António Costa mostra mais abertura para o alívio das restrições, mas Marcelo Rebelo de Sousa aconselha prudência, e defende que seja mantido um travão, sobretudo, no regresso à atividade do comércio.Rosa Azevedo - Antena 1O primeiro-ministro e o Chefe de Estado jantaram ontem à noite, em Belém, com o Presidente a transmitir várias preocupações, em concreto, a subida do índice de transmissibilidade, o atraso nas vacinas e ainda a maior circulação de pessoas, nas últimas semanas.O número de casos confirmados de infeção na Rússia aumentou, nas últimas 24 horas, em 1281, para um total de 4.360.823 reportados desde o início da pandemia.Morreram mais 459 pessoas, para um total acumulado de 90.734.As autoridades sanitárias timorenses reportam mais duas infeções no município de Covalima e outras 12 em Díli. São já 36 os casos detetados na capital timorense, onde há 12 focos da doença causada pelo SARS-CoV-2.Segundo o coordenador da equipa para a Prevenção e Mitigação da Covid-19 da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise, Rui Araújo, foi identificado um caso no bairro de Bebonuk e oito adicionais associados à Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego.Há ainda dois casos relacionados com os focos do Ministério das Finanças e do Ministério dos Transportes e um outro na Aldeia 4 de Setembro, em Tasi Tolu.Além dos 14 casos detetados em Díli, as autoridades confirmaram mais dois casos positivos no posto administrativo de Fatumean, aumentando o total de casos para 15.Aumenta para 65 o número total de casos ativos em Timor-Leste.Peritos da Agência Europeia do Medicamento reúnem-se esta quinta-feira para decidir se aprovam a utilização, na União Europeia, da vacina da Janssen contra a Covid-19.Prevê-se que Portugal receba 4,5 milhões de doses desta vacina em 2021.No início de março, a EMA anunciou que o comité de medicamentos para uso humano iria emitir esta quinta-feira uma recomendação sobre o fármaco desenvolvido pela Janssen, subsidiária europeia da Johnson & Johnson.Caso receba luz verde, esta será a quarta vacina a chegar a Portugal. Ao contrário das outras três que já estão a ser administradas, é de toma única e exige menor capacidade de refrigeração.