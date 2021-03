Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações









12h15 - Madeira recebe mais 8500 vacinas



Chegaram na sexta-feira à Madeira mais 8500 vacinas contra a Covid-19, anuncia a Força Aérea, que assegurou o transporte.



As vacinas foram transportadas num C-295M, que descolou de Lisboa em direção a Porto Santo.



O avião "fez uma paragem para que uma equipa de técnicos de saúde, que haviam estado a ministrar vacinas em Porto Santo, embarcassem com destino ao Funchal".



12h12 - Medidas reforçadas para passageiros oriundos do Reino Unido e Brasil



A partir de domingo e até às 23h59 de 16 de março, "os passageiros de voos com origem inicial no Reino Unido ou no Brasil e que apenas tenham feito escala ou transitado em aeroportos de países cujo tráfego aéreo com destino a Portugal se encontra autorizado" ficam obrigados a "apresentar comprovativo de realização de teste molecular por RT-PCR para despiste da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo, realizado nas 72 horas anteriores ao momento do embarque, com exceção das crianças que não tenham completado 24 meses de idade". É o que se pode ler uma nota enviada às redações pelo Ministério da Administração Interna.



Os mesmo viajantes devem "cumprir, após a entrada em Portugal continental, um período de isolamento profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde, ou aguardar pelo voo de ligação aos respetivos países de destino final em local próprio no interior do aeroporto".



"As companhias aéreas têm de remeter às autoridades de saúde a listagem dos passageiros cujo trânsito com proveniência do Reino Unido ou do Brasil é do seu conhecimento. Por outro lado, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras verifica o país onde os passageiros realizaram o teste molecular por RT-PCR e, confirmando-se ser no Reino Unido ou no Brasil, remetem essa informação às autoridades de saúde. Recorde-se que, para todos os voos autorizados, é já obrigatória a apresentação do referido teste".



11h42 - Novo balanço diário de África



África registou, desde sexta-feira, mais 226 mortes associadas à Covid-19, para um total de 105.227 desde o início da pandemia, e 8516 novas infeções.



Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, o total de infetados nos 55 Estados-membros da organização é de 3.945.544 e o de recuperados, nas últimas 24 horas, é de 9757, para um total acumulado de 3.552.230.



A África Austral é ainda a região mais afetada, registando este sábado 1.850.580 infetados e 57.174 mortes. Nesta região, a África do Sul, o país mais atingido pela Covid-19 no continente, reporta 1.518.979 casos e 50.566 óbitos.



11h22 - Vacina chega a farmacêuticos na segunda-feira



Os farmacêuticos vão começar a ser vacinados contra a Covid-19 a partir de segunda-feira, no quadro das prioridades fixadas para a primeira fase do processo.



A Ordem dos Farmacêuticos adianta, em comunicado, que cerca de oito mil farmacêuticos registaram-se para receber a vacina.



A informação foi avançada à Ordem pela task-force responsável pela coordenação e implementação do Plano de Vacinação, que solicitou a colaboração da Ordem na identificação dos membros que pretendem integrar a primeira fase da campanha.



11h17 - Cavaco aponta "uma certa vergonha" face a números da pandemia



Cavaco Silva entende que causam uma "certa vergonha" os números recentes da pandemia, que colocaram Portugal como "recordista" de mortes por milhão de habitantes. O antigo Presidente da República fez ainda o diagnóstico do que descreveu como "democracia amordaçada".



Ao participar, por videoconferência, na Academia de Formação Política das Mulheres Sociais-Democratas, Cavaco teceu duros ataques ao Governo, tanto na gestão na pandemia, quanto na relação com as entidades independentes.



O antigo Chefe de Estado falou de um Serviço Nacional de Saúde "fragilizado por decisões erradas e graves" por parte do "Governo da geringonça".



"Respira-se um sentimento de resignação relativamente às autoridades responsáveis pela gestão da crise pandémica. Mas não podemos deixar de sentir uma certa vergonha ao ver Portugal como recordista em número de mortos por milhão de habitantes, como aconteceu há poucas semanas", referiu, sem deixar de saudar que a vacinação pareça estar "agora a correr bem".



11h06 - Irlanda a caminho das 500 mil primeiras doses



O Governo irlandês conta atingir este fim de semana a marca das 500 mil primeiras doses de vacinas contra a Covid-19 administradas no país.



An update on our #CovidVaccine rollout. #holdfirm pic.twitter.com/E8xcaFpHCx — Micheál Martin (@MichealMartinTD) March 6, 2021

Esta estimativa é avançada pelo primeiro-ministro da República da Irlanda, Michéal Martin, na sua conta da rede social Twitter.



Chegaram na sexta-feira à Madeira mais 8500 vacinas contra a Covid-19, anuncia a Força Aérea, que assegurou o transporte.As vacinas foram transportadas num C-295M, que descolou de Lisboa em direção a Porto Santo.O avião "fez uma paragem para que uma equipa de técnicos de saúde, que haviam estado a ministrar vacinas em Porto Santo, embarcassem com destino ao Funchal".A partir de domingo e até às 23h59 de 16 de março, "os passageiros de voos com origem inicial no Reino Unido ou no Brasil e que apenas tenham feito escala ou transitado em aeroportos de países cujo tráfego aéreo com destino a Portugal se encontra autorizado" ficam obrigados a "apresentar comprovativo de realização de teste molecular por RT-PCR para despiste da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo, realizado nas 72 horas anteriores ao momento do embarque, com exceção das crianças que não tenham completado 24 meses de idade". É o que se pode ler uma nota enviada às redações pelo Ministério da Administração Interna.Os mesmo viajantes devem "cumprir, após a entrada em Portugal continental, um período de isolamento profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde, ou aguardar pelo voo de ligação aos respetivos países de destino final em local próprio no interior do aeroporto"."As companhias aéreas têm de remeter às autoridades de saúde a listagem dos passageiros cujo trânsito com proveniência do Reino Unido ou do Brasil é do seu conhecimento. Por outro lado, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras verifica o país onde os passageiros realizaram o teste molecular por RT-PCR e, confirmando-se ser no Reino Unido ou no Brasil, remetem essa informação às autoridades de saúde. Recorde-se que, para todos os voos autorizados, é já obrigatória a apresentação do referido teste".África registou, desde sexta-feira, mais 226 mortes associadas à Covid-19, para um total de 105.227 desde o início da pandemia, e 8516 novas infeções.Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, o total de infetados nos 55 Estados-membros da organização é de 3.945.544 e o de recuperados, nas últimas 24 horas, é de 9757, para um total acumulado de 3.552.230.A África Austral é ainda a região mais afetada, registando este sábado 1.850.580 infetados e 57.174 mortes. Nesta região, a África do Sul, o país mais atingido pela Covid-19 no continente, reporta 1.518.979 casos e 50.566 óbitos.Os farmacêuticos vão começar a ser vacinados contra a Covid-19 a partir de segunda-feira, no quadro das prioridades fixadas para a primeira fase do processo.A Ordem dos Farmacêuticos adianta, em comunicado, que cerca de oito mil farmacêuticos registaram-se para receber a vacina.A informação foi avançada à Ordem pelaresponsável pela coordenação e implementação do Plano de Vacinação, que solicitou a colaboração da Ordem na identificação dos membros que pretendem integrar a primeira fase da campanha.Cavaco Silva entende que causam uma "certa vergonha" os números recentes da pandemia, que colocaram Portugal como "recordista" de mortes por milhão de habitantes. O antigo Presidente da República fez ainda o diagnóstico do que descreveu como "democracia amordaçada".Ao participar, por videoconferência, na Academia de Formação Política das Mulheres Sociais-Democratas, Cavaco teceu duros ataques ao Governo, tanto na gestão na pandemia, quanto na relação com as entidades independentes.O antigo Chefe de Estado falou de um Serviço Nacional de Saúde "fragilizado por decisões erradas e graves" por parte do "Governo da geringonça"."Respira-se um sentimento de resignação relativamente às autoridades responsáveis pela gestão da crise pandémica. Mas não podemos deixar de sentir uma certa vergonha ao ver Portugal como recordista em número de mortos por milhão de habitantes, como aconteceu há poucas semanas", referiu, sem deixar de saudar que a vacinação pareça estar "agora a correr bem".O Governo irlandês conta atingir este fim de semana a marca das 500 mil primeiras doses de vacinas contra a Covid-19 administradas no país.Esta estimativa é avançada pelo primeiro-ministro da República da Irlanda, Michéal Martin, na sua conta da rede social Twitter.

10h53 - Governadores e prefeitos em desespero com a pandemia no Brasil



Os governadores estaduais do Brasil e os presidentes de câmara pedem ajuda desesperada ao Governo Federal para lutar contra a pandemia.



O número de infetados continua a bater recordes e a situação pode piorar nas próximas semanas.



10h31 - Hungria com o pior balanço diário



As autoridades sanitárias húngaras reportam 7269 novas infeções. É um aumento de 14 por cento face a sexta-feira. É também o maior crescimento diário de novos casos desde o início da pandemia.



10h15 - As perspetivas do ensino superior



As instituições portuguessas do ensino superior não esperam a retoma integral do ensino presencial até ao final do ano letivo. Contudo, esperam que o desconfinamento lhes permita voltar ao ensino misto de forma rápida.



"Não conto, sinceramente, que seja possível retomar a atividade normal antes do final deste ano letivo", admitiu o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, António de Sousa Pereira, em declarações à agência Lusa.



Tal como o pré-escolar, o básico e o secundário, as atividades letivas decorrem à distância no ensino superior, em resposta ao agravamento da pandemia em janeiro.



9h40 - Mais de mil pessoas pediram ajuda ao INEM face a morte de familiar



Mais de mil pessoas que viveram situações de morte inesperada ou traumática de um familiar procuraram ajuda em 2020 junto do Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC) do INEM. Foi quase o dobro do ano anterior.



Num ano marcado pela pandemia, os psicólogos do INEM receberam 20.704 chamadas relacionadas com alterações comportamentais/estado emocional, comportamentos suicidários, comportamentos homicidas, violência interpessoal, situação social e incidentes críticos.



9h30 - Gabinete de psicologia da PSP apoiou 4650 agentes



O gabinete de psicologia da Polícia de Segurança Pública apoiou 4650 polícias infetados com o novo coronavírus ou em quarentena desde o início da pandemia, segundo dados daquela força citados pela Lusa.



A PSP explica que o gabinete de psicologia adotou, desde março de 2020, um "procedimento proativo" de contacto telefónico com todo os polícias que estiveram infetados ou em isolamento profilático.



Este procedimento permitiu a monitorização periódica do estado psicoemocional dos polícias que entraram em confinamento por terem sido infetados ou por terem tido contactos de risco, com recurso à intervenção psicológica online ou através de teleassistência.



8h41 - Alemanha acima dos 9500 casos diários



O número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus na Alemanha aumentou, nas últimas 24 horas, em 9557, para um total de 2.492.079 desde o início da pandemia.



O Instituto Robert Koch reportou mais 300 mortes associadas à Covid-19, para um total acumulado de 71.804.



7h45 - Dalai Lama vacinado



O Dalai Lama, líder espiritual do Tibete, recebeu este sábado a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no hospital Zonal, em Dharamsala, no norte da Índia, exortando a que mais pessoas tenham "a coragem" de o fazer.



7h40 - Governo espera reabrir o turismo em maio



O Executivo prepara-se para avançar com essa reabertura, mediante certificados de vacinação ou de testes.



O Governo acredita que vai poder permitir viagens sem restrições, não só para pessoas vacinadas contra a Covid-19, mas também os que estão imunes ou que testem negativo.



O anúncio foi feito pela secretária de Estado do Turismo à BBC.



7h20 - Ponto de situação



Os governadores estaduais do Brasil e os presidentes de câmara pedem ajuda desesperada ao Governo Federal para lutar contra a pandemia.Pedro Sá Guerra, correspondente da RTP no BrasilO número de infetados continua a bater recordes e a situação pode piorar nas próximas semanas.As autoridades sanitárias húngaras reportam 7269 novas infeções. É um aumento de 14 por cento face a sexta-feira. É também o maior crescimento diário de novos casos desde o início da pandemia.As instituições portuguessas do ensino superior não esperam a retoma integral do ensino presencial até ao final do ano letivo. Contudo, esperam que o desconfinamento lhes permita voltar ao ensino misto de forma rápida."Não conto, sinceramente, que seja possível retomar a atividade normal antes do final deste ano letivo", admitiu o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, António de Sousa Pereira, em declarações à agência Lusa.Tal como o pré-escolar, o básico e o secundário, as atividades letivas decorrem à distância no ensino superior, em resposta ao agravamento da pandemia em janeiro.Mais de mil pessoas que viveram situações de morte inesperada ou traumática de um familiar procuraram ajuda em 2020 junto do Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC) do INEM. Foi quase o dobro do ano anterior.Num ano marcado pela pandemia, os psicólogos do INEM receberam 20.704 chamadas relacionadas com alterações comportamentais/estado emocional, comportamentos suicidários, comportamentos homicidas, violência interpessoal, situação social e incidentes críticos.O gabinete de psicologia da Polícia de Segurança Pública apoiou 4650 polícias infetados com o novo coronavírus ou em quarentena desde o início da pandemia, segundo dados daquela força citados pela Lusa.A PSP explica que o gabinete de psicologia adotou, desde março de 2020, um "procedimento proativo" de contacto telefónico com todo os polícias que estiveram infetados ou em isolamento profilático.Este procedimento permitiu a monitorização periódica do estado psicoemocional dos polícias que entraram em confinamento por terem sido infetados ou por terem tido contactos de risco, com recurso à intervenção psicológicaou através de teleassistência.O número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus na Alemanha aumentou, nas últimas 24 horas, em 9557, para um total de 2.492.079 desde o início da pandemia.O Instituto Robert Koch reportou mais 300 mortes associadas à Covid-19, para um total acumulado de 71.804.O Dalai Lama, líder espiritual do Tibete, recebeu este sábado a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no hospital Zonal, em Dharamsala, no norte da Índia, exortando a que mais pessoas tenham "a coragem" de o fazer."Para prevenir problemas sérios, esta injeção é muito, muito útil", afirmou numa mensagem de vídeo. "Deviam tomá-la, é para um bem maior", insistiu.O Executivo prepara-se para avançar com essa reabertura, mediante certificados de vacinação ou de testes.O Governo acredita que vai poder permitir viagens sem restrições, não só para pessoas vacinadas contra a Covid-19, mas também os que estão imunes ou que testem negativo.O anúncio foi feito pela secretária de Estado do Turismo à BBC.