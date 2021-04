Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

8h08 - Índia recebe primeiros equipamentos dos Estados Unidos







Os Estados Unidos anunciaram na quarta-feira o envio de equipamento médico avaliado em mais de 100 milhões de dólares (82,4 milhões de euros) para ajudar a Índia no combate à pandemia. O primeiro carregamento deverá chegar hoje a Nova Deli, indicou a Casa Branca.







Testes rápidos, máscaras para profissionais de saúde, equipamento de oxigenação e material para a produção de vacinas são alguns dos equipamentos a serem enviados através de um avião militar de transporte.







7h58 - Biden olha ao pós-pandemia



O Presidente dos Estados Unidos afirmou que o país vai crescer este ano ao ritmo mais acentuado dos últimos 40 anos, prometendo mais emprego. Palavras proferidas durante um discurso no Congresso para assinalar 100 dias da Administração democrata.



Joe Biden recordou que o Fundo Monetário Internacional prevê o crescimento da economia norte-americana a uma taxa de seis por cento já este ano.



"Os Estados Unidos estão outra vez em movimento. Não podemos parar agora", clamou.



Os Estados Unidos registaram 948 mortes associadas à Covid-19 19 e 54.311 casos da doença em 24 horas, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.



Desde o início da pandemia, o país somou 574.297 óbitos e 32.227.081 infeções.



7h44 - Transportadora chinesa vedada a passageiros do Brasil



A companhia aérea chinesa China Southern Airlines deixou de transportar passageiros vindos do Brasil com destino à China, "de acordo com as necessidades de prevenção e controlo da pandemia".



A transportadora afirma, em comunicado, que a suspensão "temporária" abrange todos os passageiros, incluindo cidadãos chineses, que pretendessem viajar do Brasil para a China através de um outro país.



São já 25 os países a constar na lista de proibições da companhia aérea sediada em Guangzhou, entre os quais Moçambique.



7h34 - Índia ultrapassa 18 milhões de infeções



A Índia reporta um novo máximo mundial de contágios, com 379.257 casos em 24 horas, ultrapassando os 18 milhões de infeções desde o início da pandemia.



O país somou ainda 3645 mortes desde quarta-feira.



Com uma população de 1,3 mil milhões de habitantes, a Índia está a braços com vaga devastadora, acumulando recordes diários em seis dos últimos sete dias.



Até lá, todas as medidas vão manter-se em vigor, incluindo o encerramento de centros comerciais, cafés e restaurantes às 13h00 durante o fim de semana.



Todas as modalidades desportivas poderão ser retomadas, mesmo em espaços fechados e serão também permitidas as aulas de grupo e as atividades físicas em ginásios.



Os espetáculos poderão realizar-se, embora com uma lotação mais reduzida no interior. O primeiro teste-piloto para este tipo de eventos acontece hoje em Braga.

O Conselho de Ministros reúne-se esta quinta-feira. O Governo deverá anunciar como vai ser a última etapa do desconfinamento, com início previsto para segunda-feira.