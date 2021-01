Mais atualizações

8h30 - Índia anuncia mais 175 mortes e 15 mil casos no dia em que arranca vacinação



A Índia registou 175 mortes por covid-19 e 15.158 casos nas últimas 24 horas, informaram hoje as autoridades indianas, no mesmo dia em que começou a campanha de vacinação naquele país, o segundo mais populoso do mundo.

A primeira vacina foi hoje administrada a um trabalhador do setor da saúde na capital, Nova Deli, seguindo-se pouco depois outros funcionários de hospitais, considerados um grupo prioritário, em vários estados do país.



"Estamos a lançar a maior campanha de vacinação do mundo e isso mostra ao mundo a nossa capacidade", disse o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, num discurso transmitido pela televisão.





8h15 - EUA com 3.465 mortos e 221.258 casos nas últimas 24 horas



Os Estados Unidos contabilizaram 3.465 mortes provocadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, além de 221.258 casos, segundo uma contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Desde o início da pandemia, os EUA acumularam mais de 23,5 milhões de casos confirmados (23.503.587) e 391.624 mortos.



Os Estados Unidos são o país com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus SARS-Cov-2, responsável pela covid-19, e também com mais casos de infeção.



O Presidente eleito norte-americano, Joe Biden, afirmou na sexta-feira que o país continua num "inverno muito obscuro" devido à pandemia e avisou que "as coisas vão piorar antes de melhorar".



O Hospital de Torres Vedras transformou-se num local de engarrafamento de ambulâncias. O motivo é a grande afluência à urgência Covid. Ontem à noite, pelo menos doze ambulâncias chegaram a estar em fila. O tempo médio para o atendimento dos doentes ronda as cinco horas.De acordo com os relatos ouvidos pela RTP, houve doentes testados dentro das ambulâncias devido ao grande fluxo de pessoas dentro da urgência.Os vários surtos em lares de idosos do concelho de Torres Vedras poderão contribuir para explicar esta grande afluência.Também no Hospital Santa Maria, em Lisboa, houve longas filas de ambulâncias à espera de vaga na urgência da Covid-19.Várias ambulâncias estiveram horas à espera de uma vaga.Há relatos de que alguns doentes acabaram por ser vistos pelas equipas médicas no próprio veículo.O hospital está quase em rutura devido ao aumento do número de casos de Covid-19.Por isso mesmo, o hospital de Santa Maria, em Lisboa, vai abrir mais uma enfermaria para doentes Covid e alargar a capacidade de resposta na urgência.É o resultado da grande pressão sobre a urgência dedicada a doentes respiratórios e nos internamentos.A estrutura vai ser colocada junto à Urgência Central, com capacidade para cerca de dez doentes.No Internamento, a capacidade em enfermaria passará das atuais 160 camas para 200.O Centro Hospitalar Lisboa Norte tem, nesta altura, duzentos doentes Covid internados, 42 deles nos cuidados intensivos.Durante a próxima semana os internamento por Covid-19 podem aumentar até 60 por cento.Na estimativa mais pessimista, na próxima sexta-feira, os hospitais podem registar 7.500 doentes internados, mais de 900 em cuidados intensivos.As previsões são avançadas pela Associação de Administradores Hospitalares ao jornal Público.O boletim da Direção-geral da Saúde de ontem tem mais de 4500 internamentos, 622 em cuidados intensivos, além de mais de dez mil casos e um novo recorde de óbitos:159.Os administradores hospitalares sublinham que é preciso encontrar estruturas de retaguarda para dar resposta ao aumento dos internados.O Presidente da República admite que o atual confinamento pode durar até março.Marcelo Rebelo de Sousa sublinha a necessidade de reduzir o número de contágios.O número global de mortes provocadas pela covid-19 ultrapassou hoje os dois milhões desde que o novo coronavírus foi detetado em dezembro de 2019 em Wuhan, China, segundo a contabilidade hoje divulgada pela agência France-Presse.Segundo a agência noticiosa francesa, que data a contagem das 18:25 TMG (mesma hora em Lisboa), foram já contabilizados 2.000.066 óbitos entre os 93.321.070 casos de infeção declarados, com a Europa a constituir-se como a região mais afetada, registando cerca de 650.000 mortes.A seguir figura a região da América Latina/Caraíbas (com 542.410) e a dos Estados Unidos/Canadá (407.090.Os países com maior número de mortes associadas à covid-19 são os Estados Unidos, com 389.581, Brasil (207.095), Índia (151.918), México (137.916), Reino Unido (87.295) e Itália (81.325).Estes seis países representam mais de metade do número total de óbitos em todo o mundo.