Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional. Nas últimas 24 horas, Portugal registou 4.935 novas infeções e 79 óbitos. Ontem, o Parlamento aprovou a renovação do estado de emergência.

08h54 - Estados Unidos com mais 2.500 mortos e novo recorde diário de casos



Os Estados Unidos registaram 2.506 mortos e 225.594 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, um recorde diário de casos, segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.



Com este balanço, o número de óbitos desde o início da pandemia no país subiu para 278.594 e o de casos para 14.337.640.



O estado de Nova Iorque continua a ser o mais atingido com 34.830 mortes.



O número de mortes excede as estimativas iniciais da Casa Branca, que projetava entre 100 mil e 240 mil óbitos.







08h52 - México regista mais 690 mortos e novo recorde diário de casos



O México registou 690 mortos e 12.127 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, um recorde diário de casos, informaram as autoridades de saúde.



O número de óbitos desde o início da pandemia de covid-19 subiu para 108.863 e o de casos para 1.156.770.



O México é agora o 10.º país com mais infeções e o quarto com mais mortes em números absolutos, segundo a Universidade Johns Hopkins.



A covid-19 pode tornar-se a segunda causa de morte no país, ultrapassando a diabetes, que no ano passado causou a morte de 104.354 mexicanos, segundo o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi), que ainda não atualizou os seus números de 2020.







08h50 - China regista 17 casos, dois deles contágios locais



A Comissão de Saúde da China anunciou hoje ter identificado 17 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, incluindo dois por contágio local e os restantes oriundos do exterior.



Os dois casos por contágio local foram diagnosticados na região da Mongólia Interior. A região, que faz fronteira com a Rússia e a Mongólia, diagnosticou um total de 13 casos nos últimos dias.







08h45 - Concelhos de maior risco voltam ao recolher obrigatório a partir das 13h00



Os 127 concelhos classificados como de risco "extremamente elevado" e de risco "muito elevado" de contágio pelo novo coronavírus voltam ao recolher obrigatório a partir das 13:00 durante o fim de semana e no feriado de terça-feira.



Conforme ficou estabelecido no decreto do Governo que regula a aplicação do estado de emergência atualmente em vigor devido à pandemia de covid-19, é proibida a circulação na via pública entre as 13:00 e as 05:00 no sábado e no domingo.



No feriado de terça-feira, a proibição de circulação começa também às 13:00, mas termina às 23:59, hora em que deixa de estar em vigor o atual estado de emergência.



Este é o quarto fim de semana consecutivo em que o recolher obrigatório a partir das 13:00 é aplicado, tendo também vigorado no feriado da última terça-feira, dia 1 de dezembro.



Em todo o território continental é igualmente proibido circular entre concelhos entre as 23:00 de sexta-feira e as 23:29 de terça-feira.



Tal como já aconteceu na segunda-feira, dia 30 de novembro, na véspera do feriado da próxima semana, dia 7 de dezembro, não haverá aulas e a função pública terá tolerância de ponto. O Governo apelou ao setor privado para dispensar também os trabalhadores nesse dia.



Relativamente aos estabelecimentos comerciais, nos 127 concelhos de maior risco são obrigados a encerrar às 13:00 no sábado, no domingo e no feriado, e às 15:00 na segunda-feira, véspera do feriado.







08h31 - Crise criou novos sem-abrigo, Bruxelas quer acabar com problema até 2030



O comissário europeu Nicolas Schmit afirma que a crise da covid-19 criou novos sem-abrigo na União Europeia (UE), mas admite ser "exequível" acabar com este problema até 2030, se os Estados-membros "se esforçarem" para tirar estas pessoas das ruas.



"De momento, devo dizer que esta crise criou novos sem-abrigo. [...] Nesta crise, as pessoas perderam os seus postos de trabalho e os seus rendimentos e tornaram-se sem-abrigo", diz o comissário europeu do Emprego e Direitos Sociais, Nicolas Schmit, em entrevista à agência Lusa em Bruxelas.



Mas apesar da grave recessão deste ano e da recuperação contida em 2021, o responsável luxemburguês considera "que é exequível" tirar todas as pessoas das ruas até 2030, desde que os países da UE façam "muitos esforços para lá chegar".



"Será que isto é possível em 10 anos? Bem, os americanos decidiram que, em menos de 10 anos, estariam na lua e conseguiram-no porque alocaram todos os recursos e inteligência, para atingir esse objetivo", compara Nicolas Schmit.



E insiste: "Se esse for o desejo dos Estados-membros, com o apoio da Comissão, e lançarmos uma iniciativa juntamente com a presidência portuguesa sobre esta questão, [...] então penso que é concretizável".



A posição surge depois de, no final de novembro, o Parlamento Europeu ter apelado aos Estados-membros da UE para adotarem medidas para tirar todos os sem-abrigo das ruas até 2030, cujo número aumentou 70% na última década para 700 mil.







O Governo anuncia este sábado as medidas restritivas para o Natal e Ano Novo.



Mas ontem, o Presidente da República já disse que o Natal vai ser uma exceção nas restrições, com um um regime menos intenso, para permitir o encontro das famílias.



Porém, Marcelo Rebelo de Sousa avisou que não pode haver descontrolo, para se evitar um agravamento da situação em janeiro.





Ainda ontem, dia em que o Parlamento aprovou a renovação do estado de emergência, os números de novas infeções de covid-19 sublinhavam um aumento dos contágios como não vinha a assistir-se na última semana.