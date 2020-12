Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

08h03 - Alemanha com mais 14.455 casos e 240 vítimas mortais





08h02 - Rússia com mais 29.258 casos e 567 vítimas mortais





Rússia aprovou hoje a utilização da vacina sputnik V em pessoas com mais de 60 anos.





08h00 - África com mais 522 mortos e 25.996 infetados









Portugal contabiliza no dia 25 de dezembro mais 65 mortes relacionadas com a covid-19 e 4.146 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).



O boletim epidemiológico da DGS indicava ainda que estão internadas 2.754 pessoas, menos 99 do que na quinta-feira, registando-se o menor número de internados por Covid-19 desde 10 de novembro (2.742).



Os camiões refrigerados com as doses previstas para países da União Europeia (UE) saíram na quarta-feira de manhã da fábrica belga da farmacêutica norte-americana, situada em Puurs, no nordeste da Bélgica, sob fortes medidas de segurança, com dois veículos das forças policiais a escoltar cada um dos três veículos pesados depois do carregamento.