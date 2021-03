Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

8h37 - Rússia ultrapassa os 4,5 milhões de infetados



As autoridades russas reportaram mais 9.167 casos positivos de Covid-19, dos quais 1813 em Moscovo, o que eleva o número total para 4.501.859.



Foram ainda registados mais 405 óbitos, elevando o total para 97.017.









8h25 - Timor-Leste regista 58 casos em 24 horas, maior número num dia



Timor-Leste registou nas últimas 24 horas um total de 58 novos casos da covid-19, o maior número diário de sempre, e 17 recuperações, elevando para 457 o total de casos acumulados, dos quais 298 ativos, informaram hoje as autoridades.



O coordenador da equipa para a Prevenção e Mitigação da covid-19 da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), Rui Araújo, explicou aos jornalistas que 54 casos se registaram na capital e quatro outros na segunda cidade do país, Baucau.







8h19 - Alemanha reporta mais 21.573 infetados e 183 mortos



Desde o início da pandemia a Alemanha já confirmou 2.734.753 casos de infeção por SARS-CoV-2 e 75.263 óbitos.







8h12 - Brasil investiga imunização e entrada ilegal de vacinas no país



O Brasil está a investigar a possível entrada ilegal de vacinas contra a covid-19 no país, depois de um grupo de políticos, empresários e familiares ter sido vacinado com antídotos adquiridos por conta própria.



O caso levou a Polícia Federal brasileira a iniciar, na quinta-feira, uma investigação.



De acordo com uma reportagem publicada pela revista Piauí, o caso ocorreu esta semana num estacionamento em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, onde cerca de 50 pessoas receberam a primeira dose de uma vacina contra a covid-19.



A denúncia, reforçada com a divulgação de um vídeo, alertou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa, órgão regulador do Brasil), que, após ter acesso à notícia, pediu à Polícia Federal que investigasse o ocorrido.







8h00 - Portugal ultrapassa um milhão de pessoas vacinadas com a primeira dose



Portugal ultrapassou um milhão de vacinados com a primeira dose de uma das vacinas contra a covid-19 e, em simultâneo, serão atingidas 500.000 segundas doses administradas, segundo fonte da 'task force' do plano de vacinação.



“Está já hoje ultrapassado em Portugal a barreira de um milhão de primeiras doses administradas de vacinas contra a covid-19”, disse à agência Lusa fonte da 'task force' coordenada pelo vice-almirante Henrique Gouveia e Melo.



A mesma fonte acrescentou que, “em simultâneo, será alcançado o valor de cerca de meio milhão de segundas doses inoculadas”, sendo que quinta-feira foi “o dia com maior volume de doses administradas: 50 mil”.



Portugal começou a vacinar a população em 27 de dezembro de 2020. No primeiro dia foram vacinadas 4.534 pessoas.







7h51 - Aumento de anticorpos reforçado após segunda toma da vacina Pfizer/BioNTech



99,8 por cento das pessoas que tomaram a segunda dose da vacina da Pfizer desenvolveram anticorpos contra a Covid-19.

No entanto os investigadores alertam para a importância de manter as regras de proteção porque apesar de vacinadas podem transmitir a doença.





7h40 - Pelo menos dez mortos em incêndio em hospital para doentes de covid-19 na Índia





Pelo menos dez pessoas morreram hoje, em Mumbai, num incêndio que deflagrou num edifício que acolhe um hospital privado para doentes com covid-19, disseram os bombeiros.







Mais de 70 pacientes foram retirados do Hospital Sunrise para outras estruturas hospitalares na cidade, no oeste do país, de acordo com a agência de notícias Associated Press (AP).





O incêndio deflagrou no rés-do-chão do edifício, durante a madrugada, tendo-se espalhado até aos andares superiores.

O incidente ocorreu numa altura em que se multiplicam os casos de covid-19 em Mumbai, capital do estado de Maharashtra, o mais afetado pela nova vaga da doença.





Em agosto último, oito pessoas morreram num incêndio num hospital com doentes de covid-19 em Ahmedabad, no estado de Gujarat.