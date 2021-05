Acompanhe aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

08h02 - Alemanha com mais 12.298 casos e mais 237 vítimas mortais





08h00 - Brasil supera 15,8 milhões de casos e 441 mil mortos



O Brasil superou hoje a barreira dos 15,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus (15.812.055) e aproxima-se dos 442 mil mortos (441.691), informou o Ministério da Saúde brasileiro.



Desse total, 2.641 óbitos e 79.219 casos positivos de covid-19 foram contabilizados nas últimas 24 horas, de acordo com o último boletim epidemiológico da tutela da Saúde.



Com os dados de hoje, a taxa de incidência da doença em território brasileiro aumentou para 210 mortes e 7.524 casos por 100 mil habitantes e a taxa de letalidade continua em 2,8%.



O Brasil, com 212 milhões de habitantes, é assim o segundo país com mais mortos em todo o mundo, após os Estados Unidos da América, e o terceiro com mais diagnósticos de infeção, superado pelos norte-americanos e pela Índia.





07h58 - Médio Enzo Pérez defende hoje a baliza do River Plate



O médio Enzo Pérez vai defender hoje a baliza dos argentinos do River Plate frente aos colombianos do Santa Fé, para a Taça Libertadores em futebol, uma vez que todos os guarda-redes estão infetados com o novo coronavírus.



O clube argentino tem 20 jogadores infetados com o novo coronavírus, entre eles os quatro guarda-redes, que não podem jogar, e a Confederação Sul-americana de Futebol (CONMEBOL) não autorizou a inscrição de um guarda-redes suplementar.



O internacional argentino Enzo Pérez, que já alinhou no Benfica, está a contas com alguns problemas físicos e, por isso, foi o 'eleito' para defender a baliza da equipa argentina.







07h56 - Ministros da Saúde debatem contratos futuros e novas variantes



Os ministros da Saúde da União Europeia (UE) vão discutir hoje a adesão dos diferentes Estados-membros aos contratos de compra de vacinas para 2022/2023 e o ponto de situação sobre variantes do vírus que provoca a covid-19.



Na reunião, que se realiza por videoconferência e é presidida por Marta Temido a partir de Lisboa, "será discutida a adesão pelos Estados-Membros aos contratos de compra conjunta de vacinas relativos aos próximos anos (2022-2023) e realizar-se-á ainda um ponto de situação sobre variantes do SARS-CoV-2", segundo nota da presidência portuguesa do Conselho da UE.



O debate ocorre numa altura em que a variante detetada na Índia começa a ter uma prevalência importante nos novos casos de infeção por covid-19 em alguns países europeus, designadamente no Reino Unido, um dos principais emissores de turistas para Portugal.