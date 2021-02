Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI









7h50 - Bastonário da Ordem dos Economistas considera apoios insuficientes



Os apoios criados pelo Governo não estão a chegar a todas as empresas. É o alerta deixado pelo Bastonário da Ordem dos Economistas, que classifica de insuficientes os mecanismos públicos para enfrentar a crise pandémica.



Em entrevista à Antena 1, Rui Leão Martinho também admite que seria difícil ir mais longe nestes apoios, tendo em conta o contexto de dificuldades vivido no país, ainda antes da chegada da Covid-19.





Nesta entrevista, o Bastonário da Ordem dos Economistas afirma que Portugal se refugiu demasiado no sector do Turismo, e que isso está à vista e assim vai continuar, pelo menos, até ao final do ano.



Quanto ao Plano de Recuperação e Resiliência, que o primeiro-ministro classificou como a vitamina para ajudar o país a sair da crise, Rui Leão Martinho destaca o papel das empresas para ajudar a relançar a economia.



Os apoios criados pelo Governo não estão a chegar a todas as empresas. É o alerta deixado pelo Bastonário da Ordem dos Economistas, que classifica de insuficientes os mecanismos públicos para enfrentar a crise pandémica.Em entrevista à Antena 1, Rui Leão Martinho também admite que seria difícil ir mais longe nestes apoios, tendo em conta o contexto de dificuldades vivido no país, ainda antes da chegada da Covid-19.Nesta entrevista, o Bastonário da Ordem dos Economistas afirma que Portugal se refugiu demasiado no sector do Turismo, e que isso está à vista e assim vai continuar, pelo menos, até ao final do ano.Quanto ao Plano de Recuperação e Resiliência, que o primeiro-ministro classificou como a vitamina para ajudar o país a sair da crise, Rui Leão Martinho destaca o papel das empresas para ajudar a relançar a economia.

7h42 - PM apela a contributos para o Plano de Recuperação e Resiliência



Sobre o Plano de Recuperação e Resiliência, o primeiro-ministro apela a contributos, para melhorar este documento que vai definir a forma como vão ser aplicados os 14 mil milhões de euros, a fundo perdido, de verbas comunitárias.



António Costa promete usar esta bazuca para reforçar a oferta de transportes públicos e também melhorar as acessibilidades com Espanha e a Europa.







António Costa quer que plano de recuperação e resiliência seja uma ajuda importante para que o país seja mais produtivo, mais coeso em termos territoriais e tenha menos vulnerabilidades sociais.



O Governo apresenta este plano aos parceiros sociais esta terça-feira.



Sobre o Plano de Recuperação e Resiliência, o primeiro-ministro apela a contributos, para melhorar este documento que vai definir a forma como vão ser aplicados os 14 mil milhões de euros, a fundo perdido, de verbas comunitárias.António Costa promete usar esta bazuca para reforçar a oferta de transportes públicos e também melhorar as acessibilidades com Espanha e a Europa.António Costa quer que plano de recuperação e resiliência seja uma ajuda importante para que o país seja mais produtivo, mais coeso em termos territoriais e tenha menos vulnerabilidades sociais.O Governo apresenta este plano aos parceiros sociais esta terça-feira.

7h30 - Reino Unido prepara-se para o desconfinamento





Covid-19. Reunião com especialistas prepara renovação do estado de emergência

O atual período de estado de emergência termina às 23h59 de 1 de março. A próxima renovação terá efeitos entre 2 e 16 de março.





“Esforço de consensualização”

656 mil vacinas

Madeira com recolher obrigatório

O chefe de Governo, Boris Johnson deverá revelar esta segunda-feira, no Parlamento, um plano progressivo para a reabertura.Está previsto o fim das restrições, por fases.Todas as escolas, segundo o plano nacional, deverão reabrir até 8 de março.A 29 de março começa outra etapa: Os encontros, fora de casa, até 6 pessoas e as deslocações, fora da área de residência, deverão ser permitidos a partir dessa data.O confinamento está em vigor desde início de janeiro.O número de contágios, hospitalizações e mortes desceu, permitindo agora o desconfinamento.O Presidente da Republica, o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia da República e líderes partidários reúnem-se esta segunda-feira com especialistas para avaliar a situação da covid-19 em Portugal , antes de nova renovação do estado de emergência.Esta 16.ª reunião sobre a "situação epidemiológica da covid-19 em Portugal" decorrerá a partir das 14h30, por videoconferência.Parte dos participantes, na sua maioria especialistas, deverão fazer as suas intervenções a partir das instalações do Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, em Lisboa.O debate e votação da renovação do estado de emergência na Assembleia da República está marcado para quinta-feira à tarde e antes do envio do diploma o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, irá ouvir uma vez mais os nove partidos políticos com assento parlamentar, o que deverá acontecer entre terça e quarta-feira.Nas reuniões do Infarmed participam também dirigentes das centrais sindicais e confederações patronais e os membros do Conselho de Estado.Portugal registou 1186 novos casos e 65 mortes em 24 horas, de acordo com o último boletim epidemiológico. O país desceu no ranking de países com mais casos de Covid-19. O primeiro mês de confinamento também aliviou a pressão nos internamentos.Recentemente, o primeiro-ministro António Costa pediu aos cientistas "um esforço de consensualização científica sobre aquilo que devem ser os níveis relativamente aos quais as medidas devem ser adotadas", considerando que a existência de "opiniões diversas" tem gerado confusão na opinião pública.No dia em que foi decretado o último estado de emergência, 11 de fevereiro, o primeiro-ministro, António Costa, defendeu que será preciso manter o atual confinamento geral "ainda durante o mês de março" e que não era o momento "para começar a discutir desconfinamentos totais ou parciais".Já foram administradas em Portugal 656.411 vacinas contra a Covid-19.243 mil pessoas já tomaram as duas doses.A situação da pandemia continua a evoluir de forma favorável, com uma quebra acentuada no número de mortos que se estende também aos internamentos.A Madeira volta hoje a ter recolher obrigatório a partir das 19:00 nos dias úteis, fechando as atividades comerciais uma hora antes.Segundo a resolução aprovada na quinta-feira pelo Conselho do Governo sobre as medidas de controlo da pandemia de covid-19, a partir de segunda-feira a proibição de circulação na via pública voltará a vigorar entre as 19:00 e as 05:00 nos dias úteis.Também a partir de segunda-feira, nos dias úteis, as atividades de natureza comercial, industrial e de serviços na região terão de encerrar às 18:00.Durante a semana do Carnaval, o Governo Regional tinha imposto medidas mais restritivas, tendo decretado que entre segunda-feira (dia 15) e sexta-feira (dia 19) o recolher obrigatório seria a partir das 18:00 e o comércio e serviços teriam de encerrar uma hora antes.Desde janeiro que ao fim de semana a proibição de circulação na via pública é entre as 18:00 e as 05:00 e as atividades comerciais, industriais e serviços têm de encerrar às 17:00.O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, já anunciou que as restrições impostas devido à pandemia de covid-19 "são para manter até à Páscoa, mas cada uma delas será avaliada semana a semana".