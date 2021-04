Mais atualizações

Autarcas criticam Governo

Beja desconfina



Recuperados recebem vacina

O quadro em Portugal

O quadro internacional

Quase 170 mil docentes e não docentes começam este sábado a ser vacinados contra a Covid-19. Depois do adiamento por causa das restrições associadas à vacina da AstraZeneca, o plano segue agora com uma vacina diferente.O agendamento para a toma foi feito por mensagem. A convocatória começou na segunda-feira e, até domingo, cerca de 170 mil profissionais do ensino não superior devem então receber a primeira dose.O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, classificou este processo como o "grande exercício" de vacinação.O governante vai estar numa escola da Amadora com a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, a acompanhar o processo.Os autarcas dos quatro concelhos que recuam no desconfinamento criticam a decisão do Governo e um deles acusa mesmo o Executivo de ignorar os problemas financeiros das pessoas.Nas ruas de Portimão, Odemira, Moura e Rio Maior também se ouvem reações de desagrado.Beja avança, afinal, para a próxima fase do desconfinamento, a partir de segunda-feira, ao contrário do que havia sido anunciado.A retificação de um erro na contagem de novos casos permite agora à cidade respirar de alívio.Há mais cinco concelhos acima dos 240 casos por 100 mil habitantes.Ao todo, são já nove os municípios de alto risco, mas nem todos vão regressar à primeira fase do desconfinamento.As pessoas que recuperaram da Covid-19 vão começar a ser vacinadas na segunda fase. Em pouco mais de 100 dias, foram administradas cerca de dois milhões e 400 mil doses.A RTP acompanhou uma rota de distribuição desde a chegada a Portugal até à administação das vacinas.O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de sexta-feira, reportou mais quatro mortes associadas à Covid-19, 553 novos casos de infeção, um aumento nos internamentos e uma diminuição do número de pessoas em unidades de cuidados intensivos.Estavam ontem internadas 429 doentes em enfermaria, mais seis do que na quinta-feira, e 101 nos cuidados intensivos, menos oito - o número de doentes em cuidados intensivos é mesmo o mais baixo desde 29 de setembro.Os dados mostraram também que 596 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 787.607 o número total desde o início da pandemia, em março de 2020.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 2.987.891 mortes, resultantes de mais de 139 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.A Pfizer admite a necessidade de administrar uma terceira dose da vacina, seis meses ou um ano depois da segunda toma.Numa altura em que pouco se sabe sobre os níveis de imunidade, ou se é preciso repetir a vacina contra a Covid-19 todos os anos, a União Europeia não renovou os contratos com a AstraZeneca e a Janssen.