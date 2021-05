Mais atualizações

Cautela na retirada de medidas de apoio

Dispositivo reforçado para a Taça de Portugal

O quadro em Portugal

O Brasil registou mais 1899 mortes e 76.490 novos casos de infeção, segundo os dados do Ministério brasileiro da Saúde, num momento em que os especialistas alertam para uma possível terceira vaga.O total de mortes associadas à Covid-19 no Brasil aumentou para 448.208, ao passo que o número de casos de infeção pelo SARS-CoV-2 ultrapassou os 16 milhões.Os Estados Unidos registaram 449 mortos por Covid-19 e 18.419 infetados com o novo coronavírus em 24 horas, segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.A América continua a ser o país com mais mortes (589.665) e também com mais casos (33.102.655) no mundo.No dia 8 de agosto, 70 por cento da população portuguesa deverá ter recebido pelo menos uma dose das vacinas contra a Covid-19.A data deste objetivo foi anunciada no sábado pelo cordenador do grupo que gere todo o processo, o vice-almirante Gouveia e Melo.Entretanto, ganha corpo o debate em torno das presumíveis vantagens da combinação de vacinas de diferentes marcas.O Banco Central Europeu pede prudência na retirada de medidas de apoio ao combate à pandemia, incluindo as moratórias.O conselho saiu da reunião dos ministros das Finanças da União Europeia, que decorreu no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.O Ecofin acredita que a economia da Europa vai crescer quatro por cento no segundo semestre do ano.A Polícia de Segurança Pública tem um dispositivo reforçado para evitar ajuntamentos nas imediações do palco da final de Taça de Portugal entre o Sportingo de Braga e o Benfica: o Estádio Cidade de Coimbra.A partida realiza-se este domingo sem público nas bancadas.A PSP avisa que não hesitará em intervir para evitar aglomerações de adeptos.O mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de sábado, reportou mais 523 infeções, elevando para 844.811 o total de casos desde o advento da pandemia.Não houve qualquer nova vítima mortal da Covid-19, pelo que o total acumulado de óbitos se manteve em 17.017.Mais 482 pessoas foram dadas como recuperadas. Até ao momento, contam-se 805.466 recuperados da doença.Dos novos casos registados, 161 ocorreram no Norte do país, 43 no Centro, 196 em Lisboa e Vale do Tejo, 37 no Alentejo, 21 no Algarve, 34 nos Açores e 31 na Madeira.As hospitalizações no país aumentaram. Havia ontem 210 pacientes internados, mais três do que na véspera, dos quais 59 em unidades de cuidados intensivos.