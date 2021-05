Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

07h54 - Índia com mais de 4 mil mortes em 24 horas



A Índia registou mais de 4 mil mortes pelo segundo dia consecutivo.



O número de novos casos ficou abaixo dos 400 mil pelo quarto dia seguido, mas vários especialistas indicam que as inefeções estão a aumentar no meio rural onde milhares de casos não são reportados.





07h52 - Rússia com primeiro registo no país da variante da Índia





07h50 - Brasil chega a 15,3 milhões de casos e 428 mil mortos



O Brasil ultrapassou hoje a barreira dos 15,3 milhões (15.359.397) de casos de covid-19 e dos 428 mil óbitos (428.034) desde o início da pandemia, informou o Ministério da Saúde brasileiro.



Desse total, 2.494 mortes e 76.692 novas infeções foram contabilizadas nas últimas 24 horas, de acordo com o último boletim epidemiológico difundido pela tutela da Saúde.



A taxa de incidência da covid-19 no Brasil, um dos três países mais afetados pela pandemia em todo o mundo, juntamente com os Estado Unidos e Índia, aumentou hoje para 204 mortes e 7.309 casos por 100 mil habitantes e a taxa letalidade continua fixada em 2,8%.







07h48 - Hospitais retomaram toda a atividade e alguns ultrapassaram níveis antes da pandemia



Após o cancelamento de mais de um milhão de consultas e de 150 mil cirurgias devido à covid-19, os hospitais estão a recuperar toda a atividade e alguns superaram mesmo os níveis anteriores à pandemia.



Em março e abril, o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), que integra os hospitais Santa Maria e Pulido Valente, registou "números máximos de atividade desde o início da pandemia em março de 2020, com destaque para as cirurgias, consultas e hospitais de dia" refere o centro hospitalar em informação fornecida à Lusa.







7h19 - Ponto de situação



O Governo vai abrir um inquérito sobre a atuação da PSP durante os festejos do Sporting. Já foi feito um pedido à Inspeção-Geral da Administração Interna para apuramento de responsabilidades.



O secretário de Estado do Desporto declina qualquer responsabilidade no que se passou durante os festejos do Sporting. João Paulo Rebelo sublinha que os adeptos ignoraram o apelo ao respeito pelas regras sanitárias.



O governante considera que abrir o estádio de Alvalade não teria resolvido o problema.

