9h09 - Portugal já recebeu 3 mil milhões de euros do programa SURE





Recebemos hoje a primeira tranche do empréstimo atribuído a #Portugal no âmbito do #SURE, programa europeu que apoia os Estados-Membros no seu esforço de proteção dos trabalhadores e empresas. Saúdo fortemente a transferência destes 3000 milhões de euros de fundos europeus. pic.twitter.com/CmxVJyzfT6 — António Costa (@antoniocostapm) December 1, 2020





O anúncio sobre a chegada da primeira tranche dos fundoes europeus foi feito por António Costa no Twitter. Noutra mensagem publicada na rede social, o primeiro-ministro refere quais as áreas prioritárias do Governo, nomeadamente as medidas do layoff, o apoio a trabalhadores independentes e os profissionais de saúde.





Estes fundos europeus vão financiar medidas como o layoff, os apoios a trabalhadores independentes, os apoios aos pais e o prémio aos trabalhadores do @SNS_Portugal. — António Costa (@antoniocostapm) December 1, 2020



O chefe de Governo refere ainda que o programa SURE "reflete a solidariedade" da União Europeia e a resposta rápida à atual crise.





8h23 - China soma quatro casos por contágio local e oito oriundos do exterior







Os casos locais foram diagnosticados na região da Mongólia Interior, no norte do país. A região, que faz fronteira com a Rússia e a Mongólia, já tinha detetado três casos no domingo.





8h00 - EUA ultrapassam os 13,5 milhões de casos



No total, os Estados Unidos somam 13.525.889 infetados e 267.888 mortes por covid-19.

Feriado e dia de restrições



Esta terça-feira é dia de feriado nacional com restrições por causa da pandemia. Nos concelhos com risco "extremamente elevado" e "muito elevado" há recolher obrigatório a partir da uma da tarde.



A proibição de circulação entre concelhos em todo o país mantêm-se em vigor durante todo o dia, e só termina às 5h00 de quarta-feira.





Na segunda-feira registaram-se mais 78 mortos e 3.262 novos casos de infeção. Foi ainda ultrapassado um novo máximo ao nível de internamentos, com um total de 3.342 pessoas internadas, mais 97 do que no domingo.







Relativamente às unidades de cuidados intensivos, o boletim contabiliza 525 pessoas internadas nestes serviços, menos 11 em relação a domingo (quando foi estabelecido um novo máximo desde o início da pandemia).





O comércio também tem de encerrar a essa hora, exceto os estabelecimentos até 200 metros quadrados e porta para rua. A restauração também pode funcionar depois das 13h00, mas só em regime de entrega ao domicílio ou take-away.