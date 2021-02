Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

7h00 - Termina o confinamento em Auckland



O Governo da Nova Zelândia decidiu pôr fim ao confinamento na cidade de Auckland a partir da meia-noite desta quarta-feira, depois de as autoridades terem concluído que está sob controlo um surto local de Covid-19.



O confinamento na maior cidade do país, com quase dois milhões de habitantes, foi decretado no domingo, depois de terem sido diagnosticados três casos na mesma família: mãe, pai e a filha de 13 anos.



Os testes mostraram que a família foi infetada com a variante do Reino Unido.



6h48 - Ponto de situação







Os pais que apoiam os filhos em casa à vez, devido ao encerramento das escolas, vão poder receber os salários a 100 por cento, noticia esta quarta-feira o Público.



O Governo leva esta quarta-feira aos parceiros sociais a proposta que alarga os apoios sociais aos pais que são afetados pelo fecho das escolas.



Os pais de famílias monoparentais poderão ficar em casa a acompanhar os filhos sem que rendimento sofra qualquer corte.



O jornal avança ainda que o Governo prepara também o alargamento do apoio dado aos pais em regime de teletrabalho e que até agora não eram abrangidos.



Estes apoios vão ser objeto de apreciação parlamentar já na quinta-feira.

Balanço do programa de vacinação

Em Portugal, já completaram a vacinação contra a Covid-19 cerca de 200 mil pessoas. Correspondem a cerca de dois por cento da população.





A maioria dos vacinados está na faixa etária acima dos 80 anos e no grupo entre os 24 e os 49 anos.

Mais vacinas no segundo trimestre

Portugal deverá receber as primeiras vacinas da Johnson & Johnson no segundo trimestre deste ano. O grupo já formalizou o pedido de certificação europeia.



Esta vacina de toma única tem uma eficacia de 66 por cento. Ao longo do ano o país vai receber 4,5 milhões de doses.



O responsável afirma ainda que, de todas as farmacêuticas, a AstraZeneca é a unica que não vai cumprir o plano de distribuição.

O quadro em Portugal

Morreram 111 pessoas em 24 horas, segundo o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de terça-feira.



Havia ontem registo de mais 1502 casos confirmados de infeção.



Nos hospitais do país estavam menos 350 doentes, para um total de 4482.



Nos cuidados intensivos encontravam-se menos 32 pessoas, para um total de 752.



Já há menos 100 concelhos em risco extremo de contágio.

O quadro internacional

A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 2.408.243 mortes resultantes de mais de 109 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.







Foi detetada no Reino Unido uma nova mutação do SARS-CoV-2. É uma variante que pode ameaçar as vacinas.Foram identificados 38 casos com uma mutação que também está presente na variante da África do Sul.

Mais de 332 mil receberam pelo menos uma dose, o que equivale a cerca de três por cento da população.A maior percentagem de pessoas vacinadas, por região, está no Alentejo. Seguem-se a Região Centro, o Norte, Lisboa e Vale do Tejo e o Algarve.