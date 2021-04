Mais atualizações

Na leitura do bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, estão reunidas as condições para mais uma fase de levantamento de restrições.Antena 1O fim do estado de emergência está no horizonte. A decisão final do Presidente da República só será tomada depois da reunião desta manhã na sede do Infarmed.A Procuradoria-Geral da República brasileira acusou o governador do Amazonas e outras 17 pessoas, entre as quais membros do executivo, funcionários públicos e empresários, de crimes na aquisição de ventiladores para doentes com Covid-19.Wilson Lima negou as acusações e afirmou manter "total confiança na Justiça", em comunicado citado pelo portal de notícias G1.A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) brasileira negou ontem a importação da vacina russa contra a Covid-19 Sputnik V, justificando a decisão com a ausência de de dados e falhas de segurança.A importação foi rejeitada pelo órgão regulador de forma unânime, com cinco votos contra.A decisão foi tomada após vários Estados brasileiros terem pedido autorização para a importação de emergência de quase 30 milhões de doses.

Casos a aumentar entre os mais jovens

Expectativa de imunidade de grupo no verão



Reunião no Infarmed



O primeiro-ministro espera, sem assumir compromissos, que seja possível desconfinar ainda mais já na próxima semana. Uma decisão que terá em conta os numeros da números da pandemia e a reunião desta terça-feira com os especialistas.

O quadro em Portugal

O quadro internacional

Foram identificados 340 casos positivos de Covid-19 nas escolas. É o resultado de mais de 225 mil testes. Equivale a uma taxa de positividade de 0,15 por cento, próxima dos 0,1 registados na fase anterior de testagem.Neste momento, já todos os ciclos de ensino estão a funcionar com aulas presenciais.Na próxima semana, os testes rápidos de antigénio vão ser realizados a docentes e não docentes das escolas do pré-escolar ao secundário.Nos concelhos de maior risco são testados também os alunos a partir do 10.º ano.Há cada vez mais casos de Covid-19 na população mais jovem. O jornalfez as contas: pela segunda semana consecutiva, a faixa etária em que se verifica um maior aumento de novas infecões é a dos dez aos 19 anos.Ao longo da semana, foram identificados 585 casos. É um aumento de 60 por cento face à semana anterior.Já nos grupos etários mais avançados a tendência é inversa e tem-se registado uma diminuição.O Governo espera que Portugal atinja a imunidade de grupo no início do verão. Nessa altura, o país poderá ter 70 por cento da população adulta vacinada.Estima-se que já tenham sido administradas mais de três milhões de doses de vacinas - uma média de 60 mil por dia na última semana.No território do continente, 25 por cento da população adulta já estará vacinada.O Presidente da República poderá falar esta terça-feira ao país. Marcelo Rebelo de Sousa vai decidir se propõe ou não a renovação do estado de emergência.Antes disso quer ouvir os especialistas na reunião no Infarmed.O Chefe de Estado já tinha manifestado a intenção de que este fosse o último estado de emergência e que o país entrasse numa "boa onda", a partir de maio.Desta vez, antes de decidir, o Presidente agendou apenas contactos telefónicos com os líderes partidários, a partir das 15h00.Não houve registo de mortes em Portugal no último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de segunda-feira. Só havia acontecido uma vez, a 3 de agosto do ano passado.O total de óbitos mantém-se assim nos 16.965Havia ontem registo de mais 196 casos de infeção, num total de 834.638 desde o início da pandemia.Estavam internadas 365 pessoas, mais 17 do que no dia anterior. Noventa e uma encontravam-se em unidades de cuidados intensivos.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 3.109.991 mortes, resultantes de mais de 147 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Pelo quinto dia consecutivo, a Índia fixou um máximo mundial diário de infeções por Covid-19.Nos hospitais faltam medicamentos e oxigénio. Dezenas de países vão enviar ajuda, incluindo Portugal.