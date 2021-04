Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

8h45 - Índia ultrapassa 80 mil casos diários, pior registo em seis meses



A Índia contabilizou 81.466 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, o pior registo dos últimos seis meses, além de 469 mortes provocadas pela doença, anunciaram as autoridades.







O número de casos tem vindo a aumentar desde fevereiro, aproximando-se agora do pico da primeira vaga, registado em meados de setembro de 2020, quando foram diagnosticados 97.894 casos num só dia.







Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou mais de 12 milhões de casos de covid-19 (12.303.131), sendo o terceiro país do mundo com mais infeções, atrás dos Estados Unidos e do Brasil.





8h30 - Farmacêutica chinesa Sinovac duplica capacidade de produção de vacina







O laboratório chinês Sinovac anunciou hoje que duplicou a capacidade de produção da sua vacina contra a covid-19, para 2 mil milhões de doses por ano.







A vacina, batizada CoronaVac, é um dos quatro antídotos aprovados pelo Governo chinês. Em estudos realizados no Brasil, a sua eficácia foi avaliada em cerca de 50%, para impedir contaminação, e 80%, para evitar intervenção médica.







O grupo chinês pode agora produzir 2 mil milhões de doses por ano. Cada paciente necessita de duas doses.

A empresa estatal chinesa revelou que já entregou 200 milhões de doses a mais de 20 países, incluindo à China. O grupo acrescentou que recebeu autorizações para comercializar o seu produto em mais de trinta países.











Na quarta-feira, especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) disseram que as vacinas da Sinovac e da Sinopharm são seguras e eficazes contra a covid-19, mas que são necessários mais dados antes de recomendar o seu uso.

8h20 - Páscoa com proibição de circular entre concelhos e recolher obrigatório em São Miguel



Em São Miguel, nos Açores, entraram em vigor medidas restritivas para evitar a subida do número de casos na Páscoa. Os turistas não escondem a desilusão, mas quem vive na ilha mostra-se conformado.





8h00 - Dispararam queixas contra hospitais que impedem o acompanhamento de grávidas



As queixas visam o acompanhamento de grávidas em consultas ou ecografias. Apesar de a lei exigir às unidades de saúde que criem condições para permitir que os pais também possam estar presentes, em todas as fases da gravidez, muitos hospitais continuam a colocar barreiras invocando limitações relacionadas com a Covid-19.



A Entidade Reguladora da Saúde já recebeu cerca de 350 reclamações, da parte dos pais que não podem acompanhar as mulheres, nas consultas ou ecografias.



Apenas está a ser permitida a presença do pai durante o parto, apesar de a lei ser clara: as unidades de saúde têm de criar as condições para que sejam respeitados os direitos da grávida.



Autotestes vão estar à venda nas farmácias a partir de hoje

Para os casos com resultado negativo, também haverá um formulário, que ainda não está disponível.



Trabalhadores da Educação testados

De acordo com informação prestada pela Direção-Geral da Saúde, os profissionais que já foram vacinados também vão ser testados.



Segunda fase de desconfinamento avança

São permitidas modalidades desportivas de baixo risco e atividade física ao ar livre até quatro pessoas.



19 concelhos levantam preocupação

Se situação não melhorar, na terceira fase esses concelhos podem não desconfinar ao mesmo tempo que o resto do país.



Internamentos continuam a descer

Nos cuidados intensivos são 129 pessoas, mais duas do que no anterior boletim.



Investigações para identificar a origem do coronavírus vão continuar, garante OMS

Os testes de antigénio à presença do SARS-CoV-2 começam a ser vendidos esta sexta-feira e há 500 locais em Portugal continental que devem começar a disponibilizá-los.São semelhantes à zaragatoas, também estão disponíveis nas parafarmácias e custam em média 10 euros.Os autotestes são da farmacêutica suíça Roche e foram autorizados a semana passada em Portugal pelo Infarmed.Em comunicado enviado às redações, a empresa Alliance Healthcare garantiu que “um primeiro lote de 500 farmácias já poderá dispensar” estes testes, em “todos os distritos” de Portugal.A partir de hoje estão disponíveis de norte a sul do país. Nas regiões autónomas só vão ser postos à venda no fim de semana.Numa primeira fase estarão garantidos 120.000 testes deste tipo à presença do SARS-CoV-2.“A rede de farmácias dispõe de mais de 10 mil farmacêuticos disponíveis para dispensar” estes testes rápidos antigénicos, finaliza o comunicado.Se o resultado do autoteste for positivo ou inconclusivo essa informação deves ser comunicada à Linha SNS 24.É necessário preencher um formulário eletrónico com alguns dados como a marca do autoteste, fabricante e código do lote.A regra aplica-se também aos testes inconclusivos.Depois dessa declaração, é prescrito pelas autoridades de saúde um teste PCR.Cerca de 150 mil trabalhadores da área da educação vão ser testados à COVID19 durante a próxima semana.O processo coincide com o arranque do terceiro período letivo e o regresso dos alunos do 2º e 3º ciclos de ensino às aulas presenciais, depois de o primeiro-ministro garantir que, para já, o plano de desconfinamento segue como previsto.A testagem começa na segunda-feira e vai envolver as escolas públicas e privadas.A segunda fase do desconfinamento avança na segunda-feira.Segunda-feira reabrem as escolas do 2.º e 3.º ciclos e os centros de dia, bem como museus, monumentos, palácios, e galerias de arte.Abrem ainda lojas até 200 m2 com porta para a rua.Reabrem também as feiras e mercados não alimentares e as esplanadas e os ginásios mas sem aulas de grupo.Apesar da situação estar mais controlada há 19 concelhos que ainda inspiram cuidados especiais.Registam mais de 120 casos por 100 mil habitantes. Seis concelhos têm mesmo mais de 240 casos por 100 mil habitantes.Morreram mais 11 pessoas, de acordo com o último boletim epidemiológico. Há 592 novos casos de infeção.Desde o inicio da pandemia Portugal contabiliza um total de 16.859 mortes, e 822.314 infetados.Estão Internadas 538 pessoas, menos 20 em relação ao boletim anterior, o número mais baixo desde 21 de setembro.O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirma que vão continuar as investigações para identificar a origem do coronavírus.Questionado sobre quando vai ter início a segunda fase das investigações e se a OMS já conversou com Pequim para uma nova missão à China, Tedros Adhanom Ghebreyesus diz que quer começar o mais cedo possível.