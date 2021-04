Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

8h30 - Cheias na capital timorense ameaçam 'stock' de fármacos e meios de combate à covid-19



As cheias que fizeram hoje pelo menos nove mortos na capital timorense estão a ameaçar estruturas de combate à covid-19, incluindo o Serviço de Medicamentos, onde estão armazenados fármacos de uso geral e meios para iniciar a vacinação.



Testemunhas disseram à Lusa que há uma inundação significativa no Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos de Saúde (SAMES), a farmácia central do país, onde já se encontravam alguns dos recursos para iniciar o processo de vacinação contra a covid-19, incluindo câmaras frigoríficas para armazenar o primeiro lote de vacinas, um total de 24 mil doses, que deveria chegar a Timor-Leste ao início da tarde de segunda-feira.





8h00- Índia ultrapassa 90 mil casos pela primeira vez desde pico da pandemia







A Índia contabilizou 93.249 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, ultrapassando pela primeira vez as 90 mil infeções diárias desde setembro de 2020, quando o país viveu o pico de contágios, anunciaram as autoridades indianas.







O balanço de infeções das últimas 24 horas é o pior desde 20 de setembro do ano passado, altura em que o país contabilizou 92.605 casos.





O número de casos tem vindo a aumentar desde fevereiro, aproximando-se agora do pico da primeira vaga, registado em 17 de setembro de 2020, quando foram diagnosticados 97.894 casos num só dia.





Nas últimas 24 horas, as autoridades contabilizaram ainda 513 mortes provocadas pela doença, elevando o total para 164.623.



Luz verde para testes-piloto de grandes eventos culturais

Publicado decreto que regulamenta renovação do estado de emergência

O decreto-lei que regulamenta a renovação do estado de emergência até 15 de abril foi publicado no sábado à noite em Diário da República e entra em vigor às 00h00 horas de segunda-feira.





Rt no vermelho

PR lança um apelo

Já há luz verde para que se realizem em Portugal testes-piloto de grande eventos culturais e artísticos.O diploma foi promulgado este sábado pelo presidente da República e estabelece as normas aplicadas aos espetáculos durante este ano.Estes testes poderão abrir o caminho para mudar as regras em vigor, que definem os limites de público em salas de teatro e cinema e ao ar livre.Este diploma estabelece, também, as condições para a devolução do valor de bilhetes para espetáculos e festivais que tiveram de ser adiados para 2022.O que muda?O índice de transmissão da Covid-19 no Algarve já ultrapassou o valor de 1.O chamado Rt na região do Algarve está em 1,19 e é o mais alto do Continente.Mas para o total nacional, o Instituto Ricardo Jorge calcula que o país possa já ter atingido um valor de 1,02 no dia 28 de março.Quase todos os casos de covid-19 no Algarve são da variante britânica.A percentagem nas últimas semanas de Março foi de 95%, segundo os dados da Direção Geral da Saúde e do Instituto Ricardo Jorge.No total do país, a prevalência da variante britânica situa-se nos 70%.Foram ainda registados 50 casos da variante sul-africana.Sem evidência de transmissão comunitária está a variante brasileira. Até ao final de março foram registados 22 casos, metade na região de Lisboa e Vale do Tejo.O Presidente da República apela para que se faça tudo para evitar uma quarta vaga da pandemia.Marcelo Rebelo de Sousa visitou um lar em Lisboa e considerou que há condições para que o desconfinamento não recue.Portugal registou em 24 horas mais sete mortes e 280 casos confirmados de infeção pelo SARS-CoV-2, segundo os dados da Direção-Geral da Saúde.De acordo com o boletim epidemiológico, há 512 pessoas internadas, menos uma do que na sexta-feira, e cinco doentes saíram das unidades de cuidados intensivos, onde ainda estão 126 pessoas.De sexta-feira para hoje, há menos 45 casos ativos (26.294 no total) e mais 318 pessoas foram dadas como recuperadas, atingindo um total de 779.973 desde o início da pandemia, em março de 2020.No total, 823.142 pessoas foram contagiadas com o novo coronavírus e 16.875 morreram com covid-19.