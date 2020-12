Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI









9h28 - Índia com 301 mortes e mais de 19 mil casos nas últimas 24 horas



A Índia registou 301 mortes devido à covid-19 e 19.556 infetados nas últimas 24 horas, de acordo com os dados do Ministério da Saúde indiano.



Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou 10.075.116 de casos do novo coronavírus, mantendo-se como o segundo país com mais infeções, atrás dos Estados Unidos.



Com 146.111 mortes desde o início da pandemia, a Índia é o terceiro país do mundo com mais óbitos, a seguir aos Estados Unidos e ao Brasil, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins.



O país tem atualmente 292.518 casos ativos da doença.







9h15 - OMS convoca reunião sobre a nova variante do SARS-CoV-2



A Organização Mundial de Saúde vai reunir para analisar a nova variante do novo coronavírus que surgiu no Reino Unido.



“Limitar as viagens para conter a propagação é prudente até termos mais informações”, afirmou Hans Kluge, no Twitter, pedindo mais medidas preventivas.





We are closely monitoring reports of a growing #COVID19 variant VUI – 202012/01. Here’s what we know:

✅Appears to spread more easily

✅Severity not yet clear 👉increased preventive measures are critical



1/3 — Hans Kluge (@hans_kluge) December 22, 2020





9h02 - Pfizer e Moderna estão a testar as vacinas contra a nova variante descoberta no Reino Unido







8h58 - Rússia regista mais 28.776 novos casos de infeção e 561 mortos



As autoridades russas reportaram mais 28.776 casos de infeção, dos quais 7.237 em Moscovo, elevando o total nacional para 3.960.503 infetados e 51.912 óbitos desde o início da pandemia.





8h45 - Nova variante do vírus no Reino Unido pode infetar mais as crianças



A nova variante do SARS-CoV-2 que se está a espalhar rapidamente no Reino Unido carrega mutações que podem significar que as crianças são tão suscitáveis de infeção como os adultos – ao contrário das variantes anteriores.



“Há uma indicação que esta nova variante tem maior propensão de infetar crianças”, afirmou à Reuters Peter Horby, professor e epidemiologista na Universidade de Oxford.



Segundo a Reuters, os cientistas que estão a analisar a nova variante afirmam que esta mutação se tornou a dominante no sul da Grã-Bretanha e poderá em breve alastrar-se a todo o país.





8h35 - FMI desembolsa 1,6 mil milhões de euros para ajudar o Equador a enfrentar crise económica



O Fundo Monetário Internacional (FMI) decidiu desembolsar imediatamente dois mil milhões de dólares (1,6 mil milhões de euros) para o Equador para ajudar o país enfraquecido pela pandemia, a anunciou segunda-feira a instituição.



Este montante está a ser libertado como parte do plano de ajuda no total de 6,5 mil milhões em 27 meses que foi aprovado a 30 de setembro, lê-se em comunicado.









Desde o início da pandemia, o país já registou 1.530.180 infetados e 27.006 mortos.





8h12 - Toyota fecha três fábricas após paralisação por nova estirpe no Reino Unido



A fabricante de automóveis Toyota vai encerrar hoje, temporariamente, três fábricas, em França e Reino Unido, após vários países terem suspendido as ligações pelo Canal da Mancha devido ao surgimento da nova estirpe do vírus Sars-Cov-2.



“Face à falta de peças esperada devido a atrasos no transporte e à natureza incerta da duração dos novos encerramentos de fronteira para atividades logística, a Toyota Motor Europe, sede europeia da Toyota, decidiu preceder a um encerramento controlado das suas atividades na sua fábrica francesa, Toyota Motor Manufacturing France, e suas duas fábricas inglesas, Toyota Motor Manufacturing UK”, revelou à agência AFP o departamento de comunicação da fábrica francesa em Onnaing, perto de Paris.







8h00 - Taiwan regista primeiro caso local em 253 dias



Taiwan registou hoje o primeiro caso de transmissão local do coronavírus desde abril, ao 253.º dia sem contaminação, naquele que é considerado um dos exemplos no combate à covid-19.



As autoridades sanitárias de Taiwan anunciaram que uma mulher na casa dos 30 anos tinha dado positivo.



Segundo as autoridades, a mulher esteve em contacto com um piloto estrangeiro que trabalhava para uma empresa de Taiwan e era portador do vírus.



"O seu caso foi confirmado hoje", apontou o Centro de Controlo de Doenças numa declaração.



Taiwan, que tinha tomado uma decisão precoce de fechar as suas fronteiras e instaurado um regime de quarentena rigorosa, registou apenas 770 casos e sete mortes foram atribuídas à covid-19.



Desde 12 de abril, todos os novos casos de coronavírus na ilha eram importados.







Marcelo diz que portugueses foram enganados sobre quantidade de vacinas para a gripe

Na parte final desta entrevista, Marcelo Rebelo de Sousa explicou que está a organizar as refeições de Natal tendo como "número ideal" cinco pessoas na mesma mesa e fez um apelo aos portugueses "para que não estraguem" aquilo que se alcançou em termos de contenção da Covid-19 no país.



Sobe para 30 os concelhos com risco extremo de contágio

O último boletim epidemiológico registou 2099 casos de covid-19 e 57 mortes. Houve um aumento expressivo de internamentos em 24 horas. Estão internadas 3.158 pessoas, mais 131 do que no domingo, das quais 502 em cuidados intensivos, ou seja, mais 19.

Profissionais de saúde começam a ser chamados para vacinação

O início do plano de vacinação em Portugal está marcado para o domingo, dia 27.





Quatro detidos por desobediência e 40 estabelecimentos fechados

Marcelo Rebelo de Sousa assegura que falou com os produtores das vacinas para a covid-19 para obter informação sobre as quantidades disponíveis. Em entrevista à TVI, e sobre as vacinas para a gripe, diz ainda que os portugueses foram enganados sobre a quantidade de vacinas disponíveis.São mais cinco concelhos com risco extremo. São agora 30 no total. Entre 4 e 17 de dezembro, tiveram mais de 960 casos por 100 mil habitantes.Entre os municípios com mais casos por 100 mil habitantes está Vimioso, seguido de Marvão e Castelo de Vide.Os portugueses já começaram a ser chamados para receber a vacina contra a covid-19. A Agência Europeia do Medicamento aprovou ontem o uso da vacina da Pfizer.Tal como anunciado, até ao final deste ano, só vão ser vacinados os profissionais de saúde que estiveram e estão na linha da frente.Os primeiros profissionais de saúde que vão receber a vacina são de 5 centros hospitalares de Lisboa, Porto e Coimbra.Em Lisboa, são os profissionais que prestam serviços no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte e Centro Hospitalar Lisboa CentralNo Porto, será administrada a vacina aos profissionais de saúde do Centro Hospitalar Universitário de São João e do Centro Hospitalar do Porto.E em Coimbra, será aplicada aos que trabalham no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra.Durante a reunião foi ainda registada a atividade da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública no âmbito da fiscalização das medidas em vigor. Assim, entre 09 e 20 de dezembro, foram detidas 6 pessoas, das quais:- 4 por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório;- 2 por resistência ou coação sobre funcionário.A GNR e a PSP executaram também 379 autos de contraordenação por incumprimento das regras em vigor, entre os quais:- 49 por incumprimento da observância das regras de ocupação, permanência e distanciamento físico nos locais abertos ao público;- 27 por incumprimento do uso obrigatório de máscaras nos transportes públicos;- 36 incumprimento do uso obrigatório de máscaras em estabelecimentos, salas de espetáculos ou edifícios públicos;- 6 incumprimento da suspensão de acesso ao público dos estabelecimentos de restauração ou de bebidas com espaços destinados a dança;- 73 por incumprimento de horários;- 60 por incumprimento da realização de celebrações e eventos que impliquem uma aglomeração de mais de 5 pessoas;- 80 por consumo de bebidas alcoólicas na via pública;- 18 por incumprimento das regras relativas aos limites de lotação máxima nos transportes públicos;- 24 por incumprimento das regras impostas por autoridade de saúde;- 6 por incumprimento do uso de máscara na via pública.No mesmo período, houve ainda 40 estabelecimentos encerrados.