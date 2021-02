Mais atualizações

Estado de emergência renovado

Documento falso

A circulação entre concelhos em Portugal continental volta a estar proibida a partir das 20h00 desta sexta-feira e até às 5h00 de segunda-feira, sem embargo das exceções previstas.



O quadro em Portugal

O quadro internacional

O Reino Unido, com mais casos, e a Itália, com maior peso na transmissão comunitária, foram os países que produziram maior impacto no advento da pandemia a Portugal, mostra um estudo do Instituto de Saúde Ricardo Jorge.Pelo menos 277 pessoas infetadas com SARS-CoV-2 oriundas de 36 países entraram em Portugal até 31 de março de 2020, sendo a maioria do Reino Unido, Espanha, França, Itália e Suíça,Outra das conclusões é a de que apesar dos primeiros casos de Covid-19 reportarem a 2 de março de 2020, terão existido potenciais introduções no final de janeiro. A maioria terá ocorrido a partir da última semana de fevereiro, numa "transmissão comunitária que já estava a decorrer de forma silenciosa".As conclusões fazem parte de "um trabalho extenso do estudo da diversidade genética do novo coronavírus" que o INSA está a realizar desde o início da pandemia, tendo como um dos principais objetivos identificar as principais introduções do vírus no país, nomeadamente os países que terão contribuído mais para essa situação, explicou Joana Isidro, do Núcleo de Bioinformática do Departamento de Doenças Infecciosas, citada pela Lusa.A Comissão de Saúde da China anunciou que foram diagnosticados seis casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, todos oriundos do exterior.Os casos foram detetados em viajantes na cidade de Xangai (leste) e na província de Guangdong (sudeste).As autoridades sanitárias chinesas indicaram que o número total de infetados ativos na China continental se fixou em 244, entre os quais um em estado grave.Desde o início da pandemia, ficaram infetadas na China 89.877 pessoas. Morreram 4636 doentes, segundo o balanço oficial.O Presidente da República afirma que até à Páscoa Portugal tem de "ganhar o verão e o outono". Marcelo Rebelo de Sousa diz que é uma questão de "prudência e segurança" e que não pode haver facilitismos.O Chefe de Estado avisou na última noite, durante uma alocução ao país, que desconfinar a correr por causa da diminuição dos números seria uma atitude tentadora, mas leviana.Marcelo alerta que a situação ainda é dramática, lembrando que os números que colocaram Portugal como pior da Europa e do mundo são recentes.O Parlamento aprovou a renovação do estado de emergência até 16 de março.Votaram a favor PS, PSD, CDS-PP, PAN e a deputada Cristina Rodrigues. PCP, "Os Verdes", Iniciativa Liberal, Chega e a deputada Joacine Katar Moreira votaram contra. O Bloco de Esquerda abteve-se.Esta renovação tem efeitos no período entre 2 e 16 de março. Começa na próxima terça-feira à meia-noite.O Governo reitera que ainda não é oportuno apresentar e discutir um plano para o desconfinamento.Em nota divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro, o Executivo alerta para a circulação de um documento falso que apresenta uma suposta planificação para a reabertura de comércio e serviços.O Governo sublinha que o documento em causa não tem credibilidade nem baseia em qualquer trabalho preparatório. Pela desinformação e falsas expectativas que possa gerar, vai ser alvo de uma queixa ao Ministério Público.O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de quinta-feira, reportou mais 49 mortes associadas à Covid-19 e 1160 novas infeções.Nas enfermarias havia ontem menos 154 doentes, num total de 2613. É o numero mais baixo desde 8 de novembro. Nos cuidados intensivos estavam 536 pessoas, menos 31 face à véspera.Foram dadas como recuperadas 2659 pessoas. Portugal tem agora 73.848 casos ativos.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 2.498.003 mortes, resultantes de mais de 112,5 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.O Governo francês admite que a variante britânica do novo coronavírus já é responsável por cerca de metade dos novos contágios em França.O primeiro-ministro francês reconheceu que a situação piorou esta semana, mas continua a evitar um confinamento nacional e até acredita no regresso à normalidade nos próximos meses.Já a Itália prepara-se para prolongar as medidas de confinamento até 6 de abril.