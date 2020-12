Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

08h14 - África com mais 550 mortos e 26.204 infetados nas últimas 24 horas





08h13 - Distribuição da vacina da Moderna começou no Canadá





08h12 - Alemanha com mais 25533 casos e 412 mortes





07h50 - EUA vão exigir teste negativo a passageiros do Reino Unido





07h40 - Índia com 336 mortes e mais de 23 mil casos nas últimas 24 horas





07h30 - Hong Kong segue Macau e aumenta período de quarentena obrigatória para 21 dias





07h20 - EUA registam 3.310 mortos e 224.475 casos em 24 horas





07h10 - México regista quase 900 mortos em 24 horas





07h00 - Coreia do Sul regista 1.241 casos, o maior número desde o início da pandemia





Portugal registou esta quinta-feira mais 70 mortes e 4378 novos casos em Portugal



Houve ainda registo de mais 4.087 casos recuperados, num total de 312.533 casos recuperados.



Há menos 137 casos de internamento e menos seis casos de internamento em cuidados intensivos. No total, estão internadas 2.853 pessoas com Covid-19 e 505 internadas nos cuidados intensivos.



A região Norte continua a ser a mais afetada, com 1.952 novos casos e mais 28 mortes nas últimas 24 horas.



Em Lisboa e Vale do Tejo houve 1.271 novos casos e 24 óbitos. Na região Centro registaram-se mais 810 casos e 13 mortos e no Alentejo há registo de 200 novos casos e quatro óbitos.



No Algarve houve mais 94 casos e nas regiões autónomas, a Madeira registou mais 34 casos e um óbitos e os Açores mais 17 casos.