Mais atualizações

O presidente do Infarmed, Rui Ivo, explicou que foram identificados dois casos em Portugal, mas de perfil clínico diferente dos reportados na Europa.



Repercussões na vacinação de professores

Suspensão nas regiões autónomas

Arranca a testagem nas escolas

O quadro em Portugal

O quadro internacional

A Tailândia administrou esta terça-feira a vacina da AstraZeneca ao primeiro-ministro e a membros do Governo, após um adiamento, na sexta-feira, devido às dúvidas sobre efeitos secundários.Após receber da primeira dose, o chefe do Executivo, Prayut Chan-ocha, afirmou que tencionava dar o exemplo para estimular "a confiança entre os tailandeses".Portugal suspendeu a vacina da AstraZeneca.A Direção-Geral da Saúde deu indicações aos centros de saúde para pararem de imediato a administração da vacina.Em todo o mundo, são já 20 os países que tomaram esta decisão, motivada por receios de que a vacina possa provocar a formação de coágulos sanguíneos.A AstraZeneca garante que o fármaco é seguro e a Organização Mundial da Saúde mantém mesma indicação.Na quinta-feira, a Agência Europeia do Medicamento vai reunir-se para analisar a situação.Por causa desta suspensão, a vacinação dos professores terá de ser adiada.Estava previsto que no próximo fim de semana que fossem vacinados o pessoal docente e não docente do pré-escolar e do primeiro ciclo.A decisão foi anunciada pelo coordenador do plano de vacinação.Na Madeira e nos Açores, a vacina da AstraZeneca também foi suspensa.A Direção Regional da Saúde dos Açores diz que é uma questão de prudência, enquanto se aguarda a reavalicação por parte da Agência Europeia do Medicamento.Para já, não foram reportados efeitos adversos graves em nenhum dos arquipélagos.Na Madeira, a vacina já foi administrada a 3543 pessoas. A Direção Regional da Saúde garante que se mantém em contacto com as entidades portuguesas e estrangeiras.O programa de testagem em massa começa nas creches, pré-escolar e primeiro ciclo, que foram os primeiros a desconfinar. Estão abrangidos todos os docentes e não docentes de escolas públicas e privadas.Serão utilizados neste programa os denominados testes rápidos. A campanha de testagem deverá estar concluída na sexta-feira.O programa vai custar ao Estado cerca de 12 milhões de euros. Os alunos do secundário também vão ser testados.Prevê-se a realização de mais de 50 mil testes.O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado na tarde de segunda-feira, reportou mais dez mortes associadas à Covid-19. São mais de 16.694 desde o início da pandemia.Havia ontem registo de 256 novos casos de infeção, num total de mais de 814 mil.Nas enfermarias estavam internadas 996 pessoas, mais 20 do que na véspera. Havia 231 pessoas nos cuidados intensivos, menos 11 relativamente a domingo.