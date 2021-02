Mais atualizações

Perto de 15 mil bombeiros voluntários, sapadores e municipais começam esta quinta-feira a ser vacinados contra a Covid-19. O processo vai prolongar-se por duas semanas.O Ministério da Administração Interna afirma que os bombeiros, dada a dimensão operacional do transporte pré-hospitalar que executam, cumprem "uma função essencial do Estado e por isso vão ser vacinados ao longo das próximas duas semanas".Ainda segundo o gabinete de Eduardo Cabrita, a ordem de vacinação destes 15 mil bombeiros foi definida com base em critérios operacionais da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.O Presidente da República propôs a renovação do estado de emergência até 1 de março. Marcelo Rebelo de Sousa sustenta que a decisão é baseada na opinião dos peritos e que a capacidade dos serviços de saúde continua a ser posta a prova.Ainda assim, o Chefe de Estado propõe mudanças, como o fim da proibição de venda de livros em supermercados e limites de ruído nos prédios para quem está em teletrabalho.O Presidente quer também que seja definido um plano faseado de reabertura das escolas.O Executivo de António Costa deu entretanto parecer favorável ao decreto do Presidente da República. O documento segue agora para a Assembleia da República.Os deputados debatem e votam esta quinta-feira à tarde a renovação do estado de emergência.É já o 11.º diploma que Marcelo Rebelo de Sousa submete ao Parlamento em contexto de pandemia da Covid-19.A Direção-Geral da Saúde decidiu alargar os testes de despitagem da Covid-19 a todos os contactos - de alto ou baixo risco.Os testes devem ser gratuitos e não necessitam de receita médica. O objetivo é evitar um desconfinamento descontrolado.Está também prevista a implementação de rastreios regulares com teste antigénio em contextos particulares, como nas escolas e sectores de atividade com elevada exposição social.Quase todos os centros de vacinação do país estão com falta de vacinas contra a Covid-19.Em Oeiras, o processo começou com apenas 102 doses.Os números continuam a descer. Morreram 161 pessoas entre terça e quarta-feira, para um total de 14.718 desde março.Havia ontem registo de mais 4387 infeções, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde. E estavam internadas 5829 pessoas, menos 241 relativamente à véspera.Nos cuidados intensivos permamaneciam 853 doentes.Portugal tem 123.312 casos ativos.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 2.341.496 mortes, resultantes de mais de 106,8 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.A Organização Mundial da Saúde considera a vacina da AstraZeneca eficaz em pessoas com mais de 65 anos.A recomendação surge depois de vários países, incluindo Portugal, terem decidido não administrar esta vacina aos mais idosos por causa dos estudos que não garantiam a sua eficácia.Os mesmos peritos da OMS recomendam igualmente a vacina nas novas variantes do vírus.