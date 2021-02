Mais atualizações

A ministra da Saúde veio condenar a vacinação fraudulenta. Marta Temido garantia na segunda-feira que todos os casos seriam investigados.



Tolerância zero

Nova fase da vacinação

Alemanha responde a pedido de ajuda

Pré-triagem no Garcia de Orta

O quadro em Portugal

O quadro internacional

O Ministério Público começou a investigar a alegada vacinação fraudulenta. Em causa estão pessoas cujo perfil não se adequa à definição dos prioritários.Foram abertos pelo menos nove inquéritos: no INEM, Segurança Social de Setúbal e noutras instituições em Portimão, Vila Nova de Famalicão, Arcos de Valdevez, Bragança, Seixal e Montijo.O Ministério Público procura avaliar se houve fraudes na vacinação de casos não prioritários contra a Covid-19.O secretário de Estado da Saúde considerou, por sua vez, inaceitável o desvio de vacinas contra a Covid-19.Lacerda Sales avisou que haverá tolerância zero para esses casos, com sanções disciplinares e criminais, e lembrou que está em curso uma investigação.Começam esta terça-feira a ser vacinadas todos as pessoas com 80 ou mais anos. Também os doentes crónicos ou com patologias graves, com mais de 50 anos, começam a receber a vacina.Os dois grupos representam cerca de 900 mil pessoas. Uma parte terá já recebido a vacina em lares e unidades de cuidados continuados.Os portugueses com mais de 50 anos que sofrem de doença grave também começam a serem vacinados: incluem-se os doentes que fazem diálise, precisam de oxigénio, têm insuficiencia cardíaca ou doença coronária.A ajuda da Alemanha a Portugal vai chegar na próxima quarta-feira.Berlim anunciou o envio de 26 profissionais de saúde das Forças Armadas alemãs com ventiladores e 150 camas.No primeiro dia de pré-triagem, o Hospital Garcia de Orta, em Almada, atendeu 22 doentes. Apenas seis acabaram por ser encaminhados para o Centro de Saúde ou para casa. Os restantes precisavam mesmo de internamento.O hospital tem duas tendas instaladas junto ao serviço de urgência onde é feita a triagem, que decorre entre as 12h00 e as 20h00.Na última semana, o Garcia de Orta teve um aumento de 16 por cento no números de doentes internados com Covid-19.Já na Região Centro os hospitais debatem-se com uma ocupação de 90 por cento.Em 24 horas, morreram mais 275 pessoas, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de segunda-feira.Havia ontem registo de 5805 novos casos confirmados de infeção e tinham sido internadas mais 175 pessoas.Em unidades de cuidados intensivos encontravam-se 865 pessoas, um novo máximo.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 2.227.605 mortos resultantes de mais de 102,8 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Em França, o sector da restauração organizou uma jornada de desobediência civil.Muitos restaurantes abriram as portas e chamaram clientes para comer à mesa, queixando-se de que estão à beira da falência.