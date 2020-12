Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional. VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO NO MUNDO. CLIQUE AQUI

Mais atualizações

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.













10h49 - Conselho de Ministro autoriza despesa de 195,5 milhões € para vacinação em 2021





Os procedimentos da vacinação contra a covid-19 em Portugal, incluindo o armazenamento e administração das vacinas, terão em 2021 uma despesa autorizada de até 195,5 milhões de euros, foi hoje anunciado.



De acordo com uma resolução de Conselho de Ministros publicada hoje em Diário da República, é autorizada para 2021 uma despesa de até 195,5 milhões de euros, "com a aquisição de vacinas contra a covid-19, no âmbito do procedimento europeu centralizado, bem como a despesa necessária ao seu armazenamento e administração".





10h38 - Número de mortes no lar de Alcáçovas sobe para 10



O número de óbitos no surto de covid-19 no lar da Misericórdia de Alcáçovas, no concelho de Viana do Alentejo (Évora), subiu para 10 e o de infetados para 101, disse hoje o provedor da instituição.



As duas mais recentes mortes associadas à covid-19 neste lar ocorreram na quarta-feira, elevando para 10 o total de óbitos, indicou à agência Lusa o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas, João Penetra.







10h17 - Em 2021 haverá cinema português em sala, mas não se sabe quando





Mais de uma dezena de filmes portugueses deverá estrear-se em 2021 no circuito comercial, mas ainda sem datas confirmadas, com distribuidores e produtores à espera de melhores dias nas salas de cinema.



A distribuidora NOS Audiovisuais, líder do mercado, tem pelo menos cinco longas-metragens portuguesas confirmadas para estreia em 2021, todas sem data anunciada, entre as quais "Sombra", de Bruno Gascon, e "Amadeo", de Vicente Alves do Ó.



Este ano, o impacto da pandemia da covid-19 no panorama cinematográfico português teve particular incidência na exibição comercial em sala, com menos estreias cinematográficas, encerramento temporário de salas e uma enorme retração no consumo por parte dos espectadores.







09h49 - Ministra da Saúde anuncia chegada de mais 79 mil vacinas na próxima semana



Chegam a Portugal, na próxima semana, mais setenta e nove mil doses da vacina para a Covid-19.



Essas doses vão ser aplicadas nos lares de terceira idade, nos profissionais do INEM e das Forças Armadas.





O anúncio foi feito pela Ministra da Saúde, Marta Temido, ontem, no Telejornal da RTP.

09h40 - África com mais de 30 mil novos casos e 693 mortes



África registou mais 693 mortes nas últimas 24 horas devido à covid-19, para um total de 64.760 desde o início da pandemia, e 30.262 novos casos de infeção com o vírus SARS-CoV-2, segundo dados oficiais.



De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o continente africano regista agora 2.727.345 infetados.



08h15 - Variante detetada no Reino Unido já chegou à China



Um caso de infeção pela variante da covid-19 detetada no Reino Unido, mais contagiosa, foi reportado na China, numa pessoa que esteve naquele país europeu, revelaram as autoridades.



De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, o caso de uma mulher, de 23 anos, que regressou a Xangai (China) a 14 de dezembro, proveniente do Reino Unido, foi descoberto a 24 de dezembro.





07h57 - China aprova primeira vacina para comercialização



As autoridades chinesas deram hoje pela primeira vez luz verde à comercialização de uma das vacinas contra a covid-19 desenvolvidas no país, pela Sinopharm e a subsidiária Instituto de Produtos Biológicos de Pequim. A eficácia estimada para a nova vacina é de 79,34%, segundo dados provisórios dos ensaios clínicos da fase 3.



A entidade reguladora chinesa admitiu que a vacina apresenta riscos, mas ponderou que "os benefícios conhecidos e potenciais desta vacina superam os riscos conhecidos e potenciais".