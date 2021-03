Mais atualizações

Covid-19. Primeiro-ministro rejeita dizer que o pior já passou na pandemia

Número de mortos continua a descer

Circulação entre concelhos em Portugal continental proibida a partir das 20h00

Numa entrevista na edição de aniversário do jornal Público, o primeiro-ministro afirma que não está a ser pessimista, mas sim realista.Isto porque há fatores de imprevisibilidade, como as variantes do coronavírus que podem alterar o estado de coisas.O líder do Governo diz ainda que mesmo quando o país não tiver mais infetados por Covid-19 continuará a luta, no combate por exemplo ao desemprego.O primeiro-ministro considera que a pandemia veio mostrar a importância e o papel do Estado.E, numa altura em que se aproxima o possível desconfinamento nas escolas, o Governo disponibiliza sete milhões para escolas comprarem material de proteção.O Ministério da Educação anunciou que disponibilizou cerca de sete milhões de euros para as escolas comprarem máscaras e outros materiais e equipamentos de proteção individual contra a covid-19.Concretamente no que respeita às máscaras, o Ministério da Educação explica em comunicado que, apesar de não estar previsto o uso obrigatório para alunos do 1.º ciclo, o valor da verba foi definido de forma a permitir às escolas comprar máscaras em número suficiente para esses alunos, já que há pais a querer os filhos a utilizar este equipamento.De acordo com o último boletim epidemiológico, morreram mais 28 pessoas em Portugal com Covid-19. O total acumulado é de 16.458.Há mais 830 casos de infeção.Continuam internadas 1708 pessoas, menos 119 do que nas anteriores 24 horas. Nos cuidados intensivos estão 399, menos 16 do que na véspera.A circulação entre concelhos em Portugal continental volta a estar proibida entre as 20h00 de hoje e as 05h00 de segunda-feira, no âmbito do estado de emergência.Na semana em que Portugal passou a ter apenas três concelhos em risco extremo de infeção (com mais de 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias) e 14 em risco elevado, a proibição de circulação entre concelhos aplica-se a todos os municípios do continente, independentemente do nível de risco de transmissão do novo coronavírus SARS-CoV-2.Segundo o diploma do Governo que regula o estado de emergência decretado pelo Presidente da República, existe um conjunto de exceções à proibição de circulação entre concelhos, inclusive deslocações para desempenho de funções profissionais (conforme atestado por declaração emitida pela entidade empregadora ou equiparada), por motivos de saúde e para cumprimento de responsabilidades parentais.Além desta restrição, continuam em vigor o confinamento obrigatório, em que a principal regra é ficar em casa, a proibição de vendas ou entregas ao postigo em qualquer estabelecimento do ramo não-alimentar, a proibição de venda ou entrega ao postigo de qualquer bebida mesmo nos estabelecimentos autorizados ao 'take-away' e a proibição de permanência em espaços públicos de lazer (que podem, contudo, ser frequentados).O atual estado de emergência vigora até às 23h59 de 16 de março.