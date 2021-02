Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

8h26 - Carnavais cancelados







O cancelamento dos Carnavais um pouco por todo o mundo, representa quebras de receitas avultadas. A cidade italiana de Veneza, por exemplo, deverá perder cerca de setenta milhões de euros em receitas.





8h08 - Índia com mais 81 mortes





A Índia registou 81 mortes por Covid-19 e 9.121 casos nas últimas 24 horas, de acordo com o Ministério indiano da Saúde.



O país tem vindo a reduzir a progressão da doença nos últimos meses, depois de atingir o valor mais alto de infeções em meados de setembro de 2020, com 97.894 contágios num só dia.



Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou mais de 10,9 milhões de casos do novo coronavírus (10.925.710), mantendo-se como o segundo com mais infeções, atrás dos Estados Unidos.







8h07 - México regista 450 mortos em 24 horas





O México registou 450 mortes por Xovid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 174.657 o número total de óbitos desde o início da pandemia, disseram as autoridades mexicanas.





As autoridades acrescentaram ainda que o México registou 3.098 novos contágios nas últimas 24 horas.







8h00 - Mais 981 mortos e 51.823 novos casos nos EUA





Os EUA registaram mais 981 mortos e 51.823 casos. Desde o início da pandemia, o país acumulou 486.286 óbitos e 27.690.574 casos da doença.







Os Estados Unidos são o país com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus SARS-Cov-2, responsável pela covid-19, e também com mais casos de infeção.





7h50 - Ponto de situação



O Governo colocou esta terça-feira em consulta pública a versão preliminar e resumida do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal, para aceder às verbas comunitárias pós-crise da covid-19, prevê 36 reformas e 77 investimentos nas áreas sociais, clima e digitalização, num total de 13,9 mil milhões de euros em subvenções.





Mais de metade do valor será para a transição climática e digital. Haverá também investimento nas áreas da Saúde, Habitação, Investigação e Desenvolvimento, Coesão Social e Territorial.



Portugal poderá ainda recorrer em caso de necessidade a mais 2 mil e 500 milhões de euros disponiveis para empréstimo.







A fase de consulta pública começou à meia-noite e vai durar duas semanas. O Governo vai ouvir os parceiros, sociais e económicos, as regiões autónomas e os municípios, e espera também que a sociedade civil participe na consulta pública.



O Governo acredita que poderá entregar o plano definitivo à Comissão Europeia no início de março.

Números mais baixos do último mês



Portugal registou ontem os números mais baixos desde o início de janeiro. O boletim de segunda-feira confirmava mais 90 mortes e 1.203 novos casos. Desde o início da pandemia houve registo de 15.411 mortos e 787.059 casos de infeção em Portugal.







Houve ainda registo de mais 3.538 casos de recuperação (668.854 no total).







Houve mais seis casos de internamento (num total de 4832 internados por Covid), dos quais 784 estão internados nos cuidados intensivos (menos seis do que ontem).



Apesar da tendência decrescente dos números, a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a mais afetada, com 48 óbitos e 779 novos casos. Na região Norte houve 18 óbitos e 288 novos casos, enquanto na região Centro há registo de mais 15 óbitos e 98 novos casos.



No Alentejo houve mais 70 casos e três óbitos e no Algarve registaram-se mais 30 novos casos e seis mortes. Nas regiões Autónomas, a Madeira contabilizou mais 38 casos e os Açores não registaram qualquer novo caso.