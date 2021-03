Mais atualizações

10h15 - PR francês admite novas medidas caso confinamento atual não resulte



O Presidente de França, Emmanuel Macron, alertou hoje para a possibilidade de serem aplicadas novas restrições para combater a pandemia caso a atual estratégia de confinamentos regionais não resulte.



Numa entrevista publicada hoje no Le Journal du Dimanche, Macron referiu que ainda “nada está decidido”, querendo ver se as restrições postas em prática nos últimos dez dias foram suficientes para travar o aumento de contágios pelo novo coronavírus, antes de aprovar um terceiro confinamento total.



“Nos próximos dias vamos ver a eficácia das medidas e, se necessário, tomaremos as que façam falta”, afirmou.



A imprensa francesa tem referido que o Governo poderia aprovar um confinamento total durante a próxima semana, mas o Presidente francês evitou dar pistas nesse sentido.



Emmanuel Macron salientou que o encerramento das escolas, que até agora tem sido encarado como último recurso face às suas consequências sociais e económicas, “não deve ser um tabu”.



Além disso, o governante defendeu a sua decisão de não aprovar um confinamento total em janeiro, como outros países europeus fizeram, já que essa decisão não impediu um aumento do número de casos nas últimas semanas: “Vejam a Alemanha e a Itália hoje”.







09h27 - Número de casos ativos em Timor-Leste cai pela primeira vez em várias semanas



Timor-Leste registou nas últimas horas um total de 11 casos de infeção com o novo coronavírus, todos em Díli, com 13 recuperados, segundo dados atualizados divulgados hoje pelas autoridades.

Os dados de hoje, divulgados em conferência de imprensa online por Rui Araújo, coordenador da `task-force` para a Prevenção e Mitigação da Covid-19 da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), mostram que o número de casos ativos caiu pela primeira vez em várias semanas, para 322 casos ativos, com 497 testes analisados desde sábado pelo Laboratório Nacional.







09h10 - Alemanha com mais 17.176 casos nas últimas 24 horas



A Alemanha registou 17.176 novos contágios de covid-19 nas últimas 24 horas, um aumento de 3.443 em relação a domingo passado, e 90 mortos face aos 104 da semana anterior, anunciou hoje o Instituto Robert Koch de virologia.



A incidência semanal situou-se em 129,7 contágios por 100.000 habitantes em relação aos 124,9 de sábado e aos 103,9 de há uma semana.



A tendência de subida dos números de contágios levou a que na última reunião da chanceler Angela Merkel com os primeiros-ministros dos 16 estados federados tenha sido decidido prolongar uma série de restrições até 18 de abril.





09h00 - Impacto da pandemia em imigrantes provocou "avalanche de pedidos de ajuda"



A pandemia de covid-19 teve um forte impacto na comunidade imigrante em Portugal, afetada pelo desemprego, despejos, faltas de apoio ou dificuldade na regularização e que se tem traduzido em milhares de pedidos de ajuda a associações.



A comunidade brasileira, a maior entre as comunidades imigrantes residentes em Portugal, segundo o Observatório das Migrações 2020, será uma das mais afetadas e, em declarações à Lusa, a presidente da Casa do Brasil em Lisboa fala numa "avalanche de pedidos de ajuda".







04h08 - China soma oito casos nas últimas 24 horas



A China registou oito novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, todos oriundos do exterior, anunciou hoje a Comissão de Saúde chinesa.



Os casos detetados em viajantes oriundos do exterior foram registados em Xangai (leste) e nas províncias de Sichuan (centro), Tianjin (nordeste), Henan (centro), Guangdong (sudeste) e Shaanxi (centro).



As autoridades indicaram que, até à meia-noite (16:00 de sábado, em Lisboa), o número total de infetados ativos na China continental se fixou em 164, incluindo um caso grave.



Desde o início da pandemia, 90.167 pessoas ficaram infetadas na China, tendo morrido 4.636 doentes.





03h47 - México com 567 mortos e 4.922 casos em 24 horas



O México registou 567 mortes causadas por covid-19 e 4.922 casos da doença nas últimas 24 horas, disseram no sábado as autoridades mexicanas.



Desde o início da pandemia, as autoridades contabilizaram 201.429 óbitos e 2.224.767 infeções, acrescentaram.



Terceiro país do mundo com mais mortes devido à covid-19, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, o México ocupa o 13.º lugar mundial em número de infeções, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins (EUA).





03h13 - Opositor venezuelano Juan Guaidó anuncia que está infetado



O líder opositor venezuelano Juan Guaidó anunciou que está infetado com covid-19 e a cumprir quarentena, insistindo ser urgente a imunização total da população.



"Quero informar responsavelmente o país que, após quatro dias de quarentena, como resultado de algum mal-estar e apesar de ter tomado precauções, recebi um teste positivo para a covid-19", anunciou, no sábado, na conta da rede social Twitter.