Mais atualizações

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional. Nas últimas 24 horas, Portugal registou 6951 novos casos e 66 mortos.



VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI



VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO NO MUNDO. CLIQUE AQUI

10h07 - Alemanha com 336 mortes e 12.690 novos casos nas últimas 24 horas



A Alemanha registou 336 mortes relacionadas com a covid-19 e 12.690 novos casos de contágio nas últimas 24 horas, anunciou hoje o Instituto Robert Koch (RKI) de virologia.



A Alemanha atingiu o pico máximo de vítimas mortais na quarta-feira, dia em que registou 1.129 óbitos.



Desde o começo da pandemia, o RKI contabilizou 1.755.351 contágios confirmados e 33.960 mortes relacionadas com o SARS-CoV-2.





Os lares de idosos continuam a merecer preocupação. O surto em Cabeção, Mora, fez esta sexta feira mais uma vitima mortal. Subiu assim para 15 o número de mortes.



Já foram infetadas 90 pessoas da instituição, incluindo 55 idosos, dois ainda estão internados. O lar queixa-se da falta de apoio.



Também no distrito de Évora, no Lar Nossa Senhora das Candeias, em Mourão. Há 47 utentes e 11 funcionários infetados com o novo coronavírus. Um idoso morreu



A norte, em Vila do Conde, morreram nove utentes do Lar da Ordem Terceira de São Francisco.



O surto de Covid-19 surgiu antes do Natal. Há ainda 87 pessoas infetadas, entre utentes e funcionários. Três idosos continuam internados.



Entretanto, a vacinação contra a Covid começou ontem na ilha de Porto Santo. Foram vacinados trinta profissionais de saúde.



09h10 - Madeira regista aceleração de contágios



A Madeira registou, ontem, o número mais alto de novas infeções diárias desde o início da pandemia. Há registo de 76 novos casos de Covid-19. Fez subir o total para 697 infeções ativas no arquipélago.



De acordo com a Direção Regional de Saúde, entre os novos casos, 18 são importados e 58 de transmissão local.



09h09 - Presidência portuguesa da União Europeia atribui prioridade à vacinação



A vacinação contra a Covid-19 vai ser o primeiro desafio da Presidência portuguesa da União Europeia. O ministro dos Negócios Estrangeiros espera que, no outono, a situação esteja bem diferente.

Os lares de idosos continuam a merecer preocupação. O surto em Cabeção, Mora, fez esta sexta feira mais uma vitima mortal. Subiu assim para 15 o número de mortes.Já foram infetadas 90 pessoas da instituição, incluindo 55 idosos, dois ainda estão internados. O lar queixa-se da falta de apoio.Também no distrito de Évora, no Lar Nossa Senhora das Candeias, em Mourão. Há 47 utentes e 11 funcionários infetados com o novo coronavírus. Um idoso morreuA norte, em Vila do Conde, morreram nove utentes do Lar da Ordem Terceira de São Francisco.O surto de Covid-19 surgiu antes do Natal. Há ainda 87 pessoas infetadas, entre utentes e funcionários. Três idosos continuam internados.Entretanto, a vacinação contra a Covid começou ontem na ilha de Porto Santo. Foram vacinados trinta profissionais de saúde.A Madeira registou, ontem, o número mais alto de novas infeções diárias desde o início da pandemia. Há registo de 76 novos casos de Covid-19. Fez subir o total para 697 infeções ativas no arquipélago.De acordo com a Direção Regional de Saúde, entre os novos casos, 18 são importados e 58 de transmissão local.A vacinação contra a Covid-19 vai ser o primeiro desafio da Presidência portuguesa da União Europeia. O ministro dos Negócios Estrangeiros espera que, no outono, a situação esteja bem diferente.

Os EUA ultrapassaram a marca de 20 milhões de casos positivos de Covid-19 desde o início da pandemia. Mas, isso é o total acumulado. Neste momento há 11 milhões de infetados no país. É o país mais afetado pela pandemia.Já morreram 346 mil pessoas. Atualmente, há mais de 125 mil pessoas hospitalizadas.A esperança recai agora nas vacinas que já começaram a ser administradas.A pandemia de Covid-19 deixou marcas no mundo e alterou a realidade de milhares de milhões de pessoas. Momentos que os fotógrafos das agências Reuters e Lusa captaram para que um dia se possa mostrar a história deste ano terrível às futuras gerações.Há cem anos que o número de mortos não era tão elevado em Portugal como em 2020. É preciso recuar aos anos após a gripe espanhola para se encontrar um número tão elevado de óbitos. O ano fechou com 123 mil mortes.O Jornal de Notícias avança hoje que mais de metade do total de excesso de mortalidade se deve à Covid-19.Com o aumento de óbitos, o saldo natural torna-se um dos mais negativos de sempre no país.A pandemia travou a natalidade e dificultou a entrada de estrangeiros.