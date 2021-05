Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI









7h30 - Estudantes universitários com menos interesse nos testes à Covid-19



Nalgumas instituições de Ensino Superior, apenas 15% dos alunos respondem às convocatórias para a realização destes rastreios. Apesar da fraca adesão, não têm sido detetados surtos nas universidades e politécnicos, mas a resistência às ações de testagem está a aumentar e as instituições estão a fazer campanhas para apelar à participação voluntária dos estudantes.



Os jovens estão cada vez mais indiferentes aos testes à Covid 19, numa altura em que existe uma tendência de subida de infeções, entre estas faixas etárias.



Nalgumas instituições de Ensino Superior, apenas 15% dos alunos respondem às convocatórias para a realização destes rastreios. Apesar da fraca adesão, não têm sido detetados surtos nas universidades e politécnicos, mas a resistência às ações de testagem está a aumentar e as instituições estão a fazer campanhas para apelar à participação voluntária dos estudantes.Os jovens estão cada vez mais indiferentes aos testes à Covid 19, numa altura em que existe uma tendência de subida de infeções, entre estas faixas etárias.

Reunião no Infarmed na próxima sexta-feira com Lisboa e verão na agenda



A RTP sabe que vai ser avaliada a situação, em especial da região de Lisboa e Vale do Tejo, dado o aumento do número de casos como do índice de transmissibilidade.