visitar família noutro Estado-membro da UE, o ECDC considera, em resposta escrita à agência Lusa, que este tipo de trajetos terá "pouco peso" na propagação da covid-19, desde que colmatado com outras medidas de contenção.





"Numa situação epidemiológica com uma transmissão comunitária interna significativa, como é o caso atual em todos os Estados-membros da UE e do Espaço Económico Europeu, o peso da transmissão através do turismo e das viagens será provavelmente pequeno em comparação com a transmissão contínua que ocorre no contexto local e como resultado do transporte local", explica o ECDC.







8h23 - Portugal vai ter "níveis muito baixos" de casos se mantiver restrições







De acordo com o Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), Portugal deverá conseguir níveis "muito baixos" de novos casos de Covid-19 durante o mês de dezembro se mantiver as restrições adotadas atualmente, com menos óbitos e menos admissões hospitalares.





"Nas mais recentes projeções, estimámos que 22 dos 31 Estados-membros [da União Europeia e do Espaço Económico Europeu] terão uma redução do número de casos confirmados e, subsequentemente, das admissões hospitalares e mortes, para níveis muito baixos", indica o ECDC em resposta escrita enviada à agência Lusa.



Portugal é um desses países, mas isso apenas se "mantiverem as medidas de resposta em vigor a 18 de novembro de 2020 e até ao final do período de previsão, que é 25 de dezembro de 2020", acrescenta a agência europeia, aludindo ao relatório divulgado esta semana.





Se estas medidas continuarem a serem adotadas em Portugal, o ECDC prevê, no relatório divulgado esta semana com projeções a curto prazo sobre a evolução da situação epidemiológica na União Europeia (UE), que após um pico de infeções em meados de novembro, se registe um abrandamento acentuado em dezembro, que deverá culminar em menos de 2.000 casos diários em janeiro.



No caso dos números diários de mortes, de internamentos e de entradas nos cuidados intensivos, o pico deverá ser atingido em dezembro, de acordo com esta agência europeia, que prevê um abrandamento em janeiro.







8h16 - Índia com 496 mortos e 41.810 casos





A Índia registou 496 mortos por Covid-19 e 41.810 casos da doença nas últimas 24 horas, segundo os dados do Ministério da Saúde indiano.







Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou mais de 9,3 milhões de casos do novo coronavírus (9.392.919), mantendo-se como o segundo país com mais infeções, atrás dos Estados Unidos.







Com 136.696 mortes desde o início da pandemia, a Índia é o terceiro país do mundo com mais óbitos, a seguir aos Estados Unidos e Brasil.







8h09 - China com 11 casos oriundos do exterior





A Comissão de Saúde da China anunciou ter identificado 11 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, todos oriundos do exterior.





As autoridades chinesas disseram que, nas últimas 24 horas, 16 pacientes receberam alta, pelo que o número de pessoas infetadas ativas no país se fixou em 280, incluindo oito doentes em estado grave.







8h00 - México regista 586 mortos nas últimas 24 horas





Desde o início da pandemia, o número de óbitos subiu para 105.459 e o de casos para 1.100.683.



Com estes números, o México continua a ser o 11.º país com mais contágios e o quarto com mais mortes, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.



Contabilizaram-se ainda mais 6.829 casos recuperados, num total de 206.275 de doentes recuperados.



Houve uma diminuição nos internamentos - menos 53 pessoas internadas com Covid-19, - sendo agora o total de 3.155 doentes em todo o país que estão internados.



No entanto aumentou o número de internados nos cuidados intensivos: mais três pessoas, num total de 529 doentes internados em UCI, um novo máximo desde o início da pandemia em Portugal.

Já na segunda-feira, véspera de feriado, o recolher obrigatório acontece a partir das 15h00 da tarde.Estas são medidas de exceção ao abrigo do Estado de Emergência que se aplicam aos concelhos onde o risco é considerado "muito elevado" ou "extremamente elevado"Em todo o país, está proibida a circulação entre concelhos desde as 23h00 de sexta-feira até às 5h00 de quarta-feira.