Manuel Carvalho da Silva considerou que o problema da pobreza é estrutural e tende a acentuar-se na sociedade portuguesa, tendo a pandemia de covid-19 causado "uma exposição dura" de velhas formas de pobreza.

10h05 - AstraZeneca. Agência francesa do medicamento confirma risco raro de trombose



Na sequência de duas mortes ocorridas em França, a Agência Nacional de Segurança do Medicamento (ANSM) confirmou a existência de um risco de trombose associado à vacina da AstraZeneca, sublinhando embora que se trata de um



"Foram detectados nove casos de tromboses das veias maiores, atípicos pela sua localização [cerebral na maioria mas também digestiva em alguns casos], pouvant être associés à une trombocitopenia [diminuição do número de plaquetas no sangue] ou a perturbações da coagulação", constata um comunicado da ANSM citado pelo diário francês Le Monde.



Estes nove casos representam uma quase decuplicação do número registado na semana passada e estão igualmente na origem de duas mortes, uma delas de um estudante de Nantes, falecido em 18 de março, vários dias após a vacinação.

09h19 - Governo angolano vai comprar vacina russa



O Governo angolano vai adquirir seis milhões de doses da vacina Sputnik V, produzida na Rússia, por 111 milhões de dólares (94 milhões de euros), segundo um decreto presidencial hoje publicado em Diário da República.



A ministra da Saúde será responsável pela "verificação da legalidade de todos os atos subsequentes no ato de procedimento até à formação e execução do contrato" e a ministra das Finanças "deve assegurar a disponibilização dos recursos financeiros".



Além da Sputnik, Angola recebeu já mais de 600 mil doses da vacina AstraZeneca/Oxford, ao abrigo da iniciativa Covax, estando prevista a entrega de cerca de 2,5 milhões de doses até meados de 2021.



Na quinta-feira, Angola recebeu 200 mil doses de vacina Sinopharm, do Instituto Biológico de Pequim, doadas pelo Governo da China e que vão ser distribuídas por algumas províncias do país.





08h54 - Alemanha supera os 20.000 contágios, 157 mortos nas últimas 24 horas



A Alemanha registou 20.472 novos contágios e 157 mortes relacionadas com a covid-19 nas últimas 24 horas, país onde há uma semana o número de contágios era de 16.033 e 207 mortos, anunciou hoje o instituto Robert Koch de virologia.



O número máximo de 1.244 mortes foi registado em 14 de janeiro, enquanto o máximo de 33.777 de contágios data de 18 de dezembro.



A incidência semanal da pandemia do novo coronavírus alcançou os 124,9 contágios por 100.000 habitantes, o nível mais alto desde 19 de janeiro, segundo o instituto.







08h44 - Autoridades timorenses anunciam mais 28 casos positivos



Timor-Leste registou nas últimas 24 horas um total de 28 casos de infeção com o novo coronavírus, dos quais apenas quatro com sintomas ligeiros, segundo dados atualizados divulgados hoje pelas autoridades.



Rui Araújo, coordenador da `task-force` para a Prevenção e Mitigação da Covid-19 da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), explicou que em Díli se registaram 26 casos e em Baucau se registaram dois, tendo duas pessoas sido dadas como recuperadas.



O total de casos ativos no país é agora de 324, com o total acumulado desde o início da pandemia a aumentar para 485, tendo o Laboratório Nacional processado 611 testes, entre os quais 252 referentes a pedido de autorização para saída da zona da cerca sanitária no município de Díli.







08h30 - Escassez de vacinas desacelera processo de vacinação dos idosos no interior



O plano de vacinação está em marcha e os centros de saúde estão preparados para continuar a receber idosos, mas o número de vacinas continua a dificultar o processo.



"O único problema que nós temos com a vacinação é não termos vacinas disponíveis para podermos vacinar rapidamente a população. Se tivéssemos vacinas, no fim de maio tínhamos a população toda vacinada", disse hoje à agência Lusa Luís Melo, Delegado de Saúde de Manteigas, no distrito da Guarda.





Além disso, o aviso por mensagem para vacinação causa dificuldade aos mais idosos. Segundo responsáveis políticos dos distritos da Guarda e de Viseu citados pela Lusa, o plano de vacinação traçado para o país não é adequado à realidade dos idosos que vivem no interior.



O principal problema, alegam, está na forma como as pessoas estão a ser contactadas, uma vez que as mensagens de texto [SMS] nem sempre chegam a estas regiões, por problemas de rede, como também não são de fácil acesso para os idosos que, muitas vezes, não têm ou não sabem mexer nos telemóveis.



"O que acontece com o plano de vacinação acontece em muitas outras situações. Quando se faz uma lei ou quando é delineada uma estratégia, a estratégia é sempre delineada para o país como um todo. No entanto, há questões que no interior há mais dificuldade", referiu à agência Lusa José Laires, vice-presidente da Câmara Municipal de Penalva do Castelo.





07h30 - Quase cem festas ilegais encerradas pela PSP e GNR desde janeiro



Segundo a agência Lusa citando a PSP e a GNR, quase cem festas ilegais foram encerradas por ambas aa forças de segurança desde janeiro. Um desses convívios detetado pela Guarda Nacional Republicana era um casamento com 146 pessoas.



Entre janeiro e março, período em que o país está em estado de emergência e em confinamento para fazer face à pandemia de covid-19, a PSP detetou 75 festas ilegais e a GNR 17, num total de 92.



A Polícia de Segurança Pública detetou seis festas ilegais em janeiro, 41 em fevereiro e 28 em março. Já a Guarda Nacional Republicana encerrou três festas em janeiro, oito em fevereiro e seis em março.





07h22 - China soma 12 casos nas últimas 24 horas, um de contágio local



A China registou 12 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, 11 oriundos do exterior e um de contágio local, anunciou hoje a Comissão de Saúde chinesa.



O caso de contágio local foi diagnosticado na província de Jiangxi, no sudeste do país, indicou.



Os casos detetados em viajantes oriundos do exterior foram registados na zona metropolitana de Xangai (leste) e nas províncias de Hunan (sudeste), Sichuan (oeste) e Guangdong (sudeste).



A China não registava um caso de infeção local desde 15 de fevereiro.





06h50 - Carvalho da Silva aponta velhas formas de pobreza que emergem com a pandemia







"Até agora, pode dizer-se que não existe uma emergência de novas formas de pobreza", afirmou em entrevista à Lusa, manifestando receio de que as respostas à atual crise possam não ajudar a resolver problemas antigos e a precaver o futuro.



"Temos a cair na pobreza quem? Os precários absolutos, foram os primeiros. Em segundo lugar, muitos trabalhadores independentes ou empresários de si próprios ou pequenos empresários. Há muitos pequenos empresários e pessoas nestas condições revoltantes da matriz económica e de desenvolvimento que o país tem", referiu.



Para o ex-dirigente sindical, a grande pobreza depende, em primeiro lugar, de salários baixos e desproteção social de uma parte significativa da população, a par de uma "precarização do trabalhado" que, na sua opinião, é "demolidora".



A sociedade portuguesa, considerou, é "demasiado permissiva" perante a pobreza.



"No senso comum, ainda é muito comum mesmo a ideia de que uma pessoa só é pobre, pobre, quando já não tem meios sequer para se alimentar", lamentou.



03h21 - México com 651 mortos e 5.303 casos em 24 horas





O México registou 651 mortes causadas por covid-19 e 5.303 casos da doença nas últimas 24 horas, disseram na sexta-feira as autoridades mexicanas.



Desde o início da pandemia, as autoridades contabilizaram 200.862 óbitos e 2.219.845 infeções, acrescentaram.



Terceiro país do mundo com mais mortes devido à covid-19, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, o México ocupa o 13.º lugar mundial em número de infeções, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins (EUA).





01h57 - EUA com 1.700 mortos e 79.256 casos nas últimas 24 horas



Os Estados Unidos registaram, na sexta-feira, 1.700 mortos devido à covid-19 e 79.256 casos, de acordo com a contagem independente da Universidade de Johns Hopkins.



Com este balanço, o país contabilizou 548.052 mortos e 30.151.278 infeções, desde o início da pandemia.



Os EUA são o país com mais mortes e mais contágios, devido à covid-19, seguidos pelo Brasil e pela Índia.





