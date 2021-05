Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

9h31 - México com 261 mortos e 3.025 casos nas últimas 24 horas



O México registou 261 mortes por covid-19 e 3.025 novas infeções nas últimas 24 horas, segundo as autoridades mexicanas.



Desde o início da pandemia, o país contabilizou 217.168 óbitos e mais de 2,3 milhões de casos (2.347.780).



O total de mortes provocadas pela doença poderá no entanto ser superior, tendo o Governo mexicano admitido em 20 de abril que esse número poderá chegar aos 332.500, num relatório que analisa certidões de óbito.



O México é o terceiro país do mundo com mais mortes devido à covid-19, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, sendo o 15.º mundial em número total de casos, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins (EUA).



O país, com 126 milhões de habitantes, iniciou a campanha de vacinação contra o novo coronavírus em 24 de dezembro, tendo já administrado mais de 18 milhões de doses da vacina, com 7,4 milhões de pessoas a terem completado a inoculação.







9h00 - Índia com maior número de mortos num só dia



A Índia registou 3.689 mortes provocadas por covid-19 nas últimas 24 horas, um novo máximo no país, a braços com um surto devastador, anunciou hoje o Ministério da Saúde indiano.



Nas últimas 24 horas, as autoridades sanitárias diagnosticaram ainda 392.488 novos casos, uma ligeira diminuição em relação à véspera, quando foram detetadas 401.993 infeções, um recorde mundial desde que o SARS-CoV-2 foi identificado na China, em dezembro de 2019.



O país de 1,3 mil milhões de habitantes conta atualmente mais de 3,3 milhões de casos ativos, segundo o Ministério da Saúde indiano.



A explosão do número de casos, atribuída a uma variante do vírus detetada na Índia e à circulação de outras estirpes, além de comícios eleitorais e festivais religiosos em grande escala, sobrecarregou os hospitais, onde faltam camas, medicamentos e oxigénio.



O país alargou no sábado a todos os adultos a vacinação contra o novo coronavírus, mas a maioria dos estados indianos informou que não tinha vacinas suficientes para iniciar a nova fase da inoculação, incluindo Maharashtra e Nova Deli, entre os mais afetados pela segunda vaga da pandemia.







8h47 - Marcelo espera que seja possível apurar situação dos trabalhadores em Odemira



O Presidente da República espera que seja possível apurar se os direitos dos trabalhadores rurais em Odemira são respeitados e agir se necessário e que seja quebrada a cadeia de transmissão do vírus.



"São coisas diferentes. Uma é saber: há problemas em termos de direitos das pessoas e de trabalhadores, naquele caso? Um problema. Outro problema, sanitário: impõe-se ou não proceder a um isolamento de um número apreciável de trabalhadores, com cadeias de transmissão contínuas, ininterruptas, e que importava quebrar, para o bem da comunidade?", sustentou o chefe de Estado.



Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas à chegada à Madeira, sábado à noite, onde se deslocou para apresentar cumprimentos aos órgãos de governo próprio da Região Autónoma da Madeira, na sequência da sua reeleição como Presidente da República, e preparar as comemorações do Dia de Portugal, que este ano decorrem no arquipélago.



"Espero que seja possível apurar a primeira e agir se for caso disso", afirmou, referindo-se ao caso dos trabalhadores rurais em Odemira.



Marcelo Rebelo Sousa salientou, por outro lado, que é necessário quebrar a cadeia de transmissão que está a "penalizar o município".



O Governo decidiu decretar uma cerca sanitária às freguesias de São Teotónio e de Almograve, no concelho de Odemira, devido à elevada incidência de casos de covid-19, sobretudo em trabalhadores do setor agrícola, anunciou na quinta-feira o primeiro-ministro.







8h32 - EUA com 819 mortes e 46.966 casos nas últimas 24 horas



Os Estados Unidos registaram 819 mortes provocadas por covid-19 e 46.966 novos casos da doença nas últimas 24 horas, segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.



Desde o início da pandemia, os EUA acumularam 576.718 óbitos e mais de 32,3 milhões de infeções confirmadas (32.389.441), mantendo-se como o país com mais mortes e também com mais casos no mundo.



O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estimou que o país venha a registar mais de 600 mil mortes devido à covid-19.



O país já administrou a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus a 146,2 milhões de pessoas (44% da população), tendo 103,4 milhões (31,2%) completado a inoculação, segundo os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC).







8h25 - PSP dispersa multidão de 500 pessoas em Miradouro de São Pedro de Alcântara



A Polícia de Segurança Pública (PSP) dispersou ao início desta madrugada uma multidão de cerca de 500 pessoas concentradas no Miradouro de São Pedro de Alcântara, em Lisboa, a maioria sem máscara, disse à Lusa fonte daquela força policial.



"Houve um ajuntamento de pessoas que, segundo o que conseguimos apurar, terá chegado a perto de cinco centenas de pessoas no Miradouro de São Pedro de Alcântara", com "parte significativa" a não usar máscara, explicou à Lusa fonte da Direção Nacional da PSP.



No local estiveram "oito a 15 agentes" do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa (Cometlis), já depois das 00h00, que não fizeram detenções, porque, "à chegada dos agentes, as pessoas dispersaram".



"O nosso principal objetivo ali era dispersar a multidão, por forma a fazer com que as regras sanitárias [da pandemia] se cumprissem", disse aquela fonte.



Um vídeo publicado no jornal Observador mostra centenas de pessoas reunidas no Miradouro de São Pedro de Alcântara, sem usar máscara, com algumas a consumir bebidas alcoólicas na via pública, em violação das regras sanitárias para combater a propagação do novo coronavírus.



O jornal aponta que a concentração começou depois de os restaurantes da zona terem encerrado, às 22h30 de sábado.

8h19 - Brasil inicia maio com 66.964 novos casos e 2.656 mortes



O Brasil registou nas últimas 24 horas 66.964 casos de infeção com o novo coronavírus e 2.656 mortes relacionadas com a covid-19, segundo dados oficiais divulgados no sábado.



Desde o primeiro contágio em 26 de fevereiro de 2020 e a primeira morte em 12 de março, ambos em São Paulo, o país contabiliza atualmente 14.725.975 casos confirmados e 406.437 óbitos.



No seu mais recente boletim epidemiológico, o Ministério da Saúde indicou que entre sexta-feira e sábado, se registou uma ligeira redução do número de mortes diárias (-2,35%), e de infetados (-2,00%), em comparação com as anteriores 24 horas.



O "gigante sul-americano" assistiu em abril ao mês mais letal desde o início da pandemia.



Segundo o relatório governamental, o país com cerca de 212 milhões de habitantes recuperou 13.242.665 doentes do novo coronavírus SARS-CoV-2, o que significará 89,9% do total de infetados.



Outros 1.076.873 doentes encontram-se em acompanhamento médico em hospitais ou nas suas residências após terem testado positivo nos testes clínicos.







8h15 - Dezassete mil bombeiros vão receber em poucos dias segunda dose da vacina



O ministro da Administração Interna anunciou hoje que 17.000 bombeiros irão receber "dentro de poucos dias" a segunda dose da imunização contra a covid-19.



"Em fevereiro cerca de 17.000 bombeiros receberam a [primeira toma da] vacina da AstraZeneca - antes de qualquer membro do Governo, o que foi justíssimo - e esses começarão dentro de poucos dias a receber a segunda dose", começou por referir Eduardo Cabrita, em Santa Maria da Feira, à margem das comemorações do centenário da corporação local.



Além deste grupo, o ministro referiu-se depois a nove mil bombeiros que, identificados pelas respetivas associações, foram incorporados no plano e também já receberam a primeira dose da vacina.



Realçando que esses agentes da proteção civil representam "a primeira função essencial do Estado a ser vacinada", o governante afirmou que os bombeiros continuam a ser "prioritários" no calendário nacional de vacinação e que o agendamento das respetivas imunizações contra o vírus SARS-CoV-2 está a ter em conta o próprio calendário da atividade das corporações em que trabalham.



O processo envolve, por isso, uma "estreita articulação com a Liga dos Bombeiros Portugueses", já "para garantir que, no início da fase normalmente mais crítica do combate a incêndios, todos terão pelo menos a primeira dose tomada".







O quadro internacional



De acordo com a agência noticiosa francesa AFP, a covid-19 já provocou quase 3,2 milhões de mortes em todo o mundo, na sequência de mais de 151,3 milhões de casos de infeção desde a descoberta do vírus SARS-CoV-2 em dezembro de 2019.



A Índia bateu um novo recorde no sábado, ao registar mais de 400 mil casos de infeção num só dia. O país continua a viver uma situação caótica, com hospitais lotados e pessoas a não conseguir receber oxigénio ou medicamentos.







Portugal entrou em situação de calamidade

Portugal continental entrou às 00h00 de sábado na última fase do plano de desconfinamento, com reabertura de fronteiras terrestres, mas com a Índia a juntar-se à lista das restrições de chegadas, e com uma quase normalidade no comércio e restauração.O Conselho de Ministros de aprovou na quinta-feira a passagem à última fase do plano de desconfinamento, depois de ter sido decidido que o país sai do estado de emergência para passar a situação de calamidade, face aos números controlados relativos à pandemia de covid-19 em Portugal.A situação de calamidade vigora depois de Portugal continental ter passado por 15 períodos de estado de emergência, 12 dos quais consecutivos desde 9 de novembro de 2020.A situação de calamidade é o nível de resposta a situações de catástrofe mais alto previsto na Lei de Base da Proteção Civil, depois da situação de alerta e de contingência.A reavaliação da situação nacional face à pandemia passa a ser semanal, em vez de quinzenal, tendo em conta que há menos medidas restritivas em vigor com o fim do estado de emergência, adiantou o primeiro-ministro.Nas últimas 24 horas foram registados no país mais 454 novos casos de covid-19 e duas mortes.