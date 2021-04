Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

7h44 - Índia com numero recorde de novos casos





Foram mais 126.789 registados esta quinta-feira. Morreram 686 pessoas.





No total, o país já registou quase 13 milhões de casos de covid-19, o terceiro país mais afetado depois dos EUA e do Brasil.





7h39 - Reforço dos apoios sociais entra hoje em vigor e é pago em maio



As alterações aos apoios sociais aprovados pelo parlamento e que o Governo vai enviar para o Tribunal Constitucional entram hoje em vigor e irão refletir-se no pagamento de maio para os trabalhadores independentes e sócios-gerentes.



Segundo fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, as mudanças no apoio à redução da atividade económica "terão impacto no mês de referência de abril, que é pago em maio".



Além deste apoio, entram também em vigor hoje outros dois diplomas, um que reforça o apoio à família devido ao encerramento das escolas e outro que alarga o âmbito das medidas excecionais de gestão de saúde.



Os três diplomas foram aprovados por apreciação parlamentar no início de março e o Governo já anunciou entretanto que vai pedir a fiscalização sucessiva ao Tribunal Constitucional por considerar que violam a 'lei-travão', ao aumentarem a despesa não orçamentada.





7h31 - Regresso a aulas presenciais na Madeira



Cerca de sete mil alunos do ensino secundário da Madeira regressam esta quinta-feira às escolas depois de terem estado com aulas à distância desde 11 de janeiro, na segunda-feira é a vez de 8700 estudantes do terceiro ciclo.



O Governo Regional da Madeira decidiu em 11 de janeiro suspender as aulas presenciais no arquipélago para o ensino secundário e 3.º ciclo face ao aumento de casos da Covid-19.



As aulas presenciais foram apenas mantidas para todos os restantes níveis de ensino - creches, jardins de infância, pré-escolar, 1.º ciclo, 2.º ciclo, ensino profissional e especial.



As escolas dos outros graus de ensino mantiveram assim as portas abertas, com a obrigatoriedade de cumprimento de medidas preventivas, tendo os encerramentos totais de escolas devido a casos de covid-19 sido pontuais exceções.



A decisão de retomar as aulas presenciais hoje para o ensino do secundário acontece depois de ter sido implementada a vacinação de "todo o 'staff' educativo na região".



7h16 - Polémica com vacinas no Brasil



O Instituto brasileiro Butantan informou na quarta-feira que cumprirá a entrega de 46 milhões de doses da vacina da Coronavac ao Ministério da Saúde, negando ter paralisado a produção local do imunizante.



A instituição vinculada ao Estado de São Paulo, que produz no Brasil a vacina do laboratório chinês Sinovac, indicou que o cronograma de entregas do imunizante ao Governo Federal será cumprido.



O comunicado foi emitido depois de alguns jornais brasileiros terem noticiado que a produção da Coronavac estava paralisada devido à falta de matéria-prima proveniente da China.



7h02 - Um apelo público



Dezenas de personalidades da sociedade portuguesa fazem esta quinta-feira um apelo público para que as vacinas contra a Covid-19 sejam consideradas um bem de interesse comum. E para que a Europa não submeta este processo às leis de mercado.



No manifesto que conta com o antigo presidente do Infarmed, José Aranda da Silva, como principal impulsionador e subscritores tão diversos como as ex-candidatas à Presidência da República Ana Gomes e Marisa Matias, o antigo diretor-geral da Saúde, Constantino Sakellarides, ou o bispo Januário Torgal Ferreira -, alerta-se para a necessidade urgente de aumentar a velocidade do processo de vacinação a nível europeu.



"É incompreensível a falta de vacinas hoje observadas em Portugal e na Europa, que colocaram os cidadãos europeus em situação de subalternidade em relação aos produtores de vacinas. Os argumentos avançados pela Comissão Europeia relativamente à natureza dos contratos, à capacidade de produção existente e aos preços acordados não são aceitáveis", refere o apelo.



6h34 - Ponto de situação



Portugal é o país da Europa com menos casos de reações adversas à vacina da AstraZeneca.



Foram reportadas ao Infarmed 535 reações em 481 mil vacinas administradas. Os dados foram comunicados à plataforma europeia de vigilância de reações adversas.



O país vai continuar a receber vacinas da AstraZeneca.



No verão, devem chegar a Portugal mais de 4,5 milhões de doses da vacina.

EMA tomou posição

A Agência Europeia de Medicamentos confirmou ontem que há uma possível ligação entre a vacina da AstraZeneca e casos raros de trombose venosa.



O comité de analise de risco diz que até 4 de abril foram reportados 169 casos de trombose venosa cerebral e 53 de trombose venosa adbominal.



O regulador europeu recomenda que a formação de coágulos passe a ser mencionada nos efeitos secundários.

