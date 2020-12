Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI







8h07 - México com 718 mortos e mais de 11 mil casos em 24 horas



O México registou 718 mortes causadas pela covid-19 e 11.799 casos da doença nas últimas 24 horas, disseram na quinta-feira as autoridades de saúde.



O país registou 116.487 mortos e 1.289.298 contágios desde o início da pandemia, em fevereiro passado.



Este é o terceiro dia consecutivo em que o México regista mais de dez mil contágios, de acordo com o boletim diário da Secretaria de Saúde mexicana.



Apenas 6% dos casos são ativos, ou seja, 87.337 pessoas apresentam sintomas nas últimas duas semanas, disse o diretor-geral de Promoção da Saúde mexicano, Ricardo Cortés.



Os dados mostram uma tendência semanal para a alta, de 17% nos casos estimados, ou que aguardam confirmação por teste, e de 3% no número de óbitos, advertiu.







8h00 - China vai vacinar 50 milhões de pessoas até 12 de fevereiro próximo



A China vai vacinar 50 milhões de pessoas, de grupos profissionais específicos, até 12 de fevereiro do próximo ano, para prevenir novos surtos durante as celebrações do Ano Novo Lunar, a maior migração interna do planeta.



Segundo o jornal de Hong Kong South China Morning Post, profissionais de saúde e membros da polícia vão ser os primeiros a beneficiar desta campanha maciça de vacinação.



Cinquenta milhões de pessoas é quase cinco vezes a população de Portugal, mas representa apenas 3,5% do total da população da China, o país mais populoso do mundo.



Na quarta-feira, os funcionários dos centros de controlo e prevenção de doenças de toda a China foram convocados para um encontro virtual, destinado a preparar a campanha de distribuição de 100 milhões de doses das vacinas das farmacêuticas chinesas Sinovac e Sinopharm.







7h34 - Ponto de situação



O Natal vai poder ser celebrado em familia. mas com cuidados redobrados. As recomendações foram avançadas pelo primeiro-ministro.



Na última noite, após a reunião do Conselho de Ministros, António Costa advertiu, todavia, que "logo a seguir ao Natal é preciso fazer um grande esforço de contenção".

António Costa comunicou as medidas para o Natal e o ano novo por videoconferência, dado que se encontra em isolamento profilático preventivo. O teste que realizou ontem deu resultado negativo. António Costa comunicou as medidas para o Natal e o ano novo por videoconferência, dado que se. O teste que realizou ontem deu resultado negativo.



O chefe do Executivo avisou ainda que a evolução da pandemia de Covid-19 não permitirá celebrar o Natal com completa tranquilidade, mas afirmou que o número de novos casos e o número de pessoas internadas está a diminuir.



Já na passagem do ano haverá medidas mais apertadas, designadamente restrições de circulação entre os dias 31 de dezembro e 3 de janeiro.



No dia 31 de dezembro, o recolher obrigatório é a partir das 23h00. Nos dias 1, 2 e 3 de janeiro, começa às 13h00.

O Natal vai poder ser celebrado em familia. mas com cuidados redobrados. As recomendações foram avançadas pelo primeiro-ministro.Na última noite, após a reunião do Conselho de Ministros, António Costa advertiu, todavia, que "logo a seguir ao Natal é preciso fazer um grande esforço de contenção".O chefe do Executivo avisou ainda que a evolução da pandemia de Covid-19 não permitirá celebrar o Natal com completa tranquilidade, mas afirmou que o número de novos casos e o número de pessoas internadas está a diminuir.Já na passagem do ano haverá medidas mais apertadas, designadamente restrições de circulação entre os dias 31 de dezembro e 3 de janeiro.No dia 31 de dezembro, o recolher obrigatório é a partir das 23h00. Nos dias 1, 2 e 3 de janeiro, começa às 13h00.Segundo Costa, estas medidas de contenção no ano novo visam minimizar o impacto do Natal na evolução da pandemia.