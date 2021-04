Mais atualizações

Marcelo ouve partidos

Promulgadas alterações ao acesso a apoios sociais

Números dos testes nas escolas

Esta terça-feira há reunião do Infarmed. É a 19ª e será por videoconferência.Como sempre, vão estar presentes as mais altas figuras do Estado: Presidente da República, presidente da Assembleia da República e primeiro-ministro.Participam também por videoconferência os dirigentes partidários.A reunião começa às 10h00 e serve para fazer o ponto de situação da Covid-19 em Portugal.O Presidente da República ouve esta terça-feira os partidos com assento parlamentar. Em causa está a renovação do estado de emergência.O Chefe de Estado vai reunir-se por videoconferência com os nove partidos com assento parlamentar. Será a partir das 14h30.O atual período de estado de emergência termina na quinta-feira à meia-noite. Uma eventual renovação por mais 15 dias seria entre dia 16 e 30 de abril.Em causa está um dos diplomas que o Governo vai enviar para o Tribunal Constitucional por considerar que viola a "lei-travão".Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que, ao alargar as medidas recentemente aprovadas no Parlamento, se reconhece "a importância e o cabimento orçamental".O Governo tinha decidido que os apoios seriam calculados a partir dos rendimentos de 2020, mas o Parlamento aprovou, apenas com os votos contra do PS, que deveriam ser baseados em 2019.Na semana passada, o Executivo acabou por aprovar uma cláusula de salvaguarda para que nenhum trabalhador independente ou sócio gerente receba um valor inferior ao que aurferiu em 2019. Foi essa alteração que Marcelo Rebelo de Sousa promulgou.Na última semana, foram testadas nas escolas 110 mil pessoas, entre professores e pessoal não docente.Os testes permitiram identificar 125 casos positivos, uma taxa de 0,1 por cento. O processo abrangeu os sectores público e privado.Da amostra fazem parte profissionais de escolas localizadas em concelhos com mais de 120 casos por 100 mil habitantes.A testagem prossegue a 19 de abril com o retomar das aulas presenciais no ensino secundário.