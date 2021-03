Mais atualizações

O número de infeções pelo SARS-CoV-2 na Alemanha aumentou, desde domingo, em 5011, para um total de 2.505.193 casos reportados desde o início da pandemia.Morreram mais 34 pessoas em 24 horas. O total de óbitos associados à Covid-19 em território alemão é agora de 71.934.As estruturas de saúde do Vietname lançaram esta segunda-feira o programa de vacinação contra a Covid-19. A prioridade vai para os profissionais do sector.O primeiro lote de vacinas da AstraZeneca, com 117.600 doses, chegou em fevereiro.O país do sudeste asiático dá sinais de estar a conseguir conter a quarta vaga da pandemia.Reabrem esta segunda-feira os estabelecimentos escolares em Inglaterra, ao abrigo do alívio das restrições pandémicas decretado pelo Governo de Boris Johnson.As escolas secundárias poderão registar alguma lentidão na reabertura, face à testagem em massa que decorrerá ao longo da semana.A direção da Escola Portuguesa de Díli decidiu suspender as atividades durante pelo menos uma semana, face ao confinamento obrigatório e cerca sanitária decretados pelo Governo para a capital timorense.Numa ordem de serviço, citada pela agência Lusa, a EPD explica que a decisão surge na sequência da decisão do Conselho de Ministros de impor as restrições durante pelo menos uma semana, até 15 de março, com possibilidade de extensão durante mais sete dias.Especialistas e politicos analisam esta segunda-feira a situação da pandemia em Portugal. Será a 17ª reunião deste género na sede do Infarmed.Na próxima quinta-feira, o Governo vai apresentar o plano de desconfinamento, que, segundo o primeiro-ministro, será gradual, progressivo e diferenciado.Portugal está a cumprir o 12.º período de estado de emergência, que termina a 16 de março.O Governo aprovou 20 milhões de euros para fazer testes nas escolas em grande escala.São testes rápidos para preparar a reabertura da atividade escolar.O Governo explica que pretende preparar a reabertura gradual e sustentada das atividades presenciais, dando continuidade à implementação da Estratégia Nacional de Testes.