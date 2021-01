Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

09h30 - México regista 1.470 novas mortes e 20.057 novos casos de coronavírus





O México registou 1.470 novas mortes pelo coronavírus nas últimas 24 horas, um novo máximo diário no país que contabiliza agora 149.084 óbitos desde o início da pandemia.







Além disso, foram comunicados 20.057 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. No total, o México já registou 1.752.347 casos confirmados. O país, que está a atravessar o segundo pico da pandemia, passou uma semana em que o número recorde de infeções e mortes por covid-19 foi ultrapassado três vezes.

09h20 - Investigador que sequenciou estirpe brasileira alerta para risco de novas mutações





O investigador brasileiro Felipe Naveca, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) na Amazónia, alertou que o novo coronavírus continuará a evoluir se não existir controlo das contaminações, que facilitam novas estirpes mais infecciosas.







"Quando deixamos o vírus circulando livremente com muitos casos acontecendo, você deixa o vírus evoluir mais, você tem mais chance de o vírus continuar evoluindo", disse Naveca à Lusa. Segundo o microbiologista, que coordenou o sequenciamento genético de uma nova estirpe do SARS-CoV-2 na região amazónica, chamada B.1.1.28 (K417N / E484K / N501Y), que apresenta as mesmas características de mutações mais infeciosas registadas no Reino Unidos e na África do Sul, é urgente conter a transmissão da covid-19. "Nós tínhamos sequenciado [as estirpes do novo corovírus] até novembro e esta nova variante [estirpe] da Amazónia não tinha aparecido (...) Quando os cientistas japoneses alertaram em 10 de dezembro, comparamos as sequências [genéticas do vírus] deles com as nossas e conseguimos estabelecer que a variante tem origem no Amazonas só que o ancestral [do vírus] que tínhamos sequenciado era muito distante", explicou. "A diferença da variante que nós conhecíamos para esta variante nova é muito grande. Em algum momento aconteceu uma aceleração da evolução do vírus que não conseguimos identificar exatamente", completou.

09h00 - Apelo de António Costa em dia de eleições





O primeiro ministro apelou esta manhã aos portugueses para respeitarem as regras sanitárias de segurança quando forem votar.



Na rede social Twitter, António Costa lembrou que há quatro regras essenciais a cumprir.





08h55 - Detetados 327 Casos de infeção com SARS-CoV-2 nas cadeias portuguesas

08h40 - Índia com 155 mortes e mais de 14 mil casos nas últimas 24 horas





A Índia registou 155 mortes por covid-19 e 14.894 casos nas últimas 24 horas, informaram hoje as autoridades indianas.





Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou mais de 10,6 milhões de casos do novo coronavírus (10.316.786), mantendo-se como o segundo país com mais infeções, atrás dos Estados Unidos. Com um total de 153.339 mortes, a Índia é o terceiro país do mundo com mais óbitos, a seguir aos Estados Unidos e ao Brasil, de acordo com a contagem da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

08h30 - Timor-Leste regista três novos casos para um total de 17 ativos





As autoridades de saúde timorenses anunciaram hoje mais três casos positivos de covid-19, três cidadãos estrangeiros que entraram em Timor-Leste pela fronteira terrestre no passado dia 20 de janeiro.





Nilton da Silva, um dos coordenadores da equipa de resposta à covid-19 do Ministério da Saúde, disse que se trata de três membros da mesma família. "Registamos três novos casos positivos nas últimos 24 horas que foram transferidos para o centro de isolamento de Vera Cruz, em Díli onde estão atualmente um total de 17 pessoas", disse. "Os três pacientes são um homem de 48, uma mulher de 46 e um jovem de 16, uma família que viajou até Kupang e Atambua. Estiveram em autoquarentena e a equipa de vigilância confirmou os testes positivos", explicou. Os novos casos fazem parte do mesmo grupo de 118 pessoas, timorenses e estrangeiros, que entraram no país, alguns dos quais depois de esperarem até três semanas na zona de Atambua, no lado indonésio da ilha, onde têm aumentado os casos de infeção.

08h20 - Ensino de mais de metade dos alunos do mundo ainda com instabilidade diz UNESCO







Mais de metade da população estudantil mundial ainda tem perturbações significativas no ensino um ano após o eclodir da pandemia de covid-19, com escolas fechadas em 31 países e horários reduzidos em 48, indica a UNESCO.





08h10 - China regista 80 novos casos, incluindo 65 de contágio local





A China registou 80 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, 65 dos quais são contágios locais, informou hoje a Comissão de Saúde do país.







Foram detetadas infeções locais nas províncias de Heilongjiang (29), Hebei (19) e Jilin (12 e três casos na cidade de Xangai e dois casos na capital, Pequim. As autoridades chinesas redobraram os esforços para conter os surtos. Várias áreas foram isoladas e estão a ser efetuados testes em massa à população, numa tentativa de refrear a curva dos casos. As autoridades estão a tentar travar o ressurgimento de surtos na véspera do período de férias do Ano Novo lunar, que decorre entre 11 e 17 de fevereiro de 2021, quando centenas de milhões chineses viajam para os locais de origem. A Comissão de Saúde da China disse que o número de pessoas infetadas ativas no país se fixou em 1.800.

08h00 - EUA registam 3.519 mortos e 176.581 casos em 24 horas





Os Estados Unidos registaram 3.519 mortos e 176.581 infetados com o novo coronavírus em 24 horas, segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.





O país contabiliza agora 24.982.615 casos e 417.337 óbitos por covid-19 desde o início da pandemia. O estado de Nova Iorque continua a ser o mais duramente atingido pela pandemia com 42.134 mortes, seguindo-se a Califórnia com 36.763.

Recomendações de segurança em dia de eleições







Em dia de eleições Presidenciais, as mesas abriram às 08h00 da manhã e irão encerrar às 19h00. Os eleitores deverão estar de máscara e são aconselhados a ter consigo álcool-gel assim como a sua própria caneta, e manter as distâncias relativamente a outras pessoas.





A Comissão Nacional de Eleições, CNE, apela a que sejam evitados ajuntamentos de forma a que a votação se efetue em toda a segurança e recomenda a quem tenha receios de contágio que coloque o seu documento de identificação dentro de um saco de plástico transparente.





De resto, garante que todas as precauções foram tomadas para garantir a segurança de eleitores e membros das 12.mil mesas espalhadas pelo país.





Neste fim de semana é proibido circular entre concelhos até 5h00 de segunda feira. A medida entrou em vigor às 20h00 da noite de sexta-feira e há apenas uma exceção para este domingo, dia de eleições presidenciais. Quem residir fora do concelho onde está recenseado pode deslocar-se para exercer o direito de voto.

Ponto da Situação





E Portugal o índice de transmissão em Portugal está em crescimento e acima de 1 há 24 dias. O país continua a bater máximos de contágios e de óbitos. Sábado contabilizaram-se mais 274 mortes com Covid-19 e 15.333 novos casos de infeção com o SARS-CoV-2. Na Ilha de Corvo, Açores, registou-se também o primeiro caso de infeção ao fim de 10 meses.







Desde o inicio da pandemia, já morreram com esta doença 10.194 pessoas em Portugal.



A Região de Lisboa e Vale do Tejo, foi responsável por 40 por cento do total nacional com 6.135 infecções. A região norte registou 4.992 novos casos, correspondentes a 32 por cento do total. Ou seja, Norte e Lisboa, juntos, representam 72 por cento dos novos casos em todo o país.





No Estabelecimento Prisional de Caxias há 104 reclusos e funcionários infetados.





A Ordem dos Médicos afirma que os Hospitais na zona centro, onde a capacidade de acolhimento de doentes Covid já ultrapassou os 93,4 por cento em enfermaria e os 89,6 por cento em UCI, estão à beira da catástrofe e apela a mais meios. Em Lisboa, foi antecipada a abertura do hospital de campanha no Estádio Universitário, com capacidade para acolher 58 pacientes. Sete camas ficaram logo coupadas, com doentes covid oriundos do Hospital Amadora-Sintra e do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.







No Porto, o Hospital de São João começou a dar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 a centenas de profissionais e mais de 200 elementos da Polícia Municipal começaram a reforçar as equipas de fiscalização da PSP. As coimas das infrações às regras de contenção da pandemia passaram a ser pagas na hora.





Em todo o mundo contavam-se mais de 1,2 milhões de mortos com Covid-19.





Espanha registou em 15 dias um aumento de 82 por cento em internamentos e tem quase 4.000 pessoas em UCI. Os funcionários de saúde dizem estar completamente exaustos.





Em Berlim, um hospital foi colocado sob quarentena, depois de ser detetado em 20 pacientes e funcionários a variante inglesa do SARS-CoV-2. A capital da Noruega, Oslo, foi colocada em semi-confinamento e as restrições são as mais apertadas desde o início da pandemia.







O Brasil, onde milhares de pessoas saíram à rua contra a gestão da pandemia por parte do Presidente Jair Bolsonaro, contabilizou mais 1.202 mortes e 62.334 casos. França registou 24.000 novos casos e 230 óbitos com Covid-19. A Guiné-Bissau declarou o estado de emergência.







Sábado completou-se um ano desde que a cidade chinesa de Wuhan, epicentro da pandemia, foi colocada de quarentena. A situação nas ruas eram de completa normalidade, apesar de se registarem novos surtos noutros pontos do país.