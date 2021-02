Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

08h24 - Presidente da Comissão Europeia no Parlamento Europeu diz que "subestimámos a dificuldade em produzir vacinas" e que não é possível criar um local de produção da noite para o dia





Von der Leyen admitiu que "não estamos hoje onde queriamos estar no combate ao vírus". Disse ainda que não podemos facilitar quando falamos em "injetar as pessoas com substâncias ativas".





A presidente da Comissão Europeia afirmou também que a União Europeia vai lançar um rede de exames clínicos.





Garantiu ainda que não é intenção da União Europeia restringir as empresas farmacêuticas que estão a honrar os contratos.





E admitiu que ainda não temos "toda a imagem sobre a eficácia dos tratamentos e das vacinas para as novas estirpes".





08h23 - Alemanha com mais 8.072 casos e 813 vítimas mortais





08h22 - China já administrou 40.52 milhões de doses da vacina desenvolvida no país em pessos de grupos prioritários





08h13 - Nova variante britânica do vírus representa agora 39 por centos dos novos casos na região de Paris





08h11 - Rússia ultrapassa a marca de 4 milhões de casos de Covid-19 desde o início da pandemia





País registou nas últimas 24 horas mais 14494 casos. Morreram mais 536 pessoas.





08h10 - Alemanha pondera prolongar o confinamento até a dia 14 de março





08h09 - Porto vai ter centro de vacinação 'drive-thru' no Queimódromo



O Porto vai ter um centro de vacinação contra a covid-19 'drive-thru', no Queimódromo, no âmbito de um projeto que junta dois hospitais da cidade, a autarquia e a Unilabs Portugal, disse hoje aquela empresa de diagnóstico clínico.







08h08 - Infarmed manda retirar do mercado máscaras da marca Famapro



O Infarmed mandou retirar do mercado máscaras cirúrgicas tipo IIR, da marca Famapro, por apresentarem indevidamente a marcação CE e não haver evidência de cumprirem todos os requisitos legais aplicáveis a nível europeu.



Em comunicado, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde explica que as máscaras, fabricadas pela empresa "Nah Anh Equipment Trading Production Co. Ltd., com mandatário Seamodal Cargo, Lda.," ostentando marcação CE indevida, apresentam ainda documentação técnica incompleta.



Por isso, o Infarmed decidiu suspender a comercialização e ordenar a retirada do mercado, lembrando que as entidades que tenham máscaras deste tipo "não as devem utilizar e devem entrar em contacto com o mandatário".



No ano passado, foram apreendidas pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) mais de 1,3 milhões de máscaras por incumprimento das regras.







7h36 - Os números de Israel



O rápido programa de vacinação contra a Covid-19 implementado em Israel tornou o país no maior caso de estudo sobre a eficácia da vacina da Pfizer.



Mais de metade dos israelitas considerados aptos para o programa - cerca de 3,5 milhões de pessoas - foram já total ou parcialmente vacinados. Entre os idosos e demais grupos de risco, a incidência da Covid-19 tem baixado de forma expressiva.



No primeiro grupo populacional completamente vacinado, entre meados de janeiro e o dia 6 de fevereiro, registou-se uma redução de 53 por cento no números de casos, além de quebras de 39 por cento nas hospitalizações e de 31 por cento nas formas mais severas da doença causada pelo novo coronavírus.



Dados avançados pelo investigador Eran Segal, do Instituto Weizmann de Ciência, em Rehovot, Israel, e citados pela agência Reuters.



Carmo Gomes de saída



O epidemiologista Carmo Gomes vai deixar de estar nestas reuniões de avaliação do quadro pandémico. No final da sessão de terça-feira, a ministra da tutela explicou que o especialista pediu para deixar de marcar presença por uma questão de gestão de agenda.

Morreu doente transferido para a Madeira



Morreu um dos três doentes com Covid-19 que foram transferidos do continente para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.



Outro dos doentes transferidos, em finais de janeiro, saiu dos cuidados intensivos e já está na enfermaria.



O terceiro permanece na Unidade de Cuidados Intensivos.

Estabelecimentos prisionais

Nas prisões portuguesas, há registo de 351 casos de Covid-19.



A ministra da Justiça fez um balanço do número de casos e do plano de vacinação dentro das cadeias.

O quadro em Portugal

Morreram mais 203 pessoas com Covid-19 em Portugal, segundo o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de terça-feira. O total de óbitos desde o início da pandemia subiu para 14.557.



Havia ontem a registar mais 2583 casos confirmados de infeção, para um total acumulado acima dos 770.



Estavam internados 6070 doentes, menos 274 face à véspera. Permaneciam em cuidados intensivos 862 pessoas, menos 15 do que na segunda-feira.

