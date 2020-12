Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

10h24 - França. Regulador aprova vacina







A HAS (Haute Autorité de Santé), regulador médico em França, anunciou esta quinta-feira que aprovou a vacina desenvolvida pela Pfizer e BioNTech, depois da luz verde dada pela Agência Europeia do Medicamento, na passada segunda-feira.





Segundo o regulador francês, a vacina poderá ser administrada a pessoas com 16 anos ou mais, incluindo idosos.







10h00 - Recorde de contágios na Rússia





A Rússia registou hoje um novo máximo de casos diários de Covid-19, com 29.935 novas infeções e 635 mortes, anunciaram as autoridades sanitárias do país.



No total, o país conta com 2,96 milhões de contágios desde o início da pandemia de acordo com dados registados nas 85 regiões do país.







Já no que se refere ao número de mortes, a Rússia regista um total de 53.096 óbitos associados ao novo coronavírus, segundo estatísticas oficiais.







9h58 - Alemanha regista 802 mortes







A Alemanha registou 802 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, mais 104 óbitos do que na véspera, e mais 32.195 novas infeções pelo novo coronavírus.





O número máximo de novas infeções foi atingido na última sexta-feira, com 33.777 novos casos positivos, enquanto o máximo de vítimas mortais foi registado na quarta-feira, com 962.







O número de positivos desde o início da pandemia no país, no final de janeiro, é atualmente de 1.587.115. Houve ainda um total de 28.770 mortes.







9h37 - China suspende voos com Reino Unido





A China suspendeu todos os voos com o Reino Unido como medida preventiva, tendo em conta a recente descoberta de uma mutação do coronavírus SARS-CoV-2 no país.







9h03 - Índia com 312 mortos



A Índia registou 312 mortes devido à Covid-19 e 24.712 infeções nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou 10.123.778 de casos do novo coronavírus, mantendo-se como o segundo país com mais infeções, atrás dos Estados Unidos.



Com 146.756 mortes desde o início da pandemia, a Índia é o terceiro país do mundo com mais óbitos, a seguir aos Estados Unidos e ao Brasil.







8h50 - México ultrapassa 120 mil mortos







O México ultrapassou os 120 mil mortos por covid-19 desde o início da pandemia, após registar 816 óbitos nas últimas 24 horas. Houve ainda mais 12.511 infetados.



Com estes números, o país elevou o total de óbitos para 120.311 e de casos para 1.350.079.







8h30 - EUA registam 3.254 mortos





Os Estados Unidos registaram mais 3.254 mortes e 212.315 novas infeções com o novo coronavírus, revela a contagem da Universidade Johns Hopkins.







O país contabiliza agora 18.409.666 casos e 325.539 óbitos por covid-19 desde o início da pandemia.



Natal traz alívio de restrições





Até ao próximo sábado haverá algum alívio nas restrições que têm sido aplicadas devido à pandemia de Covid-19. Não há proibição de circulação entre concelhos e o recolher obrigatório é apenas entre as 2h00 e as 5h00, mesmo nos concelhos de risco elevado, muito elevado e extremo.







Na semana passada, o primeiro-ministro disse que a evolução da pandemia mostrava não ser necessário "puxar o travão de mão para o Natal". António Costa mostrou ainda confiança nos portugueses e acredita que os portugueses vão passar a quadra "com cuidado".







No sábado, dia 26 de dezembro, para os municípios nos níveis de risco muito elevado e extremo a proibição de circulação na via pública inicia-se apenas às 23h00 e não às 13h00, como tem acontecido nos últimos fins de semana.





Já no domingo, dia 27, os concelhos de risco muito elevado e extremo voltam a ter recolher obrigatório a partir das 13h00 e o comércio e a restauração também têm de fechar a essa hora.