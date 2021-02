Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações





9h08 - Desconfinamento. Infeciologista diz que o sucesso está no "equilíbrio entre economia e saúde"



O diretor do Serviço de Infeciologia do Centro Hospitalar de Setúbal considera que o sucesso do desconfinamento estará no equilíbrio entre as áreas da economia e saúde.

José Poças acrescenta que a responsabilidade social e a testagem massiva são a chave para controlar a pandemia com sucesso.

8h48 - Farmácias conseguem fazer até 30 mil testes por dia



A Associação Nacional de Farmácias diz que é possível triplicar o número de farmácias que realizam testes à Covid. Para já, estão envolvidas quatrocentas no processo de testagem.

O Presidente da Associação revela que as farmácias têm capacidade para fazer entre 25 mil a 30 mil testes por dia.

8h25 - Credores privados esperam ver África de volta aos mercados financeiros



O Instituto Financeiro Internacional (IFI), que representa os credores privados a nível mundial, considera que os países da África subsaariana vão voltar ao mercados internacionais este ano, apesar das preocupações sobre o elevado nível de endividamento.



"No seguimento de uma significativa mudança no sentimento do mercado no segundo trimestre do ano passado, os países emissores de dívida soberana na África subsaariana recuperaram o acesso ao mercado internacional de títulos de dívida", lê-se numa análise aos mercados de dívida africanos.







8h12 - Estados Unidos com 2.098 mortos e 100.747 casos



Os Estados Unidos registaram 2.098 mortos causados pela covid-19 nas últimas 24 horas, e 100.747 casos, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.



Desde o início da pandemia, o país acumulou 497.568 óbitos e 28.072.124 casos da doença.



Os Estados Unidos são o país com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus SARS-Cov-2, responsável pela covid-19, e também com mais casos de infeção.







8h00 - Responsabilidade dos cidadãos e testagem massiva são chave para desconfinar



O infecciologista José Poças defende que o assumir de responsabilidade dos cidadãos e a testagem massiva das pessoas são a chave para conseguir desconfinar controlando a pandemia.



Em entrevista à agência Lusa, o diretor do serviço de Infecciologia do Centro Hospitalar de Setúbal, uma das regiões da periferia de Lisboa mais afetadas, em janeiro, pela terceira onda da pandemia de covid-19, disse que o sucesso está no equilíbrio da conjugação entre economia e saúde.



"A chave da conjugação entre a economia e a saúde é necessária (...), pois dentro de 15 dias nós podemos estar a exagerar nas medidas, para dizer muito sinceramente", defendeu o médico, especialista em Medicina Interna, Doenças Infecciosas e Medicina do Viajante.



Como é que se vai desconfinar sem correr o risco de ter outra onda idêntica àquela que em janeiro entupiu os hospitais? "Só vejo uma maneira, com duas vertentes: Em primeiro lugar, o cidadão tem que assumir a responsabilidade do seu comportamento, isso é determinante, porque foi demasiado elogiado. (...) Em segundo, a testagem".



"Nós precisamos dos testes (rápidos), (...) mesmo sabendo que são menos eficazes. Alguns países já optaram por essa estratégia, pois os testes com base na saliva, que o próprio doente pode fazer, podem ser feitos à entrada das escolas, por exemplo, uma vez por semana, todos os dias, nos hospitais ou à entrada do cinema", exemplificou.



Para José Poças, o ideal é a massificação da testagem, "desejavelmente com testes com uma performance obviamente suficientemente robusta".



"Eu acredito que vamos lá chegar, e no dia em que lá chegarmos (...) todo o dinheiro que se gasta nesses testes vai ser revertido no não fechamento da economia", defendeu.









Ponto da situação



O boletim da DGS de sábado dá conta de mais 1570 casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal, elevando o total desde o início da pandemia para 796339.



Deram-se ainda mais 76 mortes no último dia, para um total de 15897.



Dos novos contágios registados no país, 369 aconteceram na região Norte, 214 no Centro, 770 em Lisboa e Vale do Tejo, 31 no Alentejo, 84 no Algarve, três nos Açores e 99 na Madeira.



O número de novos recuperados nas últimas 24 horas foi de 5050, significando que, até agora, já foram dadas como recuperadas da Covid-19 696916 pessoas.



O número de hospitalizações continua a descer, fixando-se agora nas 3284 (menos 300 do que na véspera). Em Unidades de Cuidados Intensivos encontram-se 656 pacientes, menos 13.



Variante da Califórnia faz-se sentir em Portugal



Uma mutação parecida com a variante da Califórnia é responsável por 7% dos contágios em Portugal. Trata-se de uma das variantes do novo coronavírus que mais preocupa os investigadores do Instituto Ricardo Jorge, sobretudo devido a uma maior resistência às vacinas.



Teletrabalho transformou muitos locais de trabalho em espaços-fantasma



Nos últimos três meses de 2020, 12% da população ativa esteve em teletrabalho. Acrescentando as escolas e os espaços comerciais fechados, isto significa que muitos edifícios estão transformados em lugares fantasma.



Situação Internacional



A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.453.070 mortos no mundo, resultantes de mais de 110,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



Diagnosticado há um ano o primeiro caso de covid-19 em Itália



Faz hoje um ano que foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 em Itália. Na altura, um paciente de 38 anos deu entrada num hospital de Codogno, no norte do país, com sintomas de pneumonia, mas só foi diagnosticado graças ao instinto de uma médica.



