Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

8h28 - México contabiliza mais 613 mortes





O México registou 613 mortes causadas por covid-19 e 5.722 casos nas últimas 24 horas. De acordo com as autoridades mexicanas, desde o início da pandemia, o país contabilizou 197.219 óbitos e 2.187.910 casos confirmados de Covid-19.







8h26 - EUA com mais 1.650 mortos nas últimas 24 horas





Os Estados Unidos registaram 1.650 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e 62.787 novos casos, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.



Desde o início da pandemia, os Estados Unidos acumularam 540.970 óbitos e 29.725.919 casos da doença.



Os EUA são o país com mais mortes devido à Covid-19 e também com mais contágios.







8h19 - Mais 9.632 novos casos e 392 mortos na Rússia





A Rússia contabilizou no sábado mais 9.632 novos casos de Covid-19, dos quais 1.728 em Moscovo. No total houve 4.447.570 casos desde o início da pandemia.







Houve ainda registo de 392 óbitos nas últimas 24 horas, num total de 94.569 mortos, de acordo com os dados oficiais.







8h14 - AstraZeneca. Infarmed pede vigilância de sintomas







O Infarmed atualizou as recomendações para quem já tomou ou vai tomar a Vacina da Astrazeneca. Quem apresentar sintomas após vacinação deve procurar um médico.



O documento aconselha também os profissionais de saúde a estarem atentos à possibilidade de ocorrência de casos de tromboembolismo, especialmente nos 7 a 14 dias após a toma da vacina. Essa vigilãncia deve ser feita, em particular, em mulheres com menos de 55 anos.



A informação surge após o novo parecer da Agência Europeia do Medicamento. O regulador sublinha que as reações adversas "são muito raras, e que não foi provada qualquer relação com a Vacina da Astrazeneca.".







8h00 - Resultados dos auto-testes devem ser comunicados







Os resultados positivos devem ser comunicados à linha SNS24 e os negativos através do preenchimento de um formulário eletrónico. A informação foi avançada numa circular conjunta entre a Direção-Geral da Saúde, o Infarmed e o Instituto Nacional Ricardo Jorge.



O documento sublinha também que é preciso considerar que qualquer teste rápido pode apresentar falsos resultados, positivos ou negativos, e que, por isso, é necessário continuar a cumprir as regras sanitárias.



Quem apresentar sintomas ou tiver contactos de risco deve contactar o SNS24, independentemente do resultado.



Se o teste for positivo, será prescrito um novo rastreio - o chamado PCR - que é realizado por profissionais.