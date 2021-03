Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

6h54 - Ponto de situação



Começa esta terça-feira um novo período de estado de emergência para conter a pandemia. Até dia 16 de março, mantêm-se as regras que vigoraram nos últimos 15 dias no território continental.



A obrigação de recolhimento domiciliário e o ensino à distância para todos os níveis de ensino mantêm-se. As deslocações para o estrangeiro continuam limitadas e o controlo de pessoas nas fronteiras continua a ser feito.



As limitações ao funcionamento do comércio não essencial e da restauração permanecem também em vigor.



Os supermercados e hipermercados podem vender livros e materiais escolares, mas a venda de outros bens não essenciais continua interdita.

Um ano de Covid-19

Cumpre-se agora um ano desde que foram identificados os primeiros casos de Covid-19 em Portugal.



À 1h00 de dia 2 a Covid-19 chegava ao Hospital de São João: um homem de 33 anos que tinha viajado para Espanha.

Três vagas

Portugal já passou por três vagas de Covid-19. A primeira começou há um ano.



A 16 de março, Portugal registou a primeira morte e um dia depois a doença tinha chegado a todas as regiões do país. A 18 de março entrava em vigor o primeiro estado de emergêrcia.



A curva da evolução da pandemia é achatada por um confinamento que durou até maio. O verão foi um período mais calmo.



A segunda vaga teve início em outubro. Nesse mês, foi ultrapassada a barreira dos 100 mil infetados e o uso de máscara passou a ser obrigatório.



A terceira vaga, que teve início em dezembro, deixou o SNS à beira do colapso. No pico desta vaga, registaram-se 16.500 casos e 303 mortes num só dia.

Vacinação

O prazo entre a toma das duas doses da vacina da Pfizer/BioNtech contra a Covid-19 foi alargado de 21 para 28 dias.

Açores

A partir desta terça-feira, quem viajar de São Miguel para outras ilhas do arquipélago dos Açores já não tem de fazer teste para despistar o novo coronavírus.



O anúncio foi feito pelo secretário da Saúde do Governo Regional, que sublinhou que a medida pode voltar a ser alterada de acordo com a evolução da pandemia.



A medida estava em vigor desde o dia 19 de dezembro.

O quadro em Portugal

Morreram mais 34 pessoas com Covid-19 em Portugal, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de segunda-feira.



Desde o início da pandemia, morreram 16.351 pessoas.



Havia ontem registo de 394 novas infeções, o valor mais baixo desde setembro. No total, já foram infetadas 804.956.



Estavam internadas 2177 pessoas, mais duas do que na véspera. Nos cuidados intensivos encontravam-se 469, menos 15 face ao anterior boletim.